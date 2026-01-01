Déployez Open WebUI en un clic.
Interface de chat IA auto-hébergée avec RAG, prise en charge multi-modèle et confidentialité totale — aucune donnée ne quitte votre serveur.
Choisissez un pack VPS pour Open WebUI
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Open WebUI
Open WebUI est une interface web complète et auto-hébergée pour les grands modèles de langage qui fonctionne avec Ollama, OpenAI et toute API compatible OpenAI. Avec plus de 140 000 étoiles sur GitHub, il est devenu la principale alternative open-source aux services de chat IA basés sur le cloud, offrant une expérience moderne similaire à ChatGPT avec la confidentialité et le contrôle de l'auto-hébergement.
La génération augmentée par récupération (RAG) intégrée vous permet de créer des bases de connaissances à partir de vos propres documents afin que l'IA puisse répondre aux questions en utilisant le contexte de vos données. L'appel vocal, la génération d'images, l'intégration de la recherche web et l'appel de fonctions Python complètent un ensemble de fonctionnalités qui s'adresse aussi bien aux chercheurs individuels, aux équipes de développement qu'aux entreprises soucieuses de la confidentialité.
Fonctionnalités clés de Open WebUI
Support multi-LLM
Se connecter à Ollama, OpenAI, ou toute API compatible OpenAI et basculer entre les modèles dans la même conversation.
Document RAG
Téléchargez des documents pour créer une base de connaissances et laissez l'IA répondre aux questions avec un contexte tiré directement de vos fichiers.
Intégration de la recherche Web
Obtenez des informations en temps réel de plus de 15 fournisseurs de recherche directement dans les conversations IA sans quitter l'interface.
Génération de voix et d'images
Reconnaissance vocale, synthèse vocale et génération d'images intégrées via DALL-E, ComfyUI et AUTOMATIC1111.
Authentification d'entreprise
Prise en charge de LDAP, SCIM 2.0 et OAuth, ainsi qu'un contrôle d'accès basé sur les rôles pour les déploiements d'équipes et d'organisations.
Pourquoi exécuter Open WebUI avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.