Cap est une alternative légère et open-source aux CAPTCHA qui protège les formulaires et les API des bots en utilisant une preuve de travail plutôt que des puzzles visuels. Au lieu de demander aux utilisateurs d'identifier des feux de signalisation ou des passages piétons, Cap exécute un défi SHA-256 silencieux en WebAssembly — résolvant en quelques millisecondes pour les vrais utilisateurs tout en rendant la soumission automatisée coûteuse en calcul pour les bots. Aucun cookie n'est défini, aucune donnée comportementale n'est collectée et aucune requête ne quitte votre propre serveur.

L'auto-hébergement de Cap sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre protection contre les bots, sans frais par vérification et sans dépendance à des services comme Google reCAPTCHA ou Cloudflare Turnstile. Un tableau de bord d'administration fournit des analyses de défis et la gestion des clés de site.