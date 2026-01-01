Déployez Novu en un clic.
Infrastructure de notification open-source pour l'envoi d'e-mails, de SMS, de notifications push et de notifications in-app via une API unifiée unique.
Choisissez un pack VPS pour Novu
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Novu
Novu est une plateforme d'infrastructure de notification open source qui offre aux équipes produit et d'ingénierie une API unique pour envoyer des notifications sur tous les canaux — e-mail, SMS, push, in-app et chat. Au lieu d'intégrer des fournisseurs distincts pour chaque canal, Novu achemine toutes les notifications via un seul système avec un constructeur de flux de travail visuel, des préférences de canal par utilisateur et un journal de livraison pour le débogage des envois échoués.
L'auto-hébergement de Novu maintient le contenu des notifications, les données des abonnés et les identifiants des fournisseurs entièrement sur votre propre infrastructure. Il n'y a pas de frais par notification, aucune donnée ne quitte vos serveurs, et un contrôle total sur les limites de débit et les politiques de réessai — ce qui en fait le bon choix pour les applications sensibles à la confidentialité et les équipes qui ont besoin de coûts de notification prévisibles à grande échelle.
Fonctionnalités clés de Novu
Livraison multi-canal
Envoyez des notifications par e-mail, SMS, push, in-app et chat via une seule API sans intégrer chaque fournisseur séparément.
Générateur de flux de travail visuel
Concevez des séquences de notifications multi-étapes avec une logique de branchement et des délais, avec un éditeur par glisser-déposer — aucun code n'est requis.
Plus de 50 intégrations de fournisseurs
Connectez-vous à SendGrid, Twilio, FCM, Slack et plus de 50 autres fournisseurs grâce à des intégrations pré-intégrées gérées entièrement depuis l'interface utilisateur du tableau de bord.
Préférences d'abonné
Permettez aux utilisateurs de contrôler les canaux de notification qu'ils reçoivent par sujet, réduisant les désabonnements et améliorant l'engagement à long terme.
Observabilité de la livraison
Inspectez le statut de chaque notification dans un journal de livraison en temps réel avec les nombres de tentatives, les réponses des fournisseurs et les détails des erreurs.
Pourquoi exécuter Novu avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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