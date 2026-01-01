OmniRoute est une passerelle IA auto-hébergée qui unifie plus de 230 fournisseurs de modèles derrière un point de terminaison unique compatible OpenAI. Dirigez Claude Code, Codex, Cursor, Cline ou Copilot vers une seule URL et OmniRoute achemine chaque requête vers le meilleur modèle disponible — y compris des dizaines de niveaux gratuits Claude, GPT et Gemini — avec un repli automatique lorsqu'un fournisseur échoue ou atteint une limite.

Sa compression RTK et Caveman empilée réduit de 15 à 95 % les jetons avant que les requêtes ne quittent votre serveur, réduisant ainsi les coûts et la latence, tandis que les API MCP, A2A et multimodales maintiennent les flux de travail avancés en fonctionnement. Exécuter OmniRoute sur votre propre VPS signifie que vos clés API, vos règles de routage et vos données d'utilisation restent sous votre contrôle au lieu d'un proxy hébergé.