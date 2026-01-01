Déployez LDAP Account Manager en un clic.
Interface web pour la gestion des utilisateurs, des groupes et des objets dans un annuaire OpenLDAP via une interface utilisateur de navigateur conviviale.
Choisissez un pack VPS pour LDAP Account Manager
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec LDAP Account Manager
LDAP Account Manager (LAM) est un frontal web mature et open-source pour l'administration des comptes stockés dans un annuaire LDAP. Au lieu d'éditer des fichiers LDIF ou de se débattre avec les commandes ldapsearch et ldapmodify, les administrateurs gèrent les utilisateurs Unix et Samba, les groupes, les hôtes, les entrées DHCP, les comptes Kopano et les extensions Asterisk via un navigateur. LAM comprend les schémas LDAP les plus courants prêts à l'emploi et fournit des éditeurs sensibles au type pour chacun.
Ce modèle regroupe LAM avec un serveur d'annuaire OpenLDAP afin que l'ensemble de la pile d'identité s'exécute sur un seul VPS derrière Traefik HTTPS. L'auto-hébergement de LAM conserve les identifiants d'annuaire, les appartenances aux groupes et les données d'identité au sein de votre propre infrastructure, sans dépendre de fournisseurs d'identité tiers ni de frais SaaS par siège.
Fonctionnalités clés de LDAP Account Manager
Interface d'administration basée sur navigateur
Gérez les utilisateurs, les groupes, les hôtes et d'autres objets LDAP via une interface web à onglets au lieu de fichiers LDIF et d'outils en ligne de commande.
Serveur OpenLDAP intégré
Livré avec un annuaire OpenLDAP préconfiguré avec le DN de base choisi, le déploiement fournit ainsi l'annuaire et son interface de gestion.
Modules de type de compte
Les éditeurs intégrés pour les comptes Unix, les domaines Samba, Kopano, Asterisk, DHCP, les alias de messagerie et FreeRadius couvrent la plupart des schémas d'annuaire sans code personnalisé.
Importation CSV et exportation PDF
Créez des comptes en masse à partir de feuilles de calcul et générez des fiches de compte PDF imprimables pour les nouvelles recrues directement à partir des données de l'annuaire.
Contrôle d'accès granulaire
Les profils de serveur, les profils de compte et les autorisations au niveau du module vous permettent de déléguer des parties de l'administration de l'annuaire sans accorder tous les droits d'administrateur LDAP.
Interface multilingue
Traduit dans plus d'une douzaine de langues afin que les équipes administratives puissent travailler dans leur langue préférée avec le même répertoire partagé.
Pourquoi exécuter LDAP Account Manager avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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