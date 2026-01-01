Déployez Organizr en un clic.
Organisateur de services HTPC et homelab qui charge tous vos onglets auto-hébergés dans une interface web unifiée unique.
Choisissez un pack VPS pour Organizr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Organizr
Organizr est un tableau de bord de services auto-hébergés qui remplace des dizaines de favoris de navigateur par une interface unique basée sur des onglets. Au lieu de basculer entre plusieurs onglets de navigateur pour gérer Sonarr, Radarr, Plex et d'autres services homelab, Organizr les charge tous comme des onglets iFrame au sein d'une seule page web — avec des comptes d'utilisateurs, des contrôles d'accès et des restrictions pour les invités intégrés.
Avec la prise en charge de l'authentification Plex, Emby et LDAP, des groupes d'utilisateurs illimités et l'intégration Nginx auth_request, Organizr va au-delà d'une simple page de liens. Il fonctionne comme une couche d'accès légère pour l'ensemble de votre pile auto-hébergée, vous permettant d'accorder à des utilisateurs ou invités spécifiques l'accès uniquement aux onglets que vous choisissez.
Fonctionnalités clés de Organizr
Interface à onglets
Chargez n'importe quel service auto-hébergé comme un onglet iFrame, vous offrant une page unifiée pour gérer l'ensemble de votre homelab sans changer d'onglet de navigateur.
Groupes d'utilisateurs et contrôle d'accès
Créez des groupes d'utilisateurs illimités et contrôlez les onglets que chaque groupe peut voir — y compris l'accès invité en lecture seule pour les services partagés.
Support multi-authentification
Authentifiez les utilisateurs avec les identifiants Plex, Emby, LDAP ou sFTP en plus des comptes locaux Organizr.
Intégration d'authentification Nginx
Utilisez Organizr comme fournisseur auth_request pour Nginx, ajoutant une protection de connexion de type SSO aux services qui ne disposent pas d'authentification intégrée.
Thèmes personnalisables
Le contrôle total de la palette de couleurs vous permet de personnaliser Organizr afin qu'il corresponde à votre image de marque ou à votre esthétique sombre/claire préférée.
Fail2ban Support
L'intégration native de Fail2ban protège votre connexion Organizr contre les attaques par force brute avec bannissement automatique des adresses IP.
Pourquoi exécuter Organizr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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