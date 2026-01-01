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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Koillection

Koillection est une application de gestion de collection auto-hébergée qui vous permet de cataloguer n'importe quoi — livres, disques vinyles, jeux vidéo, timbres, cartes à collectionner, ou toute autre collection que vous gérez. Contrairement aux services de catalogage basés sur le cloud, Koillection fonctionne entièrement sur votre propre serveur, gardant vos données de collection privées et sous votre contrôle total.

Construit sur Symfony avec une interface propre et réactive, Koillection prend en charge les champs de métadonnées personnalisés et les extracteurs web, afin que vous puissiez enrichir les éléments avec exactement les informations qui comptent pour votre type de collection. Une API REST complète permet l'intégration avec des outils externes, et la prise en charge multilingue couvre plus de 11 langues dès l'installation.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Koillection

Tout type de collection

Cataloguez des livres, des jeux, des vinyles, des timbres ou tout autre objet de collection sans être contraint par des modèles prédéfinis.

Champs de métadonnées personnalisés

Définissez les champs exacts et la structure de données qui conviennent à votre collection plutôt que de vous adapter à un schéma générique.

Prise en charge du scraper web

Extrayez automatiquement les métadonnées de sites web externes pour enrichir vos éléments avec des couvertures, des descriptions et des détails.

Accès API REST

Exposez les données de votre collection via une API REST complète, permettant l'intégration avec des applications personnalisées ou des flux de travail d'automatisation.

Interface multilingue

Utilisez Koillection dans votre propre langue — plus de 11 langues sont prises en charge, avec l'anglais et le français entièrement couverts.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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