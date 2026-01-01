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Plateforme d'API REST et GraphQL open source qui génère automatiquement des API de base de données sécurisées en quelques minutes sans codage.

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32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec DreamFactory

DreamFactory est une plateforme de génération d'API open-source qui crée instantanément des API REST et GraphQL entièrement documentées et protégées par des rôles pour n'importe quelle base de données — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server, et plus encore — sans écrire une seule ligne de code. Connectez votre base de données, et DreamFactory génère une API CRUD complète avec authentification, limitation de débit et contrôle d'accès au niveau des champs intégrés.

L'auto-hébergement de DreamFactory sur votre VPS vous donne la pleine propriété de vos données et de votre couche API, sans tarification par appel ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Ce déploiement inclut MySQL pour la base de données système et Redis pour la mise en cache haute performance, vous offrant une plateforme API prête à l'emploi.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de DreamFactory

APIs générées automatiquement

Connectez n'importe quelle base de données SQL ou NoSQL et recevez instantanément une API REST et GraphQL complète avec un support CRUD complet — aucun codage manuel de point de terminaison n'est requis.

Contrôle d'accès basé sur les rôles

Définissez des autorisations granulaires par utilisateur ou rôle, en restreignant l'accès jusqu'aux tables et champs individuels pour sécuriser les données.

Prise en charge multi-bases de données

Générez des API à partir de MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle et des dizaines d'autres sources de données à partir d'une seule plateforme.

Gestion des clés API

Émettre et révoquer des clés API par application ou consommateur, avec une limitation de débit optionnelle pour prévenir les abus et contrôler l'utilisation.

Documentation API en direct

Chaque API générée est livrée avec une documentation Swagger interactive afin que les développeurs puissent explorer et tester les points d'accès immédiatement.

Pourquoi exécuter DreamFactory avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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