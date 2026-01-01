FusionDirectory est une application open-source de gestion des identités et des accès qui transforme un annuaire LDAP standard en une plateforme gérable pour les utilisateurs, les groupes, les comptes de messagerie, les partages Samba, les principaux Kerberos et des dizaines d'autres services système. Au lieu d'écrire des fichiers ldif ou d'utiliser ldapsearch depuis la ligne de commande, les administrateurs travaillent dans une interface utilisateur web qui comprend les schémas des services auxquels ils se connectent.

L'auto-hébergement de FusionDirectory sur un VPS maintient l'annuaire — le système d'enregistrement pour chaque compte de votre réseau — entièrement sous votre contrôle. Ce déploiement regroupe un backend OpenLDAP préchargé avec les schémas FusionDirectory requis, de sorte que l'interface utilisateur web et l'annuaire qu'elle gère fonctionnent ensemble comme une seule pile d'applications.