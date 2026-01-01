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Plateforme d'information sur la santé open source utilisée par les services de santé nationaux dans plus de 70 pays à travers le monde.

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2 cœurs vCPU
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KVM 8
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Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
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400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec DHIS2

DHIS2 est le plus grand système de gestion de l'information sanitaire open-source au monde, déployé dans plus de 70 pays pour collecter, analyser et rapporter des données de santé de routine, de vaccination, de surveillance des maladies et de logistique. Construit par l'Université d'Oslo et une communauté mondiale de partenaires du secteur public, il soutient des programmes de santé nationaux desservant environ 2,4 milliards de personnes.

L'auto-hébergement de DHIS2 sur votre propre VPS maintient les données sensibles des patients et des programmes entièrement sous votre juridiction, vous permet d'adapter les métadonnées, les tableaux de bord et les intégrations aux flux de travail locaux, et évite les frais par utilisateur associés aux fournisseurs de HMIS propriétaires.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de DHIS2

Collecte de données multicanal

Collectez des données agrégées, individuelles et événementielles via des formulaires web, des clients Android, des SMS et des importations en masse dans des milliers d'installations.

Analyse visuelle

Créez des tableaux croisés dynamiques, des graphiques, des cartes et des tableaux de bord directement à partir des données collectées sans exporter vers des outils externes.

Programmes de suivi

Suivez les cas individuels, les bénéficiaires et les chaînes d'approvisionnement au fil du temps grâce à des programmes de suivi longitudinal configurables.

Gestion des métadonnées

Définir les unités d'organisation, les éléments de données, les indicateurs et les règles de validation à travers un modèle flexible adapté par les ministères de la santé.

API Web RESTful

Intégrez les registres, les systèmes de laboratoire et les pipelines de rapports via une API REST documentée et la plateforme d'applications DHIS2.

Android hors ligne d'abord

Les agents de terrain saisissent les données hors ligne avec l'application DHIS2 Android Capture et les synchronisent une fois la connectivité rétablie.

Pourquoi exécuter DHIS2 avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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