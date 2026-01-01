Déployez DumbDo avec une installation en un clic.
Liste de tâches minimaliste auto-hébergée avec stockage basé sur des fichiers, mode sombre, prise en charge PWA et protection par code PIN facultative — aucune base de données nécessaire.
Choisissez un pack VPS pour DumbDo
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec DumbDo
DumbDo est une application de liste de tâches volontairement simple, proposée par DumbWare.io. Elle repose sur la philosophie que la plupart des besoins de suivi des tâches ne requièrent ni base de données, ni système de compte, ni abonnement cloud. Les tâches sont stockées dans un unique fichier JSON, ce qui simplifie les sauvegardes (une simple copie de fichier) et rend les migrations triviales.
L'interface s'adapte parfaitement à toutes les tailles d'écran et bascule automatiquement entre les modes clair et sombre. Une protection par code PIN optionnelle (4 à 10 chiffres) sécurise l'accès sur les serveurs partagés. Le support des Progressive Web Apps (PWA) vous permet d'installer DumbDo sur un téléphone ou un ordinateur de bureau et de l'utiliser hors ligne. L'auto-hébergement sur un VPS garantit la confidentialité de vos données de tâches, leur disponibilité depuis n'importe quel appareil, et les protège des modifications de services tiers.
Fonctionnalités clés de DumbDo
Aucune base de données requise
Stocke toutes les tâches dans un seul fichier JSON — rien à provisionner, migrer ou maintenir au-delà du conteneur lui-même.
Modes sombre et clair
Suit automatiquement la préférence de thème de couleur du système pour un affichage confortable dans n'importe quel environnement ou à tout moment de la journée.
Application Web Progressive
Installer DumbDo sur n'importe quel appareil pour un accès depuis l'écran d'accueil et une utilisation hors ligne sans avoir à visiter le navigateur à chaque fois.
Protection par code PIN facultative
Définissez un code PIN de 4 à 10 chiffres pour restreindre l'accès sur les serveurs partagés tout en gardant l'interface rapidement accessible pour les utilisateurs autorisés.
Titre du site personnalisable
Renommez l'instance de l'application pour correspondre à votre image de marque personnelle ou pour distinguer plusieurs déploiements sur le même VPS.
Pourquoi exécuter DumbDo avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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