Déployez Zipline en un clic.
Serveur de téléchargement de fichiers et d'images compatible ShareX avec un tableau de bord élégant et un raccourcisseur de liens intégré.
Choisissez un pack VPS pour Zipline
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Zipline
Zipline est un serveur de téléchargement de fichiers et d'images auto-hébergé conçu pour les utilisateurs avancés qui ont besoin d'un partage rapide et fiable avec un contrôle total sur leurs données. Il prend en charge ShareX, Flameshot et d'autres outils de capture d'écran prêts à l'emploi, ce qui en fait un remplacement transparent pour les services de téléchargement basés sur le cloud comme Imgur ou file.io.
Au-delà des simples téléchargements, Zipline inclut la réduction d'URL, les dépôts de code (paste bins), l'organisation de dossiers, la personnalisation des intégrations et la gestion des utilisateurs. L'auto-hébergement sur votre propre VPS signifie un stockage illimité, aucune restriction de taille de fichier et une confidentialité totale pour chaque téléchargement.
Fonctionnalités clés de Zipline
Intégration ShareX
La prise en charge native de ShareX, Flameshot et des téléchargeurs personnalisés vous permet de capturer et de partager des captures d'écran en quelques secondes.
Raccourcisseur d'URL intégré
Raccourcissez les liens en même temps que les téléversements de fichiers depuis un tableau de bord unique, sans avoir besoin d'un service séparé.
Gestion des utilisateurs
Créez plusieurs comptes avec des quotas de téléchargement individuels, des autorisations et des bibliothèques de fichiers séparées.
Intégrer la personnalisation
Personnalisez les intégrations OpenGraph afin que les liens partagés affichent des aperçus enrichis sur Discord, Slack et les réseaux sociaux.
Dépôt de code
Partagez des extraits de code avec coloration syntaxique, dotés d'une détection automatique de la langue et d'options d'expiration.
Pourquoi exécuter Zipline avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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