Déployez Kimai en un clic.
Plateforme de suivi du temps open source et gratuite pour les freelances, les agences et les équipes afin d'enregistrer les heures facturables et de générer des factures.
Choisissez un pack VPS pour Kimai
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Kimai
Kimai est une application de suivi du temps open-source mature qui offre aux freelances, aux agences et aux entreprises un moyen fiable d'enregistrer les heures facturables, de gérer les projets clients et de produire des factures précises. Avec une interface web épurée, la prise en charge multi-utilisateurs et des autorisations basées sur les rôles, elle s'adapte d'un développeur solo qui suit son propre temps à une agence coordonnant des dizaines de membres d'équipe pour de nombreux clients.
Contrairement aux outils de suivi du temps SaaS qui facturent par utilisateur, l'auto-hébergement de Kimai sur votre propre VPS signifie l'absence de coûts d'abonnement récurrents et la propriété complète de vos enregistrements de temps et de vos données de facturation. Ce modèle inclut MySQL pour un stockage durable et prêt pour la production.
Fonctionnalités clés de Kimai
Suivi des heures facturables
Lancez et arrêtez les chronomètres ou saisissez les heures manuellement pour tout client, projet ou activité afin d'obtenir des relevés de facturation précis.
Génération de facture
Créez des factures directement à partir des entrées de temps suivies sans exporter vers un outil séparé.
Rapports détaillés
Filtrez les rapports par utilisateur, projet, client ou plage de dates pour comprendre l'utilisation et faciliter la facturation client.
Extensibilité des plugins
Étendez Kimai avec des plugins communautaires pour des flux de travail personnalisés, des intégrations et des formats d'exportation supplémentaires.
Pourquoi exécuter Kimai avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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