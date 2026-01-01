Déployez Multi-Scrobbler : installation en un clic.
Hub de scrobbling auto-hébergé qui suit les écoutes de musique depuis Plex, Jellyfin, Spotify, et plus encore vers Last.fm, ListenBrainz, ou Maloja.
Choisissez un pack VPS pour Multi-Scrobbler
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Multi-Scrobbler
Multi-Scrobbler fait le lien entre tous les lieux d'écoute et tous les services de suivi musical. Plutôt que de dépendre du scrobbling intégré de chaque application musicale — qui est totalement absent de Plex et Jellyfin, et fragmenté entre YouTube Music, Deezer et les clients Subsonic — Multi-Scrobbler centralise chaque écoute dans un seul flux. Il prend en charge plus de 25 sources et transmet simultanément les écoutes à Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito et d'autres cibles.
L'auto-hébergement sur votre VPS permet au scrobbler de fonctionner 24h/24 et 7j/7, aux côtés de vos autres services multimédias, avec des URL de rappel OAuth publiques accessibles par Spotify et Last.fm. Le tableau de bord web affiche les écoutes en direct, des statistiques par source et des journaux détaillés, sans exposer votre historique d'écoute à un SaaS tiers.
Fonctionnalités clés de Multi-Scrobbler
Couverture universelle des sources
Suit les écoutes de Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, des clients Subsonic et de plus de 25 autres lecteurs de musique dans un seul flux.
Plusieurs cibles de scrobble
Transmet chaque écoute vers Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito et d'autres cibles simultanément sans duplication manuelle.
Tableau de bord d'état en temps réel
L'interface utilisateur web affiche les morceaux en cours de lecture, les scrobbles récents et les statistiques par source afin que vous puissiez vérifier chaque connexion en un coup d'œil.
Déduplication intelligente
Détecte les écoutes en double signalées par plusieurs sources jouant le même morceau et soumet chaque lecture une seule fois à vos cibles de scrobble.
Notifications de webhook
Envoie les mises à jour et les erreurs de lecture en cours vers Discord, Gotify, Ntfy ou Apprise afin que vous détectiez les intégrations défectueuses sans consulter le tableau de bord.
Pourquoi exécuter Multi-Scrobbler avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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