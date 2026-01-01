DumbDo est une application de liste de tâches volontairement simple, proposée par DumbWare.io. Elle repose sur la philosophie que la plupart des besoins de suivi des tâches ne requièrent ni base de données, ni système de compte, ni abonnement cloud. Les tâches sont stockées dans un unique fichier JSON, ce qui simplifie les sauvegardes (une simple copie de fichier) et rend les migrations triviales.

L'interface s'adapte parfaitement à toutes les tailles d'écran et bascule automatiquement entre les modes clair et sombre. Une protection par code PIN optionnelle (4 à 10 chiffres) sécurise l'accès sur les serveurs partagés. Le support des Progressive Web Apps (PWA) vous permet d'installer DumbDo sur un téléphone ou un ordinateur de bureau et de l'utiliser hors ligne. L'auto-hébergement sur un VPS garantit la confidentialité de vos données de tâches, leur disponibilité depuis n'importe quel appareil, et les protège des modifications de services tiers.