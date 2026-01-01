OpenProject est une plateforme de gestion de projet open source qui offre aux équipes une alternative auto-hébergée à Jira, Asana et Basecamp. Elle couvre l'intégralité du cycle de vie du projet — du suivi des tâches et des bogues à la planification de la chronologie Gantt, aux tableaux Agile (Scrum et Kanban) et au suivi du temps intégré — dans une seule application. Contrairement aux outils SaaS, l'auto-hébergement maintient toutes les données de projet, les chronologies et la communication d'équipe au sein de votre propre infrastructure.

Les équipes des organisations de développement logiciel, d'ingénierie, gouvernementales et de construction utilisent OpenProject pour gérer des projets complexes et multi-équipes avec des exigences strictes en matière de souveraineté des données. Ce modèle déploie OpenProject avec des services web dédiés, des travailleurs en arrière-plan et des services PostgreSQL, suivant l'architecture de production recommandée.