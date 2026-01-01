Jusqu'à 69 % de réduction sur OmniRoute

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Passerelle IA auto-hébergée qui achemine n'importe quel LLM via un point de terminaison compatible OpenAI unique avec repli intelligent et compression de jetons.

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2 cœurs vCPU
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8 To de bande passante
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4 cœurs vCPU
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec OmniRoute

OmniRoute est une passerelle IA auto-hébergée qui unifie plus de 230 fournisseurs de modèles derrière un point de terminaison unique compatible OpenAI. Dirigez Claude Code, Codex, Cursor, Cline ou Copilot vers une seule URL et OmniRoute achemine chaque requête vers le meilleur modèle disponible — y compris des dizaines de niveaux gratuits Claude, GPT et Gemini — avec un repli automatique lorsqu'un fournisseur échoue ou atteint une limite.

Sa compression RTK et Caveman empilée réduit de 15 à 95 % les jetons avant que les requêtes ne quittent votre serveur, réduisant ainsi les coûts et la latence, tandis que les API MCP, A2A et multimodales maintiennent les flux de travail avancés en fonctionnement. Exécuter OmniRoute sur votre propre VPS signifie que vos clés API, vos règles de routage et vos données d'utilisation restent sous votre contrôle au lieu d'un proxy hébergé.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de OmniRoute

Un point de terminaison unifié

Exposez une API unique compatible OpenAI et connectez Claude Code, Codex, Cursor, Cline ou Copilot sans configuration par outil.

231+ fournisseurs

Acheminez les requêtes vers plus de 231 fournisseurs de modèles, y compris plus de 50 niveaux gratuits Claude, GPT et Gemini.

Repli automatique intelligent

Réessayez automatiquement sur un autre fournisseur lorsqu'un échoue, atteint les limites de débit ou renvoie une erreur, afin de maintenir vos agents en fonctionnement.

Compression de jetons

La compression RTK empilée et Caveman réduit de 15 à 95 % le nombre de jetons par requête afin de réduire les coûts et d'accélérer les réponses.

MCP et multimodal

Les API MCP, A2A et multimodales intégrées vous permettent d'intégrer OmniRoute dans les outils des agents et les flux de travail d'images ou audio.

Pourquoi exécuter OmniRoute avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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