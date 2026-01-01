Organizr est un tableau de bord de services auto-hébergés qui remplace des dizaines de favoris de navigateur par une interface unique basée sur des onglets. Au lieu de basculer entre plusieurs onglets de navigateur pour gérer Sonarr, Radarr, Plex et d'autres services homelab, Organizr les charge tous comme des onglets iFrame au sein d'une seule page web — avec des comptes d'utilisateurs, des contrôles d'accès et des restrictions pour les invités intégrés.

Avec la prise en charge de l'authentification Plex, Emby et LDAP, des groupes d'utilisateurs illimités et l'intégration Nginx auth_request, Organizr va au-delà d'une simple page de liens. Il fonctionne comme une couche d'accès légère pour l'ensemble de votre pile auto-hébergée, vous permettant d'accorder à des utilisateurs ou invités spécifiques l'accès uniquement aux onglets que vous choisissez.