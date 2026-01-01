Zipline est un serveur de téléchargement de fichiers et d'images auto-hébergé conçu pour les utilisateurs avancés qui ont besoin d'un partage rapide et fiable avec un contrôle total sur leurs données. Il prend en charge ShareX, Flameshot et d'autres outils de capture d'écran prêts à l'emploi, ce qui en fait un remplacement transparent pour les services de téléchargement basés sur le cloud comme Imgur ou file.io.

Au-delà des simples téléchargements, Zipline inclut la réduction d'URL, les dépôts de code (paste bins), l'organisation de dossiers, la personnalisation des intégrations et la gestion des utilisateurs. L'auto-hébergement sur votre propre VPS signifie un stockage illimité, aucune restriction de taille de fichier et une confidentialité totale pour chaque téléchargement.