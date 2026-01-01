Multi-Scrobbler fait le lien entre tous les lieux d'écoute et tous les services de suivi musical. Plutôt que de dépendre du scrobbling intégré de chaque application musicale — qui est totalement absent de Plex et Jellyfin, et fragmenté entre YouTube Music, Deezer et les clients Subsonic — Multi-Scrobbler centralise chaque écoute dans un seul flux. Il prend en charge plus de 25 sources et transmet simultanément les écoutes à Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito et d'autres cibles.

L'auto-hébergement sur votre VPS permet au scrobbler de fonctionner 24h/24 et 7j/7, aux côtés de vos autres services multimédias, avec des URL de rappel OAuth publiques accessibles par Spotify et Last.fm. Le tableau de bord web affiche les écoutes en direct, des statistiques par source et des journaux détaillés, sans exposer votre historique d'écoute à un SaaS tiers.