Gestor de códigos de autenticación de dos factores autohospedado para web y móvilDesplegar
Proxy de enrutamiento de API de IA con optimización de tokens para más de 40 proveedores de LLMDesplegar
Ackee es una herramienta de análisis autoalojada de Node.js para el seguimiento de sitios web centrada en la privacidadDesplegar
Automatización de flujos de trabajo sin código y de código abierto con más de 200 integraciones de appsDesplegar
Aplicación de finanzas personales centrada en la privacidad con presupuesto por sobresDesplegar
Interfaz de gestión de bases de datos completa compatible con más de 11 sistemas de bases de datosDesplegar
Rastreador y planificador de viajes autohospedado con mapas interactivosDesplegar
Espacio de trabajo todo en uno que combina documentos, pizarras y bases de datos con IADesplegar
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memoryDesplegar
Plataforma LLMOps de código abierto para prompts, evaluación y observabilidad de LLMDesplegar
Memoria persistente para agentes de codificación de IA con búsqueda híbrida BM25 vectorial y de grafosDesplegar
Transmite bibliotecas de música personales a través de un servidor API compatible con Subsonic.Desplegar
Diario de vuelos personal con mapa interactivo, estadísticas y soporte multiusuarioDesplegar
Agente de marketing de contenidos de IA de código abierto para publicación y monetización multiplataformaDesplegar
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersDesplegar
Plataforma de gestión de alertas de código abierto para consolidar alertas de monitorizaciónDesplegar
Base de conocimiento autoalojada con Markdown extendido y permisos por documentoDesplegar
Lista de archivos autohospedada y servidor WebDAV compatible con más de 30 backends de almacenamientoDesplegar
Interfaz web para descargar videos de YouTube y otros sitios webDesplegar
Ampache es una aplicación web de streaming de audio/vídeo y gestor multimediaDesplegar
Wiki autoalojada ligera con páginas respaldadas por Git y edición en MarkdownDesplegar
AnonUpload es una aplicación segura y anónima para compartir archivos sin requisitos de base de datosDesplegar
Aplicación de IA todo en uno para RAG, agentes y chatbots con cualquier proveedor de LLMDesplegar
Plataforma de Q&A de código abierto para el intercambio de conocimientos del equipo y la creación de comunidadDesplegar
Plataforma de métricas DORA y análisis de equipos de ingeniería de código abiertoDesplegar
Pasarela de escritorio remoto basada en web y sin cliente para RDP, VNC, SSH y TelnetDesplegar
Plataforma de búsqueda de código abierto empresarial construida sobre Apache LuceneDesplegar
Apache Superset es una moderna plataforma de exploración y visualización de datos para BIDesplegar
AppFlowy es un espacio de trabajo de código abierto con IA pensado como alternativa a NotionDesplegar
API REST ligera para enviar notificaciones push a más de 120 serviciosDesplegar
Plataforma low-code de código abierto para crear herramientas y aplicaciones internasDesplegar
Análisis de SDK que prioriza la privacidad para aplicaciones móviles, de escritorio y webDesplegar
Base de datos multimodelo nativa para gráficos, documentos y datos clave-valorDesplegar
Base de datos multimodelo para datos de grafos, documentos, clave-valor y series temporalesDesplegar
Solución de archivado de internet autoalojada para preservar páginas web y mediosDesplegar
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsDesplegar
Sistema de comentarios ligero y autoalojado con backend en Go y widget JS incrustableDesplegar
AstrBot es un framework de chatbot de IA multiplataforma de código abiertoDesplegar
Servidor de audiolibros y podcasts autoalojado con soporte multiusuarioDesplegar
Proveedor de identidad de código abierto centrado en la flexibilidad y la versatilidadDesplegar
Servidor de autenticación autohospedado de código abierto con inicio de sesión social, MFA y RBACDesplegar
Plataforma de Base de Datos como Servicio de código abierto y autoalojada para la automatización de PostgreSQLDesplegar
Herramienta moderna de automatización de descargas para torrents y usenet con monitorización de IRC en tiempo realDesplegar
Alternativa de código abierto a Zapier para conectar aplicaciones y automatizar flujos de trabajoDesplegar
App de seguimiento de bebés que ayuda a los padres a supervisar las actividades diarias y la saludDesplegar
Interfaz web para copias de seguridad de restic con programación, cifrado y restauración a nivel de archivoDesplegar
Servidor CalDAV y CardDAV autoalojado para calendarios y contactosDesplegar
Gestor autoalojado de recetas de cócteles y control de inventario para tu bar en casaDesplegar
Base de datos de código abierto y sin código, alternativa a Airtable para equiposDesplegar
Gestión automatizada de subtítulos y asistente de descarga para Sonarr y RadarrDesplegar
Rastreador de hábitos minimalista autoalojado centrado en los registros diarios y las rachasDesplegar
Kit de herramientas PDF para navegador con prioridad en la privacidad para unir, dividir, convertir y editar PDFDesplegar
Plataforma ligera de monitorización de servidores con estadísticas de Docker y alertasDesplegar
Agente de monitorización ligero para el sistema de monitorización de servidores BeszelDesplegar
Almacenamiento en la nube ligero y autoalojado con sincronización de archivos y soporte para CalDAV/CardDAVDesplegar
Plataforma de contabilidad financiera autohospedada con reportes inteligentes y soporte multidivisaDesplegar
Servidor de streaming de música autoalojado con reproductor web y aplicaciones móvilesDesplegar
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteDesplegar
Plataforma para tomar notas y microblogging con IA y soporte de Markdown y gestión de tareasDesplegar
Servidor de datos personales para Bluesky, la red social descentralizadaDesplegar
Asistente de codificación con IA autoalojado para la generación de aplicaciones full-stack en el navegadorDesplegar
Gestor de colecciones de libros electrónicos y audiolibros, un resurgimiento de la comunidad de ReadarrDesplegar
Wiki autoalojada estructurada para equipos con libros, capítulos, páginas y búsquedaDesplegar
Convierte cualquier canal público de Telegram en un microblog compatible con SEO con RSSDesplegar
Navegador Headless Chrome como servicio para web scraping y automatizaciónDesplegar
Aplicación de finanzas personales para presupuestos, seguimiento de gastos y planificación financieraDesplegar
Plataforma low-code para crear apps y flujos de trabajo para negocios en minutosDesplegar
Plataforma de seguimiento de errores autoalojada para monitorizar aplicacionesDesplegar
Framework de CI/CD autohospedado para compilaciones y despliegues automatizadosDesplegar
Plataforma de código abierto para la gestión de cambios de esquemas de bases de datos y DevOpsDesplegar
Plataforma de código abierto y bajo código para la integración de API y la automatización de flujos de trabajoDesplegar
Gestor de fragmentos de código autoalojado con resaltado de sintaxis y búsquedaDesplegar
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsDesplegar
Calibre-Web es una aplicación web para navegar, leer y gestionar tu biblioteca de libros electrónicosDesplegar
Alternativa a CAPTCHA de prueba de trabajo que prioriza la privacidad y sin seguimientoDesplegar
Plataforma de gestión de identidades y accesos de código abierto compatible SSO, OAuth 2.0, OIDC y SAMLDesplegar
Plataforma de alojamiento de podcasts de código abierto con analíticas y funciones socialesDesplegar
Centrifugo es un servidor de mensajería en tiempo real escalable para crear aplicaciones en vivoDesplegar
Herramienta de detección y monitoreo de cambios en sitios web con selección visual y notificacionesDesplegar
Editor de diagramas de bases de datos de código abierto con exportación DDL de IA y visualización de esquemasDesplegar
Interfaz web de ChatGPT centrada en la privacidad con almacenamiento de datos local y gestión de conversacionesDesplegar
Monitorización integral del tiempo de actividad y la infraestructura con páginas de estado públicasDesplegar
App de código abierto para la monitorización de servidores y el seguimiento del tiempo de actividadDesplegar
Monitorización de infraestructura y aplicaciones con autodescubrimiento y alertasDesplegar
Bóveda de archivos autoalojada para subir y compartir archivos con enlaces compartiblesDesplegar
Plataforma de incorporación de empleados de código abierto con bot de Slack y automatización de flujos de trabajoDesplegar
Base de datos de código abierto para aplicaciones de IA y búsqueda semánticaDesplegar
Bifurcación de WordPress sin el editor de bloques Gutenberg, centrada en la estabilidadDesplegar
Base de datos OLAP columnar para análisis en tiempo real con latencia de consulta de milisegundosDesplegar
Herramienta de gestión de bases de datos basada en la web para la administración integral de datosDesplegar
Daemon de Cloudflare Tunnel para acceso remoto seguro sin abrir puertosDesplegar
Plataforma de almacenamiento en la nube autoalojada con funciones de gestión y uso compartido de archivosDesplegar
Plataforma CMS headless ligera para la gestión de contenido y APIDesplegar
VS Code en el navegador para desarrollo remoto desde cualquier dispositivoDesplegar
Plataforma de código abierto para aprovisionar entornos de desarrollo en la nube autoalojadosDesplegar
Editor de markdown colaborativo en tiempo real para la documentación y la toma de notasDesplegar
Suite ofimática autoalojada basada en navegador para la edición colaborativa de documentosDesplegar
Lector de RSS autoalojado inspirado en Google Reader con atajos de teclado y aplicaciones móvilesDesplegar
Convertidor de archivos en línea autohospedado compatible con más de 1000 formatosDesplegar
Plataforma de base de datos reactiva de código abierto para el desarrollo de aplicaciones modernasDesplegar
Servidor PHP OPDS y HTML ligero que expone una biblioteca de libros electrónicos de Calibre a lectores móviles y navegadoresDesplegar
Panel de control autoalojado para gestionar servidores, tiempo de actividad e infraestructura de redDesplegar
Analíticas de producto que priorizan la privacidad para aplicaciones móviles, web y de escritorio.Desplegar
Rastreador web de código abierto para aplicaciones de IA con salida lista para LLMDesplegar
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceDesplegar
Plataforma OSINT que consolida 27 fuentes de datos globales en tiempo real en un panel de control unificadoDesplegar
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteDesplegar
Suite ofimática colaborativa cifrada de extremo a extremo con almacenamiento de conocimiento ceroDesplegar
Herramienta web para cifrado, codificación, compresión y operaciones de análisis de datosDesplegar
Planificador de flujos de trabajo basado en DAG con interfaz de usuario web para gestionar tareas cron y flujos de tareasDesplegar
Gestor de fotos autohospedado con reconocimiento facial y detección de objetosDesplegar
Panel de control de servidor minimalista con estadísticas de CPU, RAM, almacenamiento y red en tiempo realDesplegar
Un panel personal autoalojado con widgets, temas y comprobación de estadoDesplegar
Servicio de mensajería federado y autoalojado con cifrado de extremo a extremo e hilos basados en temasDesplegar
Databasus es una herramienta de backup de bases de datos para PostgreSQL, MySQL y MongoDBDesplegar
Interfaz de chat SQL impulsada por IA para explorar y visualizar cualquier base de datosDesplegar
Rastreador de historial de ubicaciones autohospedado con mapas de calor y estadísticas de viajeDesplegar
DB Browser para SQLite es una herramienta visual para crear, diseñar y editar archivos de base de datos SQLite.Desplegar
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportDesplegar
La base de datos clave-valor de Denoland para Deno DeployDesplegar
Plataforma de código abierto para construir aplicaciones LLM con RAG, agentes y flujos de trabajoDesplegar
Headless CMS que envuelve bases de datos con API dinámica y aplicación de administraciónDesplegar
Plataforma de interacción con el cliente de código abierto para mensajería multicanal automatizadaDesplegar
Notificador de actualizaciones de imágenes de Docker para recibir notificaciones cuando se actualizan las imágenesDesplegar
Sistema experto de código abierto para entrevistas guiadas y generación automática de documentosDesplegar
Registro privado de Docker para almacenar y distribuir imágenes de contenedoresDesplegar
Dockge es un gestor de pilas de Docker Compose autoalojado elegante, fácil de usar y reactivo.Desplegar
Wiki colaborativa y plataforma de documentación con edición en tiempo realDesplegar
Organizador de documentos autoalojado con OCR, extracción de PNL y búsqueda de texto completoDesplegar
Plataforma de firma de documentos de código abierto para firmas digitalesDesplegar
Plataforma de firma de documentos de código abierto con capacidades de firma electrónicaDesplegar
Plataforma sin código para crear agentes de voz con IA en minutosDesplegar
Plataforma wiki ligera basada en archivos para documentación y bases de conocimientoDesplegar
Plataforma ERP/CRM de código abierto para gestionar operaciones empresarialesDesplegar
Plataforma unificada para gestionar y supervisar carteras de nombres de dominioDesplegar
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesDesplegar
Descargar música de Spotify de YouTube con carátulas de álbum, letras y metadatosDesplegar
Interfaz de usuario web ligera para ver registros de contenedores Docker en tiempo realDesplegar
Almacén de datos en memoria de alto rendimiento compatible con Redis para hardware modernoDesplegar
Herramienta de diagramación gratuita y de código abierto para diagramas de flujo, UML y diagramas de redDesplegar
Editor de diagramas de base de datos basado en navegador con exportación e importación SQLDesplegar
Drizzle Studio autoalojado y gratuito con funciones avanzadas para bases de datosDesplegar
CMS de código abierto para crear y gestionar sitios web dinámicosDesplegar
Servicio DNS dinámico gratuito para mapear direcciones IP a dominiosDesplegar
DumbDo es una lista de tareas ridículamente simple y autoalojada que simplemente funcionaDesplegar
Solución de copia de seguridad cifrada compatible con almacenamiento en la nube y servidores remotosDesplegar
Sistema gratuito de programación de citas para empresas y profesionalesDesplegar
Broker MQTT ligero para IoT y aplicaciones de mensajeríaDesplegar
Base de datos relacional avanzada con soporte para grafos basada en PostgreSQLDesplegar
Motor de búsqueda y análisis distribuido creado a partir de Apache LuceneDesplegar
Cliente seguro de Matrix con cifrado de extremo a extremo y mensajería multiplataformaDesplegar
Proxy de API de correo electrónico autohospedado que conecta IMAP y SMTP a puntos finales RESTDesplegar
Personal media server with automatic streaming and device conversionDesplegar
Herramienta de estadísticas y análisis para servidores multimedia Emby y JellyfinDesplegar
Aplicación web minimalista para enviar notas cifradas privadas y segurasDesplegar
Servidor IPTV autoalojado que crea canales en directo desde tu biblioteca multimediaDesplegar
Plataforma para compartir archivos autoalojada con protección por contraseña y controles de caducidadDesplegar
Sistema para controlar microcontroladores ESP8266/ESP32 con YAMLDesplegar
CRM de código abierto gratuito para gestionar contactos, oportunidades y relaciones con los clientesDesplegar
Editor de documentos colaborativo en tiempo real con edición en vivo e historial de versionesDesplegar
Moderna plataforma de comercio electrónico de código abierto basada en Node.js, React, GraphQL y PostgreSQL.Desplegar
API de WhatsApp de código abierto para chatbots, automatización e integraciones de mensajeríaDesplegar
Puerta de enlace API de WhatsApp de alto rendimiento escrita en Go para la automatización de mensajesDesplegar
Pizarra virtual para dibujar diagramas a mano y lluvia de ideas colaborativaDesplegar
Aplicación de seguimiento de gastos personales y familiaresDesplegar
Gestor de gastos personales ligero y autoalojado con panel de control e importación de CSVDesplegar
Convierte las recomendaciones de ListenBrainz en listas de reproducción en tu biblioteca de músicaDesplegar
Gestor de finanzas personales ligero con PWA móvil y escaneo de recibosDesplegar
Plataforma de gestión de vulnerabilidades de código abierto para equipos de seguridadDesplegar
Gestor de registros médicos electrónicos personal y familiar autohospedadoDesplegar
Plataforma de feedback de código abierto para recopilar y gestionar las opiniones de los usuariosDesplegar
Gestor de archivos basado en web para navegar, subir y gestionar archivos en tu servidorDesplegar
Intercambio de archivos descentralizado entre pares utilizando tecnología IPFSDesplegar
Procesador automatizado de archivos multimedia que reduce el tamaño hasta un 90%Desplegar
Gestor de archivos multiusuario autohospedado con permisos basados en roles y sin base de datosDesplegar
Gestor de archivos autohospedado para FTP, SFTP, S3, WebDAV y más de 20 backends de almacenamientoDesplegar
Servidor VPN WireGuard simple con interfaz de administración webDesplegar
Gestor profesional de finanzas personales y presupuesto autoalojadoDesplegar
Navegador Firefox autoalojado accesible a través de interfaz webDesplegar
Servicio de código abierto de banderas de características y configuración remota con pruebas A/BDesplegar
Página de inicio autoalojada y panel de aplicaciones para tu laboratorio caseroDesplegar
Servidor proxy para evitar la protección de Cloudflare para scraping webDesplegar
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesDesplegar
Aplicación para tomar notas en Markdown sin base de datos, con wikienlaces y búsqueda de texto completoDesplegar
Plataforma de gestión de dispositivos y seguridad de endpoints de código abierto impulsada por osqueryDesplegar
Herramienta de automatización basada en YAML para descargar contenido multimedia de RSS, torrents y UsenetDesplegar
Plataforma de gestión de banderas de características autoalojada con integración con GitDesplegar
Herramienta de código abierto de bajo código para crear flujos de orquestación de LLM y agentes de IADesplegar
Herramienta de gestión de proyectos de código abierto con paneles, tablas y vistas de calendario de Kanban.Desplegar
Servicio Git ligero autoalojado con interfaz web y funciones de colaboraciónDesplegar
Constructor de formularios y plataforma de gestión de datos de código abierto con API RESTDesplegar
Plataforma de encuestas de código abierto para comentarios en la aplicación, por enlace, en el sitio web y por correo electrónicoDesplegar
Herramienta de diagramación isométrica basada en navegador para la visualización de infraestructuraDesplegar
Mesa de juego virtual autohospedada para campañas de JdR en línea con mapas y dadosDesplegar
Modelador CAD 3D paramétrico accesible desde el navegador para ingeniería y diseñoDesplegar
Sistema de soporte de código abierto con bandeja de entrada compartidaDesplegar
Lector de feeds RSS autoalojado para gestionar y leer tus feedsDesplegar
Página de estado orientada a desarrolladores con monitorización de tiempo de actividad multiprotocolo y alertasDesplegar
Sistema de revisión de código web de nivel empresarial, construido sobre GitDesplegar
Ghost es una plataforma potente para la publicación profesionalDesplegar
Software de gestión de patrimonio de código abierto para rastrear carteras de inversiónDesplegar
Editor de imágenes profesional y herramienta de diseño gráfico accesible desde el navegadorDesplegar
Gitea es una plataforma de alojamiento de Git ligera y de código abiertoDesplegar
Conversor de Git a texto compatible con LLM para el análisis de código con IADesplegar
GitLab es una plataforma DevOps completa para la gestión de repositorios Git y CI/CDDesplegar
Panel de control autohospedado que reúne todas tus fuentes en un solo lugarDesplegar
Glances es una herramienta de monitorización de sistemas multiplataforma con interfaz webDesplegar
Plataforma de seguimiento de errores y monitorización del rendimiento compatible con SentryDesplegar
Software de código abierto de gestión de activos de TI y mesa de ayuda para operaciones de TIDesplegar
Análisis web que prioriza la privacidad sin cookies ni seguimiento de datos personalesDesplegar
Servidor de entrega continua con mapeo de flujo de valor y modelado de pipelinesDesplegar
Gogs es un servicio Git autoalojado para una gestión de proyectos sin complicaciones.Desplegar
Servidor de intercambio de archivos autoalojado con enlaces que caducan y soporte S3Desplegar
Servidor de streaming de música Subsonic ligero y autoalojado, escrito en GoDesplegar
API sin estado basada en Docker para una conversión y generación de PDF fluidaDesplegar
Servidor de notificaciones push autoalojado con una API REST sencillaDesplegar
API REST de WhatsApp e interfaz web para la automatización de mensajes multidispositivoDesplegar
Plataforma de observabilidad de código abierto para la visualización y monitorización de métricasDesplegar
Plataforma de genealogía autoalojada para construir y compartir árboles genealógicosDesplegar
CMS moderno de archivos planos que no necesita base de datos, tan solo archivos y carpetasDesplegar
Gestor de colecciones de libros autoalojado con lector integrado y sincronización de dispositivosDesplegar
Gestor de marcadores autohospedado con extracción automática de metadatos y búsqueda de texto completoDesplegar
Híbrido de hoja de cálculo y base de datos de código abierto para construir aplicaciones de datosDesplegar
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventoryDesplegar
Plataforma de código abierto para la activación de funciones y pruebas A/BDesplegar
Gestor de tareas gamificado que convierte la productividad en una aventura RPGDesplegar
CMS moderno de código abierto con mercado de plugins y editor basado en bloquesDesplegar
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsDesplegar
Motor GraphQL de código abierto con API instantáneas sobre cualquier base de datosDesplegar
Servidor de control autoalojado compatible con Tailscale para redes de malla WireGuardDesplegar
Monitorización de código abierto de tareas cron y tareas en segundo plano con alertas instantáneasDesplegar
Editor de markdown colaborativo en tiempo real para la documentación del equipoDesplegar
Panel de aplicaciones para organizar y acceder a tus servicios webDesplegar
Agente de IA con capacidad de aprendizaje continuo, bucle de aprendizaje integrado y mensajería multiplataformaDesplegar
Agente de IA Hermes autoalojado y UI de chat web empaquetados en una única implementación de Docker.Desplegar
Centro de comando de interfaz de usuario web de código abierto para el agente de IA HermesDesplegar
Creador de formularios conversacionales de código abierto con lógica condicional y análisisDesplegar
Plataforma de código abierto autohospedada de gestión de eventos y venta de entradasDesplegar
Moderno panel de control autoalojado para organizar y monitorizar todos tus serviciosDesplegar
Plataforma de domótica de código abierto para controlar dispositivos inteligentesDesplegar
Sistema de inventario y organización diseñado para usuarios domésticosDesplegar
Puente de HomeKit para dispositivos de domótica fuera del ecosistema Apple mediante pluginsDesplegar
Panel de aplicaciones moderno y personalizable con DockerDesplegar
Sencillo panel de control estático autoalojado para organizar todos tus servicios de servidorDesplegar
Puerta de enlace de acceso a la infraestructura con enmascaramiento automático de datos y registros de auditoríaDesplegar
Open-source API development and testing platform for developers and teamsDesplegar
Sistema de gestión de plantas autoalojado para el seguimiento de rutinas de cuidado y organización del jardínDesplegar
Plataforma de automatización autoalojada para construir agentes de monitorizaciónDesplegar
Generador de sitios estáticos ultrarrápido creados con GoDesplegar
Plataforma de red social empresarial y de intranet de código abierto para equiposDesplegar
Servidor rápido de procesamiento de imágenes sobre la marcha para redimensionar, recortar y convertir formato.Desplegar
Immich es una solución autohospedada de alto rendimiento para la gestión de fotos y vídeos.Desplegar
Gestor de secretos de código abierto para sincronizar variables de entorno y claves API entre equipos e infraestructuraDesplegar
Plataforma unificada de series temporales con consultas Flux y una interfaz de usuario web integradaDesplegar
Editor de gráficos vectoriales accesible desde el navegador para ilustraciones y diseño SVGDesplegar
Plataforma de backend de código abierto con autenticación, base de datos y almacenamiento para agentes de IADesplegar
Inventario de piezas y gestión de la lista de materiales de código abierto para equipos de ingenieríaDesplegar
Interfaz alternativa respetuosa con la privacidad para YouTube sin anuncios ni seguimientoDesplegar
Sistema de facturación minimalista autoalojado para freelancers y equipos pequeñosDesplegar
Plataforma de facturación de código abierto para freelancers y pequeñas empresasDesplegar
Plataforma de facturación de código abierto con presupuestos, gastos y portal de pagosDesplegar
Alternativa ligera y autoalojada a Disqus para blogs y sitios web estáticosDesplegar
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsDesplegar
Plataforma PSA de código abierto para MSPs con documentación de TI, gestión de tickets y facturaciónDesplegar
Plataforma ITSM de código abierto y CMDB para la gestión de servicios de TI y de infraestructuraDesplegar
Proxy de tracker de Torrent que traduce consultas para Sonarr, Radarr y otras herramientas de automatizaciónDesplegar
Jaeger es un sistema de trazado distribuido de código abierto para el monitoreo de microservicios.Desplegar
Servidor multimedia gratuito y de código abierto para organizar y reproducir tu biblioteca multimediaDesplegar
Herramienta de gestión de solicitudes de contenido multimedia para Jellyfin, Emby y Plex con flujo de trabajo de aprobaciónDesplegar
Jenkins es un servidor de automatización de código abierto para pipelines de CI/CDDesplegar
Plataforma de videoconferencias autohospedada con uso compartido de pantalla y grabaciónDesplegar
Plataforma de datos de clientes de código abierto y canalización de streaming de eventos para ingenierosDesplegar
Pipeline de búsqueda de empleo autohospedado que busca en plataformas y adapta currículumsDesplegar
CMS de código abierto para crear sitios web dinámicos y aplicaciones webDesplegar
Servidor de sincronización autoalojado para la aplicación de notas JoplinDesplegar
Aplicación ligera para tomar notas y listas de tareas con Markdown y tableros KanbanDesplegar
Servidor de informes autohospedado para PDF, Excel y DOCX a partir de plantillas HTMLDesplegar
Puerta de enlace de acceso privilegiado centralizado para sesiones SSH, RDP y de base de datosDesplegar
Entorno web interactivo para código en tiempo real, análisis de datos y visualizacionesDesplegar
JupyterLab es un entorno de desarrollo interactivo basado en la web para notebooks y códigoDesplegar
Enrutador de notificaciones autohospedado que conecta webhooks a plataformas de mensajeríaDesplegar
Herramienta de gestión de proyectos y panel Kanban de código abierto, una alternativa a TrelloDesplegar
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareDesplegar
Gestión de proyectos de código abierto con paneles Kanban e integración con GitHubDesplegar
Gestor de cómics autohospedado para descargar y organizar automáticamenteDesplegar
Karakeep es un administrador de marcadores autoalojado con etiquetado y búsqueda con IADesplegar
Biblioteca digital autoalojada para cómics, manga y libros electrónicosDesplegar
Plataforma de boletines autoalojada con editor de arrastrar y soltar y envío SMTPDesplegar
Página de estado de código abierto y plataforma de monitorización del tiempo de actividad con gestión de incidentesDesplegar
Plataforma de orquestación de flujos de trabajo de código abierto para pipelines de datos y automatizaciónDesplegar
Gestión de identidades y accesos de código abierto con SSO, OAuth2 y SAMLDesplegar
Asistente con IA de código abierto para chatear con tus documentos y la webDesplegar
Interfaz de usuario de visualización de código abierto para Elasticsearch con paneles y búsquedaDesplegar
Plataforma de código abierto de facturación de suscripciones y pagos para SaaS y mercadosDesplegar
Seguimiento de tiempo autoalojado para freelancers, agencias y equiposDesplegar
Lista de la compra, gestor de recetas y planificador de comidas autoalojado y compartidoDesplegar
Gestor de colecciones autohospedado para catalogar libros, juegos, vinilos y másDesplegar
Panel de control de monitoreo de servidores ligero y autohospedado con métricas en tiempo realDesplegar
Servidor multimedia autoalojado para cómics, manga, revistas y libros electrónicos con soporte para OPDS y sincronizaciónDesplegar
Pasarela API nativa de la nube diseñada para entornos híbridos y multinubeDesplegar
Chatbot de preguntas y respuestas de documentos de código abierto con soporte multi-LLM y OCRDesplegar
API unificada de diagramas como código que renderiza más de 30 tipos de diagramas a través de HTTPDesplegar
Acortador de URL autoalojado moderno con dominios personalizados, análisis y API RESTDesplegar
Plataforma de código abierto para etiquetar y anotar datos para proyectos de aprendizaje automáticoDesplegar
Plataforma de código abierto de medición y facturación basada en el usoDesplegar
Langflow es un creador visual de flujos de trabajo con IA para crear aplicaciones de LLMDesplegar
Plataforma de ingeniería de LLM de código abierto para la observabilidad y evaluaciónDesplegar
Corrector gramatical, de estilo y ortográfico de código abierto para más de 25 idiomasDesplegar
Automatización autoalojada para descargas de libros electrónicos y audiolibros con seguimiento de autoresDesplegar
Sistema de gestión de proyectos de código abierto diseñado para personas que no son gestores de proyectosDesplegar
Plataforma federada de agregación de enlaces y discusión para foros autoalojados.Desplegar
LibreChat es una interfaz de chat con IA compatible con RAG para usar LLM de distintos proveedoresDesplegar
Mesa de ayuda de código abierto con gestión de tickets omnicanal, chat en vivo y gestión de SLADesplegar
Gestión de fotos autoalojada con reconocimiento facial y búsqueda con IADesplegar
Servidor de prueba de velocidad de internet HTML5 autoalojado con base de datos de resultados integradaDesplegar
API de traducción automática gratuita y de código abierto que es completamente autoalojadaDesplegar
Gestor y organizador automatizado de colecciones de música para Usenet y torrentsDesplegar
Plataforma de inteligencia empresarial de código abierto basada en dbt para la exploración de datos y paneles de control.Desplegar
Plataforma profesional de encuestas en línea para crear y gestionar cuestionariosDesplegar
Linkding es un gestor de marcadores minimalista, rápido y autoalojadoDesplegar
Alternativa a Linktree autohospedada para páginas de link-en-bio de marcaDesplegar
Linkwarden es un administrador de marcadores autoalojado con archivado completo de páginas webDesplegar
Gestor autoalojado de newsletters y listas de email de alto rendimientoDesplegar
LiteLLM es una pasarela de IA para llamar a más de 100 LLM usando el formato de OpenAIDesplegar
Cuadernos Elixir de código abierto para ciencia de datos, aprendizaje automático y colaboración en tiempo realDesplegar
Servidor de autenticación ligero que proporciona un backend LDAP simplificado para aplicaciones autoalojadasDesplegar
Servidor de música ligero autoalojado con streaming y API SubsonicDesplegar
Moderno marco de chat de IA de código abierto compatible con múltiples proveedores de LLMDesplegar
Asistente de IA para investigación profunda autohospedado impulsado por proveedores de LLM en la nubeDesplegar
Servidor API autohospedado compatible con OpenAI para inferencia local de modelos de IADesplegar
Herramienta de pruebas de carga distribuidas basada en Python con una interfaz de usuario web en tiempo realDesplegar
Base de conocimiento autoalojada que prioriza la privacidad y esquematizador basado en bloquesDesplegar
Logto es una plataforma integral de identidad y autenticación compatible con OAuth y OIDCDesplegar
Sistema integral de mantenimiento de vehículos y gestión de combustibleDesplegar
Plataforma de gestión de fotos autohospedada con organización de álbumes, navegación EXIF y controles de uso compartido granularesDesplegar
Mage AI es una herramienta de canalización de datos para crear y gestionar flujos de trabajo ETLDesplegar
Archivado de correo electrónico autoalojado con sincronización IMAP, búsqueda de texto completo y exportaciónDesplegar
Herramienta de prueba de correo electrónico SMTP de código abierto con una bandeja de entrada basada en navegador para desarrolladoresDesplegar
Base de datos de scrobble de música autoalojada con gráficos de escucha personalesDesplegar
Motor de búsqueda de código abierto con búsqueda de texto completo y vectorial a través del protocolo MySQLDesplegar
Servidor de base de datos relacional de código abierto y reemplazo directo de MySQLDesplegar
Cuaderno Python reactivo de código abierto con soporte SQL y ejecución reproducibleDesplegar
Proxy de artículos autoalojado para leer de forma limpia y sin anuncios, con caché inteligenteDesplegar
Servidor de microblogging federado autoalojado basado en el estándar ActivityPubDesplegar
Interfaz web estilo hoja de cálculo para explorar y editar bases de datos PostgreSQLDesplegar
Plataforma líder de analítica web de código abierto con control total de los datos y privacidadDesplegar
Servidor doméstico de Matrix de código abierto para comunicación descentralizada y cifradaDesplegar
Plataforma de colaboración en equipo de código abierto con mensajería, intercambio de archivos e integracionesDesplegar
Automatización de marketing de código abierto para campañas de correo electrónico, calificación de leads y recorridosDesplegar
MaxKB es una plataforma de código abierto para crear agentes de bases de conocimientos de IA de nivel empresarialDesplegar
Gestión documental de código abierto con OCR, búsqueda de texto completo y flujos de trabajoDesplegar
Aplicación de código abierto para finanzas personales y gestión de patrimonioDesplegar
Optimizador de imágenes basado en navegador con conversión de formato y eliminación de datos EXIFDesplegar
Mealie es un gestor de recetas autoalojado con planificación de comidas y listas de la compraDesplegar
Gestor automático de biblioteca de vídeo para series de televisión con soporte para Plex y JellyfinDesplegar
Motor de búsqueda ultrarrápido para aplicaciones modernasDesplegar
Base de datos de grafos en memoria para análisis en tiempo real sobre datos conectadosDesplegar
Memos es una app ligera y centrada en la privacidad para tomar notasDesplegar
Plataforma de monitorización y gestión remota autohospedada para ordenadores de escritorio, servidores y dispositivos IoTDesplegar
Plataforma de inteligencia de negocios de código abierto para visualización de datos y análisisDesplegar
Terminal de operaciones MetaTrader 5 accesible desde el navegador para operaciones 24/7 de forex y CFD.Desplegar
MeTube es un descargador de vídeos basado en la web para YouTube y otras plataformasDesplegar
Ligero pastebin, compartidor de archivos y acortador de URL autoalojado en RustDesplegar
Base de datos vectorial de código abierto para aplicaciones de IA y búsqueda de similitudDesplegar
MindsDB es una plataforma de IA para crear modelos de aprendizaje automático a partir de datos empresarialesDesplegar
Generador de códigos QR autohospedado con estilos personalizados y exportación por lotesDesplegar
Lector de feeds RSS minimalista y con un enfoque definido, con una interfaz web limpiaDesplegar
Motor de predicción con IA basado en una simulación de inteligencia colectiva multiagenteDesplegar
Videoconferencia P2P autohospedada con salas ilimitadas y compartir pantallaDesplegar
Interfaz de usuario de administración de MongoDB basada en web para navegar, editar y gestionar bases de datosDesplegar
Base de datos NoSQL orientada a documentos con almacenamiento de documentos similar a JSONDesplegar
Sistema de gestión de relaciones personales para documentar tu vidaDesplegar
Mezclador de paisajes sonoros ambientales con herramientas de productividad para una concentración profunda y relajaciónDesplegar
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