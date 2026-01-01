Déployez RAGflow : installation en un clic.
Moteur RAG de qualité production avec analyse approfondie des documents, récupération de graphes de connaissances et prise en charge de plusieurs LLM.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec RAGflow
RAGflow est un moteur de génération augmentée par récupération, prêt pour la production, construit autour d'une compréhension approfondie des documents. Contrairement aux implémentations RAG de base qui traitent les documents comme du texte brut, RAGflow effectue une analyse sensible à la mise en page des PDF, des feuilles de calcul, des présentations et des images afin de préserver la signification des tableaux, des figures et du contenu structuré avant l'indexation.
L'auto-hébergement de RAGflow sur votre propre VPS préserve la confidentialité de vos documents et vous donne un contrôle total sur les fournisseurs de LLM, les stratégies de découpage et les pipelines de récupération. Le graphe de connaissances intégré et les backends GraphRAG débloquent un raisonnement inter-documents que la recherche vectorielle plate ne peut égaler.
Fonctionnalités clés de RAGflow
Analyse approfondie de documents
L'extraction sensible à la mise en page gère les fichiers PDF, Word, les feuilles de calcul et les images numérisées — tout en préservant les tableaux, les figures et la structure que les analyseurs de texte brut détruisent.
Récupération de graphe de connaissances
Le GraphRAG intégré et l'indexation de graphes de connaissances permettent le raisonnement inter-documents et les requêtes de relations au-delà de ce que la recherche vectorielle plate prend en charge.
Support multi-LLM
Connectez-vous à OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google et plus de 20 autres fournisseurs sans réindexer vos documents.
Stratégies de découpage flexibles
Choisissez parmi les modes de découpage Général, Questions-réponses, Manuel, Tableau et Article pour correspondre à la structure de chaque type de document afin d'obtenir une précision de récupération optimale.
Contrôle d'accès multi-utilisateur
Les autorisations basées sur les rôles permettent aux équipes de partager des bases de connaissances tout en limitant l'accès aux collections de documents sensibles aux utilisateurs autorisés.
API REST et SDK
Une API REST complète et un SDK Python officiel vous permettent d'intégrer RAGflow dans vos propres applications et d'automatiser les pipelines d'ingestion de documents.
Pourquoi exécuter RAGflow avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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