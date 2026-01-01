Déployez FusionDirectory : installation en un clic.
Gestion d'identité basée sur le Web pour LDAP, Samba, Kerberos, le courrier, DNS, DHCP et l'administration des clés SSH.
Choisissez un pack VPS pour FusionDirectory
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec FusionDirectory
FusionDirectory est une application open-source de gestion des identités et des accès qui transforme un annuaire LDAP standard en une plateforme gérable pour les utilisateurs, les groupes, les comptes de messagerie, les partages Samba, les principaux Kerberos et des dizaines d'autres services système. Au lieu d'écrire des fichiers ldif ou d'utiliser ldapsearch depuis la ligne de commande, les administrateurs travaillent dans une interface utilisateur web qui comprend les schémas des services auxquels ils se connectent.
L'auto-hébergement de FusionDirectory sur un VPS maintient l'annuaire — le système d'enregistrement pour chaque compte de votre réseau — entièrement sous votre contrôle. Ce déploiement regroupe un backend OpenLDAP préchargé avec les schémas FusionDirectory requis, de sorte que l'interface utilisateur web et l'annuaire qu'elle gère fonctionnent ensemble comme une seule pile d'applications.
Fonctionnalités clés de FusionDirectory
Administration LDAP basée sur le Web
Gérez les utilisateurs, les groupes, les unités organisationnelles et les ACL dans un navigateur sans écrire de fichiers ldif ni exécuter ldapadd depuis un terminal.
Samba et Kerberos
Approvisionnez les comptes de partage de fichiers Samba et les principaux Kerberos directement à partir des enregistrements utilisateur, en maintenant la mise en réseau Windows et le SSO synchronisés avec l'annuaire.
Architecture de plugin
Étendez l'annuaire avec des modules optionnels pour le courrier, le DNS, le DHCP, les clés SSH, les règles sudo, les certificats et les politiques de mot de passe — activez uniquement ceux dont vous avez besoin.
OpenLDAP fourni
Livré avec un backend OpenLDAP préchargé avec les schémas FusionDirectory, de sorte que l'annuaire est prêt à être géré immédiatement après le déploiement.
Piste d'audit
Le module d'audit intégré enregistre chaque modification de répertoire, indiquant qui, quoi et quand, ce qui facilite les examens de conformité et les enquêtes judiciaires.
Gestion de la politique de mot de passe
Configurez la complexité, l'expiration et les règles de verrouillage des mots de passe via l'interface utilisateur et appliquez-les à toutes les populations d'utilisateurs depuis un seul écran.
Pourquoi exécuter FusionDirectory avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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