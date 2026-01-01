Déployez Lemmy en un clic.
Agrégateur de liens fédéré et plateforme de discussion qui permet aux communautés de gérer des forums indépendants interconnectés via le Fediverse ActivityPub.
Choisissez un pack VPS pour Lemmy
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Lemmy
Lemmy est un agrégateur de liens fédéré et une plateforme de discussion, libre et open-source — imaginez Reddit, mais chaque serveur est géré indépendamment par sa communauté, et tous les serveurs s'interconnectent via le protocole ActivityPub afin que les utilisateurs puissent s'abonner à des communautés à travers le Fediverse. Développé en Rust pour une faible consommation de ressources et une haute concurrence, Lemmy offre des commentaires en fil de discussion, un classement basé sur les votes, une modération communautaire personnalisée, plusieurs algorithmes de tri et une interface utilisateur web soignée.
Héberger Lemmy sur votre propre VPS permet aux organisateurs de communautés, aux groupes de loisirs et aux intérêts de niche de gérer leur propre forum sans modèles de revenus basés sur la publicité, manipulation algorithmique des flux ou collecte de données par une plateforme centrale. Le PostgreSQL inclus et l'hébergement d'images pict-rs maintiennent tout au sein de votre infrastructure.
Fonctionnalités clés de Lemmy
Communautés fédérées
Les utilisateurs de n'importe quelle instance Lemmy peuvent s'abonner aux communautés sur votre serveur, et vos utilisateurs peuvent s'abonner aux communautés partout dans le Fediverse.
Commentaires imbriqués et vote
Discussion en arborescence de style Reddit familière avec des votes positifs et négatifs, plusieurs algorithmes de tri (chaud, meilleur, nouveau, controversé), et une profondeur d'arborescence infinie.
Modération par communauté
Chaque communauté a ses propres modérateurs avec des autorisations granulaires, des règles personnalisées et un journal de modération dédié pour la transparence.
Hébergement d'images intégré
Le serveur pict-rs intégré permet aux utilisateurs de télécharger des images et des vidéos directement sur votre instance sans CDN externe ni services tiers.
Fonctionnalités anti-spam
Le CAPTCHA à l'inscription, la limitation de débit, les listes d'autorisation et de blocage à l'échelle de l'instance, et les applications d'inscription configurables permettent de gérer le spam et les abus.
Applications mobiles
Plusieurs applications iOS et Android se connectent à n'importe quelle instance Lemmy, afin que les utilisateurs puissent naviguer et publier depuis n'importe quel client mobile qu'ils préfèrent.
Pourquoi exécuter Lemmy avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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