Déployez Qdrant en un clic.
Base de données vectorielle open source performante pour la recherche sémantique, les recommandations et les applications d'IA.
Choisissez un pack VPS pour Qdrant
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Qdrant
Qdrant est un moteur de recherche par similarité vectorielle open source de qualité production, conçu spécifiquement pour les charges de travail d'IA et d'apprentissage automatique. Il stocke des vecteurs multidimensionnels ainsi que de riches métadonnées associées et répond à des requêtes de plus proche voisin en moins d'une milliseconde en utilisant l'indexation HNSW, plusieurs métriques de distance et un filtrage avancé — le tout accessible via des API REST et gRPC.
L'auto-hébergement de Qdrant sur un VPS vous offre un contrôle total sur l'allocation de mémoire, la configuration de l'indexation et la résidence des données, sans la tarification par requête ni les limites de connexion des services de bases de données vectorielles gérées. Cela le rend idéal pour les startups et les équipes d'IA qui mettent à l'échelle la recherche sémantique ou les pipelines RAG.
Fonctionnalités clés de Qdrant
Recherche sub-milliseconde
L'indexation HNSW permet des requêtes de plus proches voisins quasi-instantanées sur des millions de vecteurs, garantissant la réactivité des applications d'IA à toute échelle.
Filtrage de la charge utile
Filtrer les résultats de recherche par des champs de métadonnées arbitraires au moment de la requête, en combinant la similarité vectorielle avec des conditions structurées en une seule requête.
Plusieurs métriques de distance
Choisissez la distance cosinus, euclidienne ou par produit scalaire pour correspondre au modèle d'intégration utilisé par votre application sans réindexer les données.
API REST et gRPC
Intégrez Qdrant dans n'importe quel langage ou framework en utilisant l'interface REST OpenAPI ou l'API gRPC à haut débit pour les charges de travail sensibles à la latence.
Support de quantification
La quantification scalaire et produit réduisent considérablement l'empreinte mémoire, vous permettant d'indexer des ensembles de données plus volumineux sur le même matériel sans perte de qualité.
Pourquoi exécuter Qdrant avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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