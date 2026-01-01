Déployez FeatBit en un clic.
Plateforme open source de gestion de fonctionnalités et d'expérimentation, conçue comme une alternative auto-hébergée à LaunchDarkly.
Choisissez un pack VPS pour FeatBit
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec FeatBit
FeatBit est une plateforme de gestion de fonctionnalités de niveau entreprise qui permet aux équipes d'ingénierie de déployer du code derrière des indicateurs de fonctionnalité (feature flags), d'effectuer des déploiements progressifs par pourcentage, de cibler des segments d'utilisateurs spécifiques et de revenir en arrière instantanément sans redéploiement. Des SDK natifs pour dix langages populaires et un serveur d'évaluation en temps réel maintiennent les changements d'indicateurs synchronisés entre les clients en moins d'une seconde.
L'auto-hébergement de FeatBit sur votre VPS maintient les configurations d'indicateurs, les règles de ciblage utilisateur et les journaux d'audit au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, sans frais par siège et sans quotas d'évaluation mensuels. Le déploiement inclut l'interface utilisateur de gestion, l'API, le serveur d'évaluation, le service d'analyse et PostgreSQL préconfigurés derrière HTTPS.
Fonctionnalités clés de FeatBit
Streaming d'indicateurs en temps réel
Un serveur d'évaluation dédié envoie les mises à jour des flags aux SDK via des WebSockets afin que les changements prennent effet chez les clients en quelques millisecondes après l'activation.
Déploiements utilisateurs ciblés
Déployez les fonctionnalités par pourcentage, attribut utilisateur ou segment nommé, et combinez les règles pour gérer les lancements pour des cohortes spécifiques avant un déploiement mondial.
Expériences A/B natives
Liez les variations de drapeaux aux métriques produit et exécutez des expériences de bout en bout avec des analyses intégrées, éliminant le besoin d'un outil d'expérimentation distinct.
Dix SDKs officiels
Les SDKs serveur et client pour JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android et iOS intègrent des flags dans n'importe quelle pile de production.
Piste d'audit et historique
Chaque modification de drapeau, de segment et de règle est enregistrée avec l'acteur, l'horodatage et le diff, ce qui simplifie les retours en arrière et les examens de conformité.
Cadrage du projet et de l'environnement
Organisez les fonctionnalités en projets avec des environnements de développement, de staging et de production isolés, chacun avec ses propres clés SDK et règles de ciblage.
Pourquoi exécuter FeatBit avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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