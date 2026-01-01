OSRM (Open Source Routing Machine) est un moteur de routage haute performance pour les chemins les plus courts dans les réseaux routiers construits à partir des données OpenStreetMap. Il alimente les directions virage par virage, les isochrones, les matrices de distance, la correspondance de carte et l'optimisation de trajet via une API HTTP propre, et est utilisé en production par openstreetmap.org et de nombreux produits de cartographie commerciaux.

Ce modèle inclut le backend de routage officiel ainsi que le frontend de directions officiel, vous obtenez donc une interface utilisateur cartographique fonctionnelle prête à l'emploi. L'auto-hébergement d'OSRM sur votre propre VPS supprime les quotas par requête et les niveaux de prix, maintient la confidentialité des requêtes de localisation et vous permet d'échanger n'importe quelle région OpenStreetMap dont vous avez besoin sans partager de télémétrie avec un tiers.