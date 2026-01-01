Déployez Kener en un clic.
Plateforme de page de statut open source pour surveiller les services et communiquer les incidents aux utilisateurs en temps réel.
Choisissez un pack VPS pour Kener
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Kener
Kener est un système de page de statut open-source construit avec SvelteKit qui permet aux équipes de surveiller les services et de communiquer les pannes de manière transparente. Il prend en charge plusieurs types de moniteurs — points de terminaison HTTP/API, TCP, DNS, certificats SSL, ping, requêtes SQL, battements de cœur et serveurs de jeux — chacun étant suivi et affiché sur une page de statut publique avec l'historique de disponibilité et des graphiques de temps de réponse.
L'auto-hébergement de Kener sur votre VPS garde toutes les données de surveillance et l'historique des incidents sous votre contrôle. L'instance Redis incluse gère les files d'attente de tâches et la mise en cache, tandis que les données de l'application sont stockées dans SQLite par défaut — aucune base de données externe n'est requise. Le premier utilisateur à s'inscrire sur l'instance devient l'administrateur.
Fonctionnalités clés de Kener
Surveillance multi-protocole
Surveillez les points de terminaison HTTP, les ports TCP, les enregistrements DNS, les certificats SSL, les cibles de ping, les battements de cœur et les serveurs de jeu à partir d'un tableau de bord unique.
Gestion des incidents
Créez des rapports d'incident avec des chronologies d'état horodatées, publiez des mises à jour continues et archivez les résolutions pour un historique transparent des pannes.
Maintenance planifiée
Annoncez les temps d'arrêt planifiés à l'avance afin que les utilisateurs voient les fenêtres de maintenance à venir sur la page d'état avant que le service ne soit interrompu.
Notifications multicanal
Alertez votre équipe par e-mail, Slack, Discord ou webhooks dès qu'un moniteur change d'état ou se rétablit.
Badges de statut intégrables
Ajoutez des badges de statut en direct ou des iframes à votre documentation, votre site web ou votre tableau de bord d'application pour afficher l'état du service en ligne.
Accès basé sur les rôles
Invitez les membres de l'équipe avec des rôles distincts à collaborer sur les mises à jour d'incidents et à surveiller la configuration sans partager l'accès administrateur.
Pourquoi exécuter Kener avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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