Déployez Xibo CMS avec une installation en un clic.
CMS d'affichage dynamique open source pour la planification des mises en page et des médias sur des réseaux d'écrans à partir d'un serveur central.
Choisissez un pack VPS pour Xibo CMS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Xibo CMS
Xibo CMS est une plateforme d'affichage dynamique mature, entièrement open source, utilisée pour concevoir des mises en page, organiser des médiathèques et planifier du contenu sur des parcs d'écrans — d'un simple écran de hall à des milliers de points de terminaison nationaux. Le CMS gère les utilisateurs, les autorisations, les campagnes, le découpage horaire (dayparting) et les rapports de preuve de lecture, tandis que les lecteurs Xibo légers fonctionnant sous Android, webOS, Tizen, Linux ou Windows affichent le contenu à l'écran.
L'auto-hébergement de Xibo CMS sur votre VPS vous permet de garder le contrôle des plannings, des analyses d'audience et des ressources multimédias, sans frais SaaS par écran. Ce modèle livre le CMS avec MySQL, le relais de messages XMR pour le contrôle des lecteurs en temps réel, Memcached pour la mise en cache, et QuickChart pour les graphiques intégrés — le tout étant connecté et exposé via le proxy inverse Traefik préinstallé avec HTTPS automatique.
Fonctionnalités clés de Xibo CMS
Concepteur de mise en page
Créez des mises en page multi-zones mélangeant des images, des vidéos, des pages web, des flux RSS, des bandeaux défilants et des widgets à l'aide d'un éditeur visuel par glisser-déposer dans le navigateur.
Planification et découpage horaire
Planifiez des campagnes par plage de dates, heure de la journée, jour de la semaine, récurrence ou priorité — y compris la lecture géolocalisée et déclenchée par événement.
Gestion des groupes d'affichage
Organisez des centaines ou des milliers d'écrans en groupes et en balises, puis diffusez des plannings différents à chaque segment depuis une console centrale.
Contrôle du joueur en temps réel
Le relais de messages XMR inclus transmet les modifications de mise en page, les demandes de capture d'écran et les commandes aux lecteurs connectés dès que vous publiez.
Rapports de preuve de diffusion
Capturez les statistiques de lecture par affichage pour la conformité et la réconciliation publicitaire, avec des rapports exportables au format CSV ou rendus sous forme de graphiques.
Joueurs multiplateformes
Associez le CMS à des lecteurs Xibo gratuits ou sous licence sur Android, webOS, Tizen, Linux et Windows pour piloter pratiquement n'importe quel matériel d'affichage.
Pourquoi exécuter Xibo CMS avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.