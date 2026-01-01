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Processeurs AMD EPYC
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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec DumbDo

DumbDo est une application de liste de tâches volontairement simple, proposée par DumbWare.io. Elle repose sur la philosophie que la plupart des besoins de suivi des tâches ne requièrent ni base de données, ni système de compte, ni abonnement cloud. Les tâches sont stockées dans un unique fichier JSON, ce qui simplifie les sauvegardes (une simple copie de fichier) et rend les migrations triviales.

L'interface s'adapte parfaitement à toutes les tailles d'écran et bascule automatiquement entre les modes clair et sombre. Une protection par code PIN optionnelle (4 à 10 chiffres) sécurise l'accès sur les serveurs partagés. Le support des Progressive Web Apps (PWA) vous permet d'installer DumbDo sur un téléphone ou un ordinateur de bureau et de l'utiliser hors ligne. L'auto-hébergement sur un VPS garantit la confidentialité de vos données de tâches, leur disponibilité depuis n'importe quel appareil, et les protège des modifications de services tiers.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de DumbDo

Aucune base de données requise

Stocke toutes les tâches dans un seul fichier JSON — rien à provisionner, migrer ou maintenir au-delà du conteneur lui-même.

Modes sombre et clair

Suit automatiquement la préférence de thème de couleur du système pour un affichage confortable dans n'importe quel environnement ou à tout moment de la journée.

Application Web Progressive

Installer DumbDo sur n'importe quel appareil pour un accès depuis l'écran d'accueil et une utilisation hors ligne sans avoir à visiter le navigateur à chaque fois.

Protection par code PIN facultative

Définissez un code PIN de 4 à 10 chiffres pour restreindre l'accès sur les serveurs partagés tout en gardant l'interface rapidement accessible pour les utilisateurs autorisés.

Titre du site personnalisable

Renommez l'instance de l'application pour correspondre à votre image de marque personnelle ou pour distinguer plusieurs déploiements sur le même VPS.

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