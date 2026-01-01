Déployez Koillection en un clic.
Gestionnaire de collection auto-hébergé pour organiser et cataloguer tout type de collection physique ou numérique.
Choisissez un pack VPS pour Koillection
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Koillection
Koillection est une application de gestion de collection auto-hébergée qui vous permet de cataloguer n'importe quoi — livres, disques vinyles, jeux vidéo, timbres, cartes à collectionner, ou toute autre collection que vous gérez. Contrairement aux services de catalogage basés sur le cloud, Koillection fonctionne entièrement sur votre propre serveur, gardant vos données de collection privées et sous votre contrôle total.
Construit sur Symfony avec une interface propre et réactive, Koillection prend en charge les champs de métadonnées personnalisés et les extracteurs web, afin que vous puissiez enrichir les éléments avec exactement les informations qui comptent pour votre type de collection. Une API REST complète permet l'intégration avec des outils externes, et la prise en charge multilingue couvre plus de 11 langues dès l'installation.
Fonctionnalités clés de Koillection
Tout type de collection
Cataloguez des livres, des jeux, des vinyles, des timbres ou tout autre objet de collection sans être contraint par des modèles prédéfinis.
Champs de métadonnées personnalisés
Définissez les champs exacts et la structure de données qui conviennent à votre collection plutôt que de vous adapter à un schéma générique.
Prise en charge du scraper web
Extrayez automatiquement les métadonnées de sites web externes pour enrichir vos éléments avec des couvertures, des descriptions et des détails.
Accès API REST
Exposez les données de votre collection via une API REST complète, permettant l'intégration avec des applications personnalisées ou des flux de travail d'automatisation.
Interface multilingue
Utilisez Koillection dans votre propre langue — plus de 11 langues sont prises en charge, avec l'anglais et le français entièrement couverts.
Pourquoi exécuter Koillection avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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