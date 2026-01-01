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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec jsreport

jsreport est un serveur de reporting open-source qui génère des documents commerciaux de qualité production à partir de modèles HTML. Les équipes de développement l'utilisent comme un service partagé que toute application de l'organisation peut appeler via une API REST — en transmettant des données JSON et en recevant une réponse PDF formatée, une feuille de calcul Excel, un DOCX ou une réponse HTML sans aucune logique de rendu dans l'application appelante. Les modèles sont écrits en HTML et CSS standard en utilisant Handlebars ou d'autres moteurs pris en charge, de sorte que tout développeur web peut les créer et les maintenir sans apprendre un DSL propriétaire.

L'auto-hébergement de jsreport conserve les documents générés — factures, contrats, états financiers — sur une infrastructure que vous contrôlez, sans envoyer de données commerciales sensibles à un service de rendu tiers. Pas de frais par document et pas de limites d'utilisation.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de jsreport

Plusieurs formats de sortie

Générez des fichiers PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV ou XML à partir du même modèle, en changeant le format via un paramètre d'API sans avoir à maintenir des conceptions distinctes.

Rendu de l'API REST

Chaque modèle est un point de terminaison POST — les applications transmettent des données JSON et reçoivent le document rendu en retour, dissociant la logique de rapport du code de l'application.

Concepteur basé sur navigateur

Concevez, prévisualisez et testez des modèles de rapport directement dans le navigateur à l'aide de l'éditeur web intégré sans changer d'outil.

Programmation des rapports

Programmez l'exécution automatique des rapports à intervalles fixes et leur envoi par courriel ou le stockage de la sortie, éliminant ainsi les exportations manuelles récurrentes.

Gestion des versions des modèles

Suivez chaque modification apportée à un modèle grâce à l'historique des versions intégré et revenez à n'importe quelle version précédente sans avoir à gérer un système de contrôle de version (VCS) distinct.

Pourquoi exécuter jsreport avec Hostinger ?

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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