Sharkey est un fork de Misskey qui suit le développement en amont et offre une expérience sociale raffinée pour le fediverse. Il parle nativement ActivityPub, afin que votre communauté puisse suivre et interagir avec des comptes sur Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed et le reste du réseau fédéré sans aucun pont.

Comparé à Misskey en amont, Sharkey ajoute l'édition de posts fédérés, les arrière-plans de profil fédérés, la compatibilité API client Mastodon, et des dizaines d'améliorations UX basées sur les retours de la communauté. L'auto-hébergement de Sharkey sur votre propre VPS vous permet de garder votre fil d'actualité, vos médias et votre graphe de followers entièrement sous votre contrôle, sans qu'aucun propriétaire de plateforme ne décide qui vous pouvez atteindre.