PeerTube est une plateforme d'hébergement vidéo libre, open-source et fédérée, conçue comme une alternative auto-souveraine à YouTube et Vimeo. Chaque instance PeerTube est indépendante mais interconnectée via le protocole ActivityPub, de sorte que vos spectateurs peuvent suivre des chaînes depuis n'importe quel autre serveur PeerTube, tandis que chaque vidéo, commentaire et abonnement réside sur l'infrastructure que vous contrôlez.

Le streaming pair-à-pair WebRTC permet aux spectateurs de partager la bande passante entre eux, de sorte qu'une seule vidéo populaire ne fasse pas planter votre serveur lors des pics de trafic. Les logiciels PostgreSQL, Redis et le pipeline de transcodage inclus fonctionnent entièrement sur votre VPS, offrant aux créateurs et aux communautés la pleine propriété de leur contenu, de leur audience et de leurs politiques de modération — pas de flux algorithmique, pas de démonétisation, pas d'intermédiaires publicitaires.