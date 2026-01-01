Déployez DHIS2 en un clic.
Plateforme d'information sur la santé open source utilisée par les services de santé nationaux dans plus de 70 pays à travers le monde.
Choisissez un pack VPS pour DHIS2
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec DHIS2
DHIS2 est le plus grand système de gestion de l'information sanitaire open-source au monde, déployé dans plus de 70 pays pour collecter, analyser et rapporter des données de santé de routine, de vaccination, de surveillance des maladies et de logistique. Construit par l'Université d'Oslo et une communauté mondiale de partenaires du secteur public, il soutient des programmes de santé nationaux desservant environ 2,4 milliards de personnes.
L'auto-hébergement de DHIS2 sur votre propre VPS maintient les données sensibles des patients et des programmes entièrement sous votre juridiction, vous permet d'adapter les métadonnées, les tableaux de bord et les intégrations aux flux de travail locaux, et évite les frais par utilisateur associés aux fournisseurs de HMIS propriétaires.
Fonctionnalités clés de DHIS2
Collecte de données multicanal
Collectez des données agrégées, individuelles et événementielles via des formulaires web, des clients Android, des SMS et des importations en masse dans des milliers d'installations.
Analyse visuelle
Créez des tableaux croisés dynamiques, des graphiques, des cartes et des tableaux de bord directement à partir des données collectées sans exporter vers des outils externes.
Programmes de suivi
Suivez les cas individuels, les bénéficiaires et les chaînes d'approvisionnement au fil du temps grâce à des programmes de suivi longitudinal configurables.
Gestion des métadonnées
Définir les unités d'organisation, les éléments de données, les indicateurs et les règles de validation à travers un modèle flexible adapté par les ministères de la santé.
API Web RESTful
Intégrez les registres, les systèmes de laboratoire et les pipelines de rapports via une API REST documentée et la plateforme d'applications DHIS2.
Android hors ligne d'abord
Les agents de terrain saisissent les données hors ligne avec l'application DHIS2 Android Capture et les synchronisent une fois la connectivité rétablie.
Pourquoi exécuter DHIS2 avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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