Déployez Reiverr par installation en un clic.
Interface unifiée adaptée à la télévision pour Jellyfin, TMDB, Sonarr et Radarr qui remplace la découverte de style Overseerr.
Choisissez un pack VPS pour Reiverr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Reiverr
Reiverr est une interface front-end open-source qui combine la découverte de médias, la demande et la lecture dans une seule interface conviviale pour la télévision. Au lieu de passer de Jellyfin, TMDB, Sonarr et Radarr, les utilisateurs parcourent les titres tendance, obtiennent des recommandations personnalisées, demandent du contenu manquant et diffusent ce qui est déjà dans leur bibliothèque — le tout à partir d'une seule application optimisée pour les télécommandes et les interfaces utilisateur de 3 mètres.
L'auto-hébergement de Reiverr sur votre propre VPS vous permet de garder sous contrôle chaque clé API connectée, l'historique de visionnage et le journal des requêtes. L'architecture basée sur des plugins vous permet d'ajouter de nouvelles sources de streaming sans modifier le cœur, et le même backend peut alimenter à la fois l'application web et une version native sur les téléviseurs intelligents Samsung Tizen.
Fonctionnalités clés de Reiverr
TMDB Découverte
Parcourez les films et émissions tendances, les recommandations personnalisées, le casting, les évaluations et les bandes-annonces propulsés par The Movie Database.
Lecture Jellyfin
Diffusez du contenu déjà présent dans votre bibliothèque Jellyfin directement dans Reiverr sans changer d'applications ou de sessions.
Demandes Sonarr et Radarr
Envoyez les titres manquants directement à Sonarr ou Radarr pour un téléchargement automatique et une importation dans la bibliothèque sans ouvrir l'une ou l'autre interface utilisateur.
Interface axée sur la télévision
Navigation adaptée à la télécommande, grande typographie et mise en évidence de la sélection, conçues dès le départ pour les téléviseurs intelligents et les décodeurs.
Architecture de plugin
Déposez des plugins de lecture ou de source supplémentaires dans le dossier des plugins montés pour étendre Reiverr sans reconstruire l'image.
Build Tizen Smart TV
Associez le backend hébergé à la version officielle de Tizen pour installer Reiverr en tant qu'application native sur les téléviseurs intelligents Samsung.
Pourquoi exécuter Reiverr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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