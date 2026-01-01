Déployez eXeLearning en un clic.
Outil de création open-source pour créer des ressources éducatives interactives SCORM et HTML5.
Choisissez un pack VPS pour eXeLearning
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec eXeLearning
eXeLearning est un environnement de création sous licence AGPL utilisé par les éducateurs et les concepteurs pédagogiques pour créer du contenu d'apprentissage interactif sans écrire de code. Soutenu par le ministère espagnol de l'Éducation et un réseau d'administrations régionales, il se concentre sur la production de ressources basées sur des standards qui fonctionnent dans n'importe quel système de gestion de l'apprentissage (LMS).
L'auto-hébergement d'eXeLearning sur votre VPS maintient les supports de cours, les exportations destinées aux étudiants et les identifiants de création entièrement sur votre propre infrastructure. Les équipes peuvent collaborer en temps réel, publier des exportations vers Moodle ou tout autre LMS, et éviter les limites de licence et les préoccupations de résidence des données des services de création basés sur le cloud.
Fonctionnalités clés de eXeLearning
iDevices interactifs
Les composants prêts à l'emploi pour les quiz, les études de cas, le multimédia et les activités de réflexion transforment le contenu statique en leçons interactives structurées.
Exportation SCORM et HTML5
Publiez des cours sous forme de paquets SCORM, de contenu IMS ou de sites HTML5 autonomes afin qu'ils fonctionnent dans n'importe quel LMS ou sur un hébergement web simple.
Collaboration en temps réel
Plusieurs auteurs peuvent modifier le même projet simultanément grâce à la synchronisation WebSocket Yjs intégrée, reflétant le flux de travail des éditeurs de documents modernes.
Intégration Moodle
Poussez les cours terminés directement dans Moodle en tant qu'activités prêtes à être déployées, éliminant l'étape de téléchargement manuel entre la création et la publication.
Interface multilingue
La prise en charge native de l'anglais, de l'espagnol, du catalan, du basque, du galicien, du valencien et de l'espéranto le rend adapté aux programmes d'éducation régionaux et bilingues.
Normes ouvertes et accessibles
Le contenu généré respecte les directives d'accessibilité web et les formats ouverts, garantissant que les ressources restent utilisables et portables pour les années à venir.
Pourquoi exécuter eXeLearning avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.