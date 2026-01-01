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Infrastructure de notification open-source pour l'envoi d'e-mails, de SMS, de notifications push et de notifications in-app via une API unifiée unique.

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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
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KVM 2
CHF19.99
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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8 To de bande passante
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KVM 4
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CHF10.29/mois
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Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
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KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Novu

Novu est une plateforme d'infrastructure de notification open source qui offre aux équipes produit et d'ingénierie une API unique pour envoyer des notifications sur tous les canaux — e-mail, SMS, push, in-app et chat. Au lieu d'intégrer des fournisseurs distincts pour chaque canal, Novu achemine toutes les notifications via un seul système avec un constructeur de flux de travail visuel, des préférences de canal par utilisateur et un journal de livraison pour le débogage des envois échoués.

L'auto-hébergement de Novu maintient le contenu des notifications, les données des abonnés et les identifiants des fournisseurs entièrement sur votre propre infrastructure. Il n'y a pas de frais par notification, aucune donnée ne quitte vos serveurs, et un contrôle total sur les limites de débit et les politiques de réessai — ce qui en fait le bon choix pour les applications sensibles à la confidentialité et les équipes qui ont besoin de coûts de notification prévisibles à grande échelle.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Novu

Livraison multi-canal

Envoyez des notifications par e-mail, SMS, push, in-app et chat via une seule API sans intégrer chaque fournisseur séparément.

Générateur de flux de travail visuel

Concevez des séquences de notifications multi-étapes avec une logique de branchement et des délais, avec un éditeur par glisser-déposer — aucun code n'est requis.

Plus de 50 intégrations de fournisseurs

Connectez-vous à SendGrid, Twilio, FCM, Slack et plus de 50 autres fournisseurs grâce à des intégrations pré-intégrées gérées entièrement depuis l'interface utilisateur du tableau de bord.

Préférences d'abonné

Permettez aux utilisateurs de contrôler les canaux de notification qu'ils reçoivent par sujet, réduisant les désabonnements et améliorant l'engagement à long terme.

Observabilité de la livraison

Inspectez le statut de chaque notification dans un journal de livraison en temps réel avec les nombres de tentatives, les réponses des fournisseurs et les détails des erreurs.

Pourquoi exécuter Novu avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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