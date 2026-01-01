Déployez OneDev en un clic.
Plateforme DevOps tout-en-un auto-hébergée avec hébergement Git, pipelines CI/CD, tableaux Kanban et un registre de paquets.
Choisissez un pack VPS pour OneDev
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec OneDev
OneDev est une plateforme DevOps auto-hébergée complète qui intègre l'hébergement Git, l'automatisation CI/CD, le suivi des problèmes, les tableaux kanban et un registre de paquets dans une seule application. Son constructeur de pipeline visuel et ses fonctionnalités d'intelligence de code le rendent accessible aux développeurs sans expertise DevOps approfondie, tandis que le langage de requête avancé offre aux utilisateurs expérimentés un contrôle précis sur les builds, les problèmes et les commits.
L'auto-hébergement de OneDev sur votre VPS signifie un nombre illimité de développeurs à un coût d'infrastructure fixe, avec la pleine propriété de votre code source et de vos artefacts de build. Ce modèle inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable et un accès au socket Docker afin que OneDev puisse exécuter des tâches CI/CD directement sur votre serveur.
Fonctionnalités clés de OneDev
Hébergement Git et Revue de code
Serveur Git complet avec visualisation avancée des différences, protection des branches et contrôles de stratégie de fusion pour une revue de code structurée.
Constructeur CI/CD Visuel
Créez et visualisez des pipelines sans écrire de YAML à partir de zéro — glissez-déposez les étapes avec une exportation YAML complète pour le contrôle de version.
Kanban et suivi des problèmes
Tableaux kanban intégrés et un suivi des problèmes avec des champs personnalisés et un langage de requête avancé pour un filtrage précis.
Registre de paquets
Hébergez vos images Docker et d'autres artefacts de build dans le registre intégré, aux côtés de votre code et de vos pipelines.
Intelligence du code
La navigation par symboles et la recherche sémantique de code aident les développeurs à comprendre plus rapidement des bases de code inconnues.
Pourquoi exécuter OneDev avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.