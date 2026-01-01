Xibo CMS est une plateforme d'affichage dynamique mature, entièrement open source, utilisée pour concevoir des mises en page, organiser des médiathèques et planifier du contenu sur des parcs d'écrans — d'un simple écran de hall à des milliers de points de terminaison nationaux. Le CMS gère les utilisateurs, les autorisations, les campagnes, le découpage horaire (dayparting) et les rapports de preuve de lecture, tandis que les lecteurs Xibo légers fonctionnant sous Android, webOS, Tizen, Linux ou Windows affichent le contenu à l'écran.

L'auto-hébergement de Xibo CMS sur votre VPS vous permet de garder le contrôle des plannings, des analyses d'audience et des ressources multimédias, sans frais SaaS par écran. Ce modèle livre le CMS avec MySQL, le relais de messages XMR pour le contrôle des lecteurs en temps réel, Memcached pour la mise en cache, et QuickChart pour les graphiques intégrés — le tout étant connecté et exposé via le proxy inverse Traefik préinstallé avec HTTPS automatique.