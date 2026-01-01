Déployez DumbDrop en un clic.
Un téléchargeur de fichiers par glisser-déposer des plus simples qui dépose les fichiers directement dans un dossier — sans base de données, sans comptes, sans complications.
Choisissez un pack VPS pour DumbDrop
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec DumbDrop
DumbDrop est une application de téléchargement de fichiers délibérément minimale de DumbWare.io, construite sur l'idée que le partage de fichiers avec un serveur ne devrait pas nécessiter de système de compte, de stockage d'objets ou d'abonnement cloud. L'interface est une zone de dépôt unique — faites glisser les fichiers, et ils atterrissent sur le disque dans un répertoire de téléchargement configuré que vous contrôlez entièrement.
Malgré sa petite surface, DumbDrop offre des extras pratiques tels que la protection PIN optionnelle, la prise en charge du téléchargement de répertoires, des limites de taille configurables, le filtrage par extension de fichier et les notifications Apprise. L'auto-hébergement sur un VPS maintient les fichiers téléchargés privés, élimine les frais de transfert par gigaoctet des services tiers et vous offre un point de transfert fiable pour les collaborateurs qui n'ont pas d'accès shell ou SFTP.
Fonctionnalités clés de DumbDrop
Téléchargements par glisser-déposer
Déposez un fichier, plusieurs fichiers ou un dossier entier sur la page et la structure de répertoire d'origine est conservée sur le disque.
Aucune base de données requise
Les fichiers téléversés sont écrits directement dans un répertoire monté, donc les sauvegardes sont une simple copie de dossier et il n'y a rien à migrer.
Protection par code PIN facultative
Définissez un code PIN à 4-10 chiffres pour restreindre les mises en ligne sur les serveurs partagés sans mettre en place un système d'authentification complet.
Notifications Apprise
Recevez des notifications via n'importe quel canal pris en charge par Apprise chaque fois qu'un nouveau fichier arrive, avec des modèles personnalisables pour le nom de fichier, la taille et l'utilisation du stockage.
Liste et nettoyage des fichiers
Activez le navigateur de fichiers optionnel pour télécharger ou supprimer les fichiers téléchargés directement depuis l'interface web sans accès SSH.
Limites d'extension et de taille
Restreignez les types de fichiers acceptés et limitez les tailles de téléchargement pour que la zone de dépôt corresponde à l'usage que vous souhaitez en faire.
Pourquoi exécuter DumbDrop avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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