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Hermes Agent

Hermes Agent

Agente de IA con capacidad de aprendizaje continuo, bucle de aprendizaje integrado y mensajería multiplataforma

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n8n

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Plataforma de automatización de flujos de trabajo con interfaz visual basada en nodos

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OpenClaw

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Asistente de IA personal con soporte para mensajería multicanal (antes Moltbot/Clawdbot)

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Paperclip

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Paperclip es una plataforma de orquestación de IA/ML para equipos autónomos

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2FAuth

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Gestor de códigos de autenticación de dos factores autohospedado para web y móvil

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9router

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Proxy de enrutamiento de API de IA con optimización de tokens para más de 40 proveedores de LLM

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Ackee

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Ackee es una herramienta de análisis autoalojada de Node.js para el seguimiento de sitios web centrada en la privacidad

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Activepieces

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Automatización de flujos de trabajo sin código y de código abierto con más de 200 integraciones de apps

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Actual Budget

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Aplicación de finanzas personales centrada en la privacidad con presupuesto por sobres

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Adminer

Adminer

Interfaz de gestión de bases de datos completa compatible con más de 11 sistemas de bases de datos

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AdventureLog

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Rastreador y planificador de viajes autohospedado con mapas interactivos

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AFFiNE

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Espacio de trabajo todo en uno que combina documentos, pizarras y bases de datos con IA

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Agent Zero

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Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

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Plataforma LLMOps de código abierto para prompts, evaluación y observabilidad de LLM

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agentmemory

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Memoria persistente para agentes de codificación de IA con búsqueda híbrida BM25 vectorial y de grafos

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Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Transmite bibliotecas de música personales a través de un servidor API compatible con Subsonic.

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AirTrail

AirTrail

Diario de vuelos personal con mapa interactivo, estadísticas y soporte multiusuario

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AiToEarn

AiToEarn

Agente de marketing de contenidos de IA de código abierto para publicación y monetización multiplataforma

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Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Alerta

Alerta

Plataforma de gestión de alertas de código abierto para consolidar alertas de monitorización

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Alexandrie

Alexandrie

Base de conocimiento autoalojada con Markdown extendido y permisos por documento

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AList

AList

Lista de archivos autohospedada y servidor WebDAV compatible con más de 30 backends de almacenamiento

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AllTube

AllTube

Interfaz web para descargar videos de YouTube y otros sitios web

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Ampache

Ampache

Ampache es una aplicación web de streaming de audio/vídeo y gestor multimedia

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An Otter Wiki

An Otter Wiki

Wiki autoalojada ligera con páginas respaldadas por Git y edición en Markdown

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AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload es una aplicación segura y anónima para compartir archivos sin requisitos de base de datos

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AnythingLLM

AnythingLLM

Aplicación de IA todo en uno para RAG, agentes y chatbots con cualquier proveedor de LLM

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Apache Answer

Apache Answer

Plataforma de Q&A de código abierto para el intercambio de conocimientos del equipo y la creación de comunidad

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Apache DevLake

Apache DevLake

Plataforma de métricas DORA y análisis de equipos de ingeniería de código abierto

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Apache Guacamole

Apache Guacamole

Pasarela de escritorio remoto basada en web y sin cliente para RDP, VNC, SSH y Telnet

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Apache Solr

Apache Solr

Plataforma de búsqueda de código abierto empresarial construida sobre Apache Lucene

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Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset es una moderna plataforma de exploración y visualización de datos para BI

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AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy es un espacio de trabajo de código abierto con IA pensado como alternativa a Notion

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Apprise API

Apprise API

API REST ligera para enviar notificaciones push a más de 120 servicios

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Appsmith

Appsmith

Plataforma low-code de código abierto para crear herramientas y aplicaciones internas

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Aptabase

Aptabase

Análisis de SDK que prioriza la privacidad para aplicaciones móviles, de escritorio y web

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ArangoDB

ArangoDB

Base de datos multimodelo nativa para gráficos, documentos y datos clave-valor

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ArcadeDB

ArcadeDB

Base de datos multimodelo para datos de grafos, documentos, clave-valor y series temporales

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ArchiveBox

ArchiveBox

Solución de archivado de internet autoalojada para preservar páginas web y medios

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Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

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Artalk

Artalk

Sistema de comentarios ligero y autoalojado con backend en Go y widget JS incrustable

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AstrBot

AstrBot

AstrBot es un framework de chatbot de IA multiplataforma de código abierto

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Audiobookshelf

Audiobookshelf

Servidor de audiolibros y podcasts autoalojado con soporte multiusuario

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Authentik

Authentik

Proveedor de identidad de código abierto centrado en la flexibilidad y la versatilidad

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Authorizer

Authorizer

Servidor de autenticación autohospedado de código abierto con inicio de sesión social, MFA y RBAC

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Autobase

Autobase

Plataforma de Base de Datos como Servicio de código abierto y autoalojada para la automatización de PostgreSQL

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autobrr

autobrr

Herramienta moderna de automatización de descargas para torrents y usenet con monitorización de IRC en tiempo real

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Automatisch

Automatisch

Alternativa de código abierto a Zapier para conectar aplicaciones y automatizar flujos de trabajo

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Baby Buddy

Baby Buddy

App de seguimiento de bebés que ayuda a los padres a supervisar las actividades diarias y la salud

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Backrest

Backrest

Interfaz web para copias de seguridad de restic con programación, cifrado y restauración a nivel de archivo

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Baikal

Baikal

Servidor CalDAV y CardDAV autoalojado para calendarios y contactos

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Bar Assistant

Bar Assistant

Gestor autoalojado de recetas de cócteles y control de inventario para tu bar en casa

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Baserow

Baserow

Base de datos de código abierto y sin código, alternativa a Airtable para equipos

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Bazarr

Bazarr

Gestión automatizada de subtítulos y asistente de descarga para Sonarr y Radarr

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BeaverHabits

BeaverHabits

Rastreador de hábitos minimalista autoalojado centrado en los registros diarios y las rachas

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BentoPDF

BentoPDF

Kit de herramientas PDF para navegador con prioridad en la privacidad para unir, dividir, convertir y editar PDF

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Beszel

Beszel

Plataforma ligera de monitorización de servidores con estadísticas de Docker y alertas

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Beszel Agent

Beszel Agent

Agente de monitorización ligero para el sistema de monitorización de servidores Beszel

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bewCloud

bewCloud

Almacenamiento en la nube ligero y autoalojado con sincronización de archivos y soporte para CalDAV/CardDAV

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Bigcapital

Bigcapital

Plataforma de contabilidad financiera autohospedada con reportes inteligentes y soporte multidivisa

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Black Candy

Black Candy

Servidor de streaming de música autoalojado con reproductor web y aplicaciones móviles

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Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

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Blinko

Blinko

Plataforma para tomar notas y microblogging con IA y soporte de Markdown y gestión de tareas

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Bluesky PDS

Bluesky PDS

Servidor de datos personales para Bluesky, la red social descentralizada

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bolt.diy

bolt.diy

Asistente de codificación con IA autoalojado para la generación de aplicaciones full-stack en el navegador

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Bookshelf

Bookshelf

Gestor de colecciones de libros electrónicos y audiolibros, un resurgimiento de la comunidad de Readarr

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BookStack

BookStack

Wiki autoalojada estructurada para equipos con libros, capítulos, páginas y búsqueda

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BroadcastChannel

BroadcastChannel

Convierte cualquier canal público de Telegram en un microblog compatible con SEO con RSS

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Browserless

Browserless

Navegador Headless Chrome como servicio para web scraping y automatización

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Budge

Budge

Aplicación de finanzas personales para presupuestos, seguimiento de gastos y planificación financiera

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Budibase

Budibase

Plataforma low-code para crear apps y flujos de trabajo para negocios en minutos

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BugSink

BugSink

Plataforma de seguimiento de errores autoalojada para monitorizar aplicaciones

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Buildbot

Buildbot

Framework de CI/CD autohospedado para compilaciones y despliegues automatizados

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Bytebase

Bytebase

Plataforma de código abierto para la gestión de cambios de esquemas de bases de datos y DevOps

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ByteChef

ByteChef

Plataforma de código abierto y bajo código para la integración de API y la automatización de flujos de trabajo

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ByteStash

ByteStash

Gestor de fragmentos de código autoalojado con resaltado de sintaxis y búsqueda

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Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

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Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web es una aplicación web para navegar, leer y gestionar tu biblioteca de libros electrónicos

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Cap

Cap

Alternativa a CAPTCHA de prueba de trabajo que prioriza la privacidad y sin seguimiento

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Casdoor

Casdoor

Plataforma de gestión de identidades y accesos de código abierto compatible SSO, OAuth 2.0, OIDC y SAML

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Castopod

Castopod

Plataforma de alojamiento de podcasts de código abierto con analíticas y funciones sociales

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Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo es un servidor de mensajería en tiempo real escalable para crear aplicaciones en vivo

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changedetection.io

changedetection.io

Herramienta de detección y monitoreo de cambios en sitios web con selección visual y notificaciones

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ChartDB

ChartDB

Editor de diagramas de bases de datos de código abierto con exportación DDL de IA y visualización de esquemas

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Chatpad AI

Chatpad AI

Interfaz web de ChatGPT centrada en la privacidad con almacenamiento de datos local y gestión de conversaciones

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Checkcle

Checkcle

Monitorización integral del tiempo de actividad y la infraestructura con páginas de estado públicas

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Checkmate

Checkmate

App de código abierto para la monitorización de servidores y el seguimiento del tiempo de actividad

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Checkmk

Checkmk

Monitorización de infraestructura y aplicaciones con autodescubrimiento y alertas

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Chibisafe

Chibisafe

Bóveda de archivos autoalojada para subir y compartir archivos con enlaces compartibles

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ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

Plataforma de incorporación de empleados de código abierto con bot de Slack y automatización de flujos de trabajo

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Chroma

Chroma

Base de datos de código abierto para aplicaciones de IA y búsqueda semántica

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ClassicPress

ClassicPress

Bifurcación de WordPress sin el editor de bloques Gutenberg, centrada en la estabilidad

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ClickHouse

ClickHouse

Base de datos OLAP columnar para análisis en tiempo real con latencia de consulta de milisegundos

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CloudBeaver

CloudBeaver

Herramienta de gestión de bases de datos basada en la web para la administración integral de datos

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Cloudflared

Cloudflared

Daemon de Cloudflare Tunnel para acceso remoto seguro sin abrir puertos

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Cloudreve

Cloudreve

Plataforma de almacenamiento en la nube autoalojada con funciones de gestión y uso compartido de archivos

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Cockpit CMS

Cockpit CMS

Plataforma CMS headless ligera para la gestión de contenido y API

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Code-Server

Code-Server

VS Code en el navegador para desarrollo remoto desde cualquier dispositivo

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Coder

Coder

Plataforma de código abierto para aprovisionar entornos de desarrollo en la nube autoalojados

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CodiMD

CodiMD

Editor de markdown colaborativo en tiempo real para la documentación y la toma de notas

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Collabora Online

Collabora Online

Suite ofimática autoalojada basada en navegador para la edición colaborativa de documentos

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CommaFeed

CommaFeed

Lector de RSS autoalojado inspirado en Google Reader con atajos de teclado y aplicaciones móviles

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ConvertX

ConvertX

Convertidor de archivos en línea autohospedado compatible con más de 1000 formatos

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Convex

Convex

Plataforma de base de datos reactiva de código abierto para el desarrollo de aplicaciones modernas

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COPS

COPS

Servidor PHP OPDS y HTML ligero que expone una biblioteca de libros electrónicos de Calibre a lectores móviles y navegadores

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CoreControl

CoreControl

Panel de control autoalojado para gestionar servidores, tiempo de actividad e infraestructura de red

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Countly

Countly

Analíticas de producto que priorizan la privacidad para aplicaciones móviles, web y de escritorio.

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Crawl4AI

Crawl4AI

Rastreador web de código abierto para aplicaciones de IA con salida lista para LLM

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Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

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Crucix

Crucix

Plataforma OSINT que consolida 27 fuentes de datos globales en tiempo real en un panel de control unificado

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Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

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CryptPad

CryptPad

Suite ofimática colaborativa cifrada de extremo a extremo con almacenamiento de conocimiento cero

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CyberChef

CyberChef

Herramienta web para cifrado, codificación, compresión y operaciones de análisis de datos

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Dagu

Dagu

Planificador de flujos de trabajo basado en DAG con interfaz de usuario web para gestionar tareas cron y flujos de tareas

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Damselfly

Damselfly

Gestor de fotos autohospedado con reconocimiento facial y detección de objetos

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dashdot

dashdot

Panel de control de servidor minimalista con estadísticas de CPU, RAM, almacenamiento y red en tiempo real

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Dashy

Dashy

Un panel personal autoalojado con widgets, temas y comprobación de estado

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Databag

Databag

Servicio de mensajería federado y autoalojado con cifrado de extremo a extremo e hilos basados en temas

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Databasus

Databasus

Databasus es una herramienta de backup de bases de datos para PostgreSQL, MySQL y MongoDB

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Dataline

Dataline

Interfaz de chat SQL impulsada por IA para explorar y visualizar cualquier base de datos

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Dawarich

Dawarich

Rastreador de historial de ubicaciones autohospedado con mapas de calor y estadísticas de viaje

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DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser para SQLite es una herramienta visual para crear, diseñar y editar archivos de base de datos SQLite.

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Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

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DenoKV

DenoKV

La base de datos clave-valor de Denoland para Deno Deploy

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Dify

Dify

Plataforma de código abierto para construir aplicaciones LLM con RAG, agentes y flujos de trabajo

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Directus

Directus

Headless CMS que envuelve bases de datos con API dinámica y aplicación de administración

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Dittofeed

Dittofeed

Plataforma de interacción con el cliente de código abierto para mensajería multicanal automatizada

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Diun

Diun

Notificador de actualizaciones de imágenes de Docker para recibir notificaciones cuando se actualizan las imágenes

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docassemble

docassemble

Sistema experto de código abierto para entrevistas guiadas y generación automática de documentos

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Docker Registry

Docker Registry

Registro privado de Docker para almacenar y distribuir imágenes de contenedores

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Dockge

Dockge

Dockge es un gestor de pilas de Docker Compose autoalojado elegante, fácil de usar y reactivo.

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Docmost

Docmost

Wiki colaborativa y plataforma de documentación con edición en tiempo real

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Docspell

Docspell

Organizador de documentos autoalojado con OCR, extracción de PNL y búsqueda de texto completo

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Documenso

Documenso

Plataforma de firma de documentos de código abierto para firmas digitales

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DocuSeal

DocuSeal

Plataforma de firma de documentos de código abierto con capacidades de firma electrónica

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Dograh

Dograh

Plataforma sin código para crear agentes de voz con IA en minutos

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DokuWiki

DokuWiki

Plataforma wiki ligera basada en archivos para documentación y bases de conocimiento

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Dolibarr

Dolibarr

Plataforma ERP/CRM de código abierto para gestionar operaciones empresariales

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Domain Locker

Domain Locker

Plataforma unificada para gestionar y supervisar carteras de nombres de dominio

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Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

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Downtify

Downtify

Descargar música de Spotify de YouTube con carátulas de álbum, letras y metadatos

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Dozzle

Dozzle

Interfaz de usuario web ligera para ver registros de contenedores Docker en tiempo real

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Dragonfly

Dragonfly

Almacén de datos en memoria de alto rendimiento compatible con Redis para hardware moderno

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draw.io

draw.io

Herramienta de diagramación gratuita y de código abierto para diagramas de flujo, UML y diagramas de red

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drawDB

drawDB

Editor de diagramas de base de datos basado en navegador con exportación e importación SQL

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Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Drizzle Studio autoalojado y gratuito con funciones avanzadas para bases de datos

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Drupal

Drupal

CMS de código abierto para crear y gestionar sitios web dinámicos

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DuckDNS

DuckDNS

Servicio DNS dinámico gratuito para mapear direcciones IP a dominios

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DumbDo

DumbDo

DumbDo es una lista de tareas ridículamente simple y autoalojada que simplemente funciona

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Duplicati

Duplicati

Solución de copia de seguridad cifrada compatible con almacenamiento en la nube y servidores remotos

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Easy!Appointments

Easy!Appointments

Sistema gratuito de programación de citas para empresas y profesionales

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Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

Broker MQTT ligero para IoT y aplicaciones de mensajería

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EdgeDB

EdgeDB

Base de datos relacional avanzada con soporte para grafos basada en PostgreSQL

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Elasticsearch

Elasticsearch

Motor de búsqueda y análisis distribuido creado a partir de Apache Lucene

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Element

Element

Cliente seguro de Matrix con cifrado de extremo a extremo y mensajería multiplataforma

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EmailEngine

EmailEngine

Proxy de API de correo electrónico autohospedado que conecta IMAP y SMTP a puntos finales REST

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Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

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EmbyStat

EmbyStat

Herramienta de estadísticas y análisis para servidores multimedia Emby y Jellyfin

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Enclosed

Enclosed

Aplicación web minimalista para enviar notas cifradas privadas y seguras

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ErsatzTV

ErsatzTV

Servidor IPTV autoalojado que crea canales en directo desde tu biblioteca multimedia

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Erugo

Erugo

Plataforma para compartir archivos autoalojada con protección por contraseña y controles de caducidad

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ESPHome

ESPHome

Sistema para controlar microcontroladores ESP8266/ESP32 con YAML

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EspoCRM

EspoCRM

CRM de código abierto gratuito para gestionar contactos, oportunidades y relaciones con los clientes

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Etherpad

Etherpad

Editor de documentos colaborativo en tiempo real con edición en vivo e historial de versiones

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EverShop

EverShop

Moderna plataforma de comercio electrónico de código abierto basada en Node.js, React, GraphQL y PostgreSQL.

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Evolution API

Evolution API

API de WhatsApp de código abierto para chatbots, automatización e integraciones de mensajería

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Evolution Go

Evolution Go

Puerta de enlace API de WhatsApp de alto rendimiento escrita en Go para la automatización de mensajes

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Excalidraw

Excalidraw

Pizarra virtual para dibujar diagramas a mano y lluvia de ideas colaborativa

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Expensave

Expensave

Aplicación de seguimiento de gastos personales y familiares

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ExpenseOwl

ExpenseOwl

Gestor de gastos personales ligero y autoalojado con panel de control e importación de CSV

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Explo

Explo

Convierte las recomendaciones de ListenBrainz en listas de reproducción en tu biblioteca de música

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ezBookKeeping

ezBookKeeping

Gestor de finanzas personales ligero con PWA móvil y escaneo de recibos

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Faraday

Faraday

Plataforma de gestión de vulnerabilidades de código abierto para equipos de seguridad

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Fasten Health

Fasten Health

Gestor de registros médicos electrónicos personal y familiar autohospedado

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Fider

Fider

Plataforma de feedback de código abierto para recopilar y gestionar las opiniones de los usuarios

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File Browser

File Browser

Gestor de archivos basado en web para navegar, subir y gestionar archivos en tu servidor

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File Drop

File Drop

Intercambio de archivos descentralizado entre pares utilizando tecnología IPFS

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FileFlows

FileFlows

Procesador automatizado de archivos multimedia que reduce el tamaño hasta un 90%

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FileGator

FileGator

Gestor de archivos multiusuario autohospedado con permisos basados en roles y sin base de datos

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Filestash

Filestash

Gestor de archivos autohospedado para FTP, SFTP, S3, WebDAV y más de 20 backends de almacenamiento

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Firefly

Firefly

Servidor VPN WireGuard simple con interfaz de administración web

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Firefly III

Firefly III

Gestor profesional de finanzas personales y presupuesto autoalojado

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Firefox

Firefox

Navegador Firefox autoalojado accesible a través de interfaz web

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Flagsmith

Flagsmith

Servicio de código abierto de banderas de características y configuración remota con pruebas A/B

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Flame

Flame

Página de inicio autoalojada y panel de aplicaciones para tu laboratorio casero

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FlareSolverr

FlareSolverr

Servidor proxy para evitar la protección de Cloudflare para scraping web

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Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

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flatnotes

flatnotes

Aplicación para tomar notas en Markdown sin base de datos, con wikienlaces y búsqueda de texto completo

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Fleet

Fleet

Plataforma de gestión de dispositivos y seguridad de endpoints de código abierto impulsada por osquery

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FlexGet

FlexGet

Herramienta de automatización basada en YAML para descargar contenido multimedia de RSS, torrents y Usenet

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Flipt

Flipt

Plataforma de gestión de banderas de características autoalojada con integración con Git

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Flowise

Flowise

Herramienta de código abierto de bajo código para crear flujos de orquestación de LLM y agentes de IA

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Focalboard

Focalboard

Herramienta de gestión de proyectos de código abierto con paneles, tablas y vistas de calendario de Kanban.

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Forgejo

Forgejo

Servicio Git ligero autoalojado con interfaz web y funciones de colaboración

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Form.io

Form.io

Constructor de formularios y plataforma de gestión de datos de código abierto con API REST

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Formbricks

Formbricks

Plataforma de encuestas de código abierto para comentarios en la aplicación, por enlace, en el sitio web y por correo electrónico

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FossFLOW

FossFLOW

Herramienta de diagramación isométrica basada en navegador para la visualización de infraestructura

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Foundry VTT

Foundry VTT

Mesa de juego virtual autohospedada para campañas de JdR en línea con mapas y dados

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FreeCAD

FreeCAD

Modelador CAD 3D paramétrico accesible desde el navegador para ingeniería y diseño

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FreeScout

FreeScout

Sistema de soporte de código abierto con bandeja de entrada compartida

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FreshRSS

FreshRSS

Lector de feeds RSS autoalojado para gestionar y leer tus feeds

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Gatus

Gatus

Página de estado orientada a desarrolladores con monitorización de tiempo de actividad multiprotocolo y alertas

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Gerrit

Gerrit

Sistema de revisión de código web de nivel empresarial, construido sobre Git

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Ghost

Ghost

Ghost es una plataforma potente para la publicación profesional

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Ghostfolio

Ghostfolio

Software de gestión de patrimonio de código abierto para rastrear carteras de inversión

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GIMP

GIMP

Editor de imágenes profesional y herramienta de diseño gráfico accesible desde el navegador

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Gitea

Gitea

Gitea es una plataforma de alojamiento de Git ligera y de código abierto

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GitIngest

GitIngest

Conversor de Git a texto compatible con LLM para el análisis de código con IA

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GitLab

GitLab

GitLab es una plataforma DevOps completa para la gestión de repositorios Git y CI/CD

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Glance

Glance

Panel de control autohospedado que reúne todas tus fuentes en un solo lugar

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Glances

Glances

Glances es una herramienta de monitorización de sistemas multiplataforma con interfaz web

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GlitchTip

GlitchTip

Plataforma de seguimiento de errores y monitorización del rendimiento compatible con Sentry

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GLPI

GLPI

Software de código abierto de gestión de activos de TI y mesa de ayuda para operaciones de TI

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GoatCounter

Análisis web que prioriza la privacidad sin cookies ni seguimiento de datos personales

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GoCD

GoCD

Servidor de entrega continua con mapeo de flujo de valor y modelado de pipelines

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Gogs

Gogs

Gogs es un servicio Git autoalojado para una gestión de proyectos sin complicaciones.

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Gokapi

Gokapi

Servidor de intercambio de archivos autoalojado con enlaces que caducan y soporte S3

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Gonic

Servidor de streaming de música Subsonic ligero y autoalojado, escrito en Go

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Gotenberg

API sin estado basada en Docker para una conversión y generación de PDF fluida

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Gotify

Servidor de notificaciones push autoalojado con una API REST sencilla

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GoWA

API REST de WhatsApp e interfaz web para la automatización de mensajes multidispositivo

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Grafana

Grafana

Plataforma de observabilidad de código abierto para la visualización y monitorización de métricas

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Gramps Web

Gramps Web

Plataforma de genealogía autoalojada para construir y compartir árboles genealógicos

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Grav

Grav

CMS moderno de archivos planos que no necesita base de datos, tan solo archivos y carpetas

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Grimmory

Grimmory

Gestor de colecciones de libros autoalojado con lector integrado y sincronización de dispositivos

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Grimoire

Grimoire

Gestor de marcadores autohospedado con extracción automática de metadatos y búsqueda de texto completo

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Grist

Grist

Híbrido de hoja de cálculo y base de datos de código abierto para construir aplicaciones de datos

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Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

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GrowthBook

GrowthBook

Plataforma de código abierto para la activación de funciones y pruebas A/B

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Habitica

Habitica

Gestor de tareas gamificado que convierte la productividad en una aventura RPG

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Halo

Halo

CMS moderno de código abierto con mercado de plugins y editor basado en bloques

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Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

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Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

Motor GraphQL de código abierto con API instantáneas sobre cualquier base de datos

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Headscale

Headscale

Servidor de control autoalojado compatible con Tailscale para redes de malla WireGuard

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Healthchecks

Monitorización de código abierto de tareas cron y tareas en segundo plano con alertas instantáneas

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HedgeDoc

Editor de markdown colaborativo en tiempo real para la documentación del equipo

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Heimdall

Heimdall

Panel de aplicaciones para organizar y acceder a tus servicios web

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Hermes Agent

Hermes Agent

Agente de IA con capacidad de aprendizaje continuo, bucle de aprendizaje integrado y mensajería multiplataforma

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Hermes WebUI

Hermes WebUI

Agente de IA Hermes autoalojado y UI de chat web empaquetados en una única implementación de Docker.

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Hermes Workspace

Hermes Workspace

Centro de comando de interfaz de usuario web de código abierto para el agente de IA Hermes

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HeyForm

HeyForm

Creador de formularios conversacionales de código abierto con lógica condicional y análisis

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Hi.Events

Hi.Events

Plataforma de código abierto autohospedada de gestión de eventos y venta de entradas

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Homarr

Homarr

Moderno panel de control autoalojado para organizar y monitorizar todos tus servicios

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Home Assistant

Home Assistant

Plataforma de domótica de código abierto para controlar dispositivos inteligentes

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Homebox

Homebox

Sistema de inventario y organización diseñado para usuarios domésticos

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Homebridge

Homebridge

Puente de HomeKit para dispositivos de domótica fuera del ecosistema Apple mediante plugins

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Homepage

Homepage

Panel de aplicaciones moderno y personalizable con Docker

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Homer

Homer

Sencillo panel de control estático autoalojado para organizar todos tus servicios de servidor

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Hoop

Hoop

Puerta de enlace de acceso a la infraestructura con enmascaramiento automático de datos y registros de auditoría

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Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

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HortusFox

HortusFox

Sistema de gestión de plantas autoalojado para el seguimiento de rutinas de cuidado y organización del jardín

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Huginn

Huginn

Plataforma de automatización autoalojada para construir agentes de monitorización

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Hugo

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Generador de sitios estáticos ultrarrápido creados con Go

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HumHub

HumHub

Plataforma de red social empresarial y de intranet de código abierto para equipos

Desplegar
imgproxy

imgproxy

Servidor rápido de procesamiento de imágenes sobre la marcha para redimensionar, recortar y convertir formato.

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Immich

Immich

Immich es una solución autohospedada de alto rendimiento para la gestión de fotos y vídeos.

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Infisical

Infisical

Gestor de secretos de código abierto para sincronizar variables de entorno y claves API entre equipos e infraestructura

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InfluxDB 2

InfluxDB 2

Plataforma unificada de series temporales con consultas Flux y una interfaz de usuario web integrada

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Inkscape

Inkscape

Editor de gráficos vectoriales accesible desde el navegador para ilustraciones y diseño SVG

Desplegar
InsForge

InsForge

Plataforma de backend de código abierto con autenticación, base de datos y almacenamiento para agentes de IA

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InvenTree

InvenTree

Inventario de piezas y gestión de la lista de materiales de código abierto para equipos de ingeniería

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Invidious

Invidious

Interfaz alternativa respetuosa con la privacidad para YouTube sin anuncios ni seguimiento

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Invio

Invio

Sistema de facturación minimalista autoalojado para freelancers y equipos pequeños

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Invoice Ninja

Invoice Ninja

Plataforma de facturación de código abierto para freelancers y pequeñas empresas

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InvoiceShelf

InvoiceShelf

Plataforma de facturación de código abierto con presupuestos, gastos y portal de pagos

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Isso

Isso

Alternativa ligera y autoalojada a Disqus para blogs y sitios web estáticos

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IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

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ITFlow

ITFlow

Plataforma PSA de código abierto para MSPs con documentación de TI, gestión de tickets y facturación

Desplegar
iTop

iTop

Plataforma ITSM de código abierto y CMDB para la gestión de servicios de TI y de infraestructura

Desplegar
Jackett

Jackett

Proxy de tracker de Torrent que traduce consultas para Sonarr, Radarr y otras herramientas de automatización

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Jaeger

Jaeger

Jaeger es un sistema de trazado distribuido de código abierto para el monitoreo de microservicios.

Desplegar
Jellyfin

Jellyfin

Servidor multimedia gratuito y de código abierto para organizar y reproducir tu biblioteca multimedia

Desplegar
Jellyseerr

Jellyseerr

Herramienta de gestión de solicitudes de contenido multimedia para Jellyfin, Emby y Plex con flujo de trabajo de aprobación

Desplegar
Jenkins

Jenkins

Jenkins es un servidor de automatización de código abierto para pipelines de CI/CD

Desplegar
Jitsi Meet

Jitsi Meet

Plataforma de videoconferencias autohospedada con uso compartido de pantalla y grabación

Desplegar
Jitsu

Jitsu

Plataforma de datos de clientes de código abierto y canalización de streaming de eventos para ingenieros

Desplegar
JobOps

JobOps

Pipeline de búsqueda de empleo autohospedado que busca en plataformas y adapta currículums

Desplegar
Joomla

Joomla

CMS de código abierto para crear sitios web dinámicos y aplicaciones web

Desplegar
Joplin Server

Joplin Server

Servidor de sincronización autoalojado para la aplicación de notas Joplin

Desplegar
Jotty

Jotty

Aplicación ligera para tomar notas y listas de tareas con Markdown y tableros Kanban

Desplegar
jsreport

jsreport

Servidor de informes autohospedado para PDF, Excel y DOCX a partir de plantillas HTML

Desplegar
JumpServer

JumpServer

Puerta de enlace de acceso privilegiado centralizado para sesiones SSH, RDP y de base de datos

Desplegar
Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Entorno web interactivo para código en tiempo real, análisis de datos y visualizaciones

Desplegar
JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab es un entorno de desarrollo interactivo basado en la web para notebooks y código

Desplegar
Juxtapose

Juxtapose

Enrutador de notificaciones autohospedado que conecta webhooks a plataformas de mensajería

Desplegar
Kan

Kan

Herramienta de gestión de proyectos y panel Kanban de código abierto, una alternativa a Trello

Desplegar
Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

Desplegar
Kaneo

Kaneo

Gestión de proyectos de código abierto con paneles Kanban e integración con GitHub

Desplegar
Kapowarr

Kapowarr

Gestor de cómics autohospedado para descargar y organizar automáticamente

Desplegar
Karakeep

Karakeep

Karakeep es un administrador de marcadores autoalojado con etiquetado y búsqueda con IA

Desplegar
Kavita

Kavita

Biblioteca digital autoalojada para cómics, manga y libros electrónicos

Desplegar
Keila

Keila

Plataforma de boletines autoalojada con editor de arrastrar y soltar y envío SMTP

Desplegar
Kener

Kener

Página de estado de código abierto y plataforma de monitorización del tiempo de actividad con gestión de incidentes

Desplegar
Kestra

Kestra

Plataforma de orquestación de flujos de trabajo de código abierto para pipelines de datos y automatización

Desplegar
Keycloak

Keycloak

Gestión de identidades y accesos de código abierto con SSO, OAuth2 y SAML

Desplegar
Khoj

Khoj

Asistente con IA de código abierto para chatear con tus documentos y la web

Desplegar
Kibana

Kibana

Interfaz de usuario de visualización de código abierto para Elasticsearch con paneles y búsqueda

Desplegar
Kill Bill

Kill Bill

Plataforma de código abierto de facturación de suscripciones y pagos para SaaS y mercados

Desplegar
Kimai

Kimai

Seguimiento de tiempo autoalojado para freelancers, agencias y equipos

Desplegar
KitchenOwl

KitchenOwl

Lista de la compra, gestor de recetas y planificador de comidas autoalojado y compartido

Desplegar
Koillection

Koillection

Gestor de colecciones autohospedado para catalogar libros, juegos, vinilos y más

Desplegar
Komari

Komari

Panel de control de monitoreo de servidores ligero y autohospedado con métricas en tiempo real

Desplegar
Komga

Komga

Servidor multimedia autoalojado para cómics, manga, revistas y libros electrónicos con soporte para OPDS y sincronización

Desplegar
Kong

Kong

Pasarela API nativa de la nube diseñada para entornos híbridos y multinube

Desplegar
Kotaemon

Kotaemon

Chatbot de preguntas y respuestas de documentos de código abierto con soporte multi-LLM y OCR

Desplegar
Kroki

Kroki

API unificada de diagramas como código que renderiza más de 30 tipos de diagramas a través de HTTP

Desplegar
Kutt

Kutt

Acortador de URL autoalojado moderno con dominios personalizados, análisis y API REST

Desplegar
Label Studio

Label Studio

Plataforma de código abierto para etiquetar y anotar datos para proyectos de aprendizaje automático

Desplegar
Lago

Lago

Plataforma de código abierto de medición y facturación basada en el uso

Desplegar
Langflow

Langflow

Langflow es un creador visual de flujos de trabajo con IA para crear aplicaciones de LLM

Desplegar
Langfuse

Langfuse

Plataforma de ingeniería de LLM de código abierto para la observabilidad y evaluación

Desplegar
LanguageTool

LanguageTool

Corrector gramatical, de estilo y ortográfico de código abierto para más de 25 idiomas

Desplegar
LazyLibrarian

LazyLibrarian

Automatización autoalojada para descargas de libros electrónicos y audiolibros con seguimiento de autores

Desplegar
Leantime

Leantime

Sistema de gestión de proyectos de código abierto diseñado para personas que no son gestores de proyectos

Desplegar
Lemmy

Lemmy

Plataforma federada de agregación de enlaces y discusión para foros autoalojados.

Desplegar
LibreChat

LibreChat

LibreChat es una interfaz de chat con IA compatible con RAG para usar LLM de distintos proveedores

Desplegar
LibreDesk

LibreDesk

Mesa de ayuda de código abierto con gestión de tickets omnicanal, chat en vivo y gestión de SLA

Desplegar
LibrePhotos

LibrePhotos

Gestión de fotos autoalojada con reconocimiento facial y búsqueda con IA

Desplegar
LibreSpeed

LibreSpeed

Servidor de prueba de velocidad de internet HTML5 autoalojado con base de datos de resultados integrada

Desplegar
LibreTranslate

LibreTranslate

API de traducción automática gratuita y de código abierto que es completamente autoalojada

Desplegar
Lidarr

Lidarr

Gestor y organizador automatizado de colecciones de música para Usenet y torrents

Desplegar
Lightdash

Lightdash

Plataforma de inteligencia empresarial de código abierto basada en dbt para la exploración de datos y paneles de control.

Desplegar
LimeSurvey

LimeSurvey

Plataforma profesional de encuestas en línea para crear y gestionar cuestionarios

Desplegar
Linkding

Linkding

Linkding es un gestor de marcadores minimalista, rápido y autoalojado

Desplegar
LinkStack

LinkStack

Alternativa a Linktree autohospedada para páginas de link-en-bio de marca

Desplegar
Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden es un administrador de marcadores autoalojado con archivado completo de páginas web

Desplegar
Listmonk

Listmonk

Gestor autoalojado de newsletters y listas de email de alto rendimiento

Desplegar
LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM es una pasarela de IA para llamar a más de 100 LLM usando el formato de OpenAI

Desplegar
Livebook

Livebook

Cuadernos Elixir de código abierto para ciencia de datos, aprendizaje automático y colaboración en tiempo real

Desplegar
LLDAP

LLDAP

Servidor de autenticación ligero que proporciona un backend LDAP simplificado para aplicaciones autoalojadas

Desplegar
LMS

LMS

Servidor de música ligero autoalojado con streaming y API Subsonic

Desplegar
LobeChat

LobeChat

Moderno marco de chat de IA de código abierto compatible con múltiples proveedores de LLM

Desplegar
Local Deep Research

Local Deep Research

Asistente de IA para investigación profunda autohospedado impulsado por proveedores de LLM en la nube

Desplegar
LocalAI

LocalAI

Servidor API autohospedado compatible con OpenAI para inferencia local de modelos de IA

Desplegar
Locust

Locust

Herramienta de pruebas de carga distribuidas basada en Python con una interfaz de usuario web en tiempo real

Desplegar
Logseq

Logseq

Base de conocimiento autoalojada que prioriza la privacidad y esquematizador basado en bloques

Desplegar
Logto

Logto

Logto es una plataforma integral de identidad y autenticación compatible con OAuth y OIDC

Desplegar
LubeLogger

LubeLogger

Sistema integral de mantenimiento de vehículos y gestión de combustible

Desplegar
Lychee

Lychee

Plataforma de gestión de fotos autohospedada con organización de álbumes, navegación EXIF y controles de uso compartido granulares

Desplegar
Mage AI

Mage AI

Mage AI es una herramienta de canalización de datos para crear y gestionar flujos de trabajo ETL

Desplegar
Mail-Archiver

Mail-Archiver

Archivado de correo electrónico autoalojado con sincronización IMAP, búsqueda de texto completo y exportación

Desplegar
Mailpit

Mailpit

Herramienta de prueba de correo electrónico SMTP de código abierto con una bandeja de entrada basada en navegador para desarrolladores

Desplegar
Maloja

Maloja

Base de datos de scrobble de música autoalojada con gráficos de escucha personales

Desplegar
Manticore Search

Manticore Search

Motor de búsqueda de código abierto con búsqueda de texto completo y vectorial a través del protocolo MySQL

Desplegar
MariaDB

MariaDB

Servidor de base de datos relacional de código abierto y reemplazo directo de MySQL

Desplegar
Marimo

Marimo

Cuaderno Python reactivo de código abierto con soporte SQL y ejecución reproducible

Desplegar
Marreta

Marreta

Proxy de artículos autoalojado para leer de forma limpia y sin anuncios, con caché inteligente

Desplegar
Mastodon

Mastodon

Servidor de microblogging federado autoalojado basado en el estándar ActivityPub

Desplegar
Mathesar

Mathesar

Interfaz web estilo hoja de cálculo para explorar y editar bases de datos PostgreSQL

Desplegar
Matomo

Matomo

Plataforma líder de analítica web de código abierto con control total de los datos y privacidad

Desplegar
Matrix Synapse

Matrix Synapse

Servidor doméstico de Matrix de código abierto para comunicación descentralizada y cifrada

Desplegar
Mattermost

Mattermost

Plataforma de colaboración en equipo de código abierto con mensajería, intercambio de archivos e integraciones

Desplegar
Mautic

Mautic

Automatización de marketing de código abierto para campañas de correo electrónico, calificación de leads y recorridos

Desplegar
MaxKB

MaxKB

MaxKB es una plataforma de código abierto para crear agentes de bases de conocimientos de IA de nivel empresarial

Desplegar
Mayan EDMS

Mayan EDMS

Gestión documental de código abierto con OCR, búsqueda de texto completo y flujos de trabajo

Desplegar
Maybe

Maybe

Aplicación de código abierto para finanzas personales y gestión de patrimonio

Desplegar
Mazanoke

Mazanoke

Optimizador de imágenes basado en navegador con conversión de formato y eliminación de datos EXIF

Desplegar
Mealie

Mealie

Mealie es un gestor de recetas autoalojado con planificación de comidas y listas de la compra

Desplegar
Medusa

Medusa

Gestor automático de biblioteca de vídeo para series de televisión con soporte para Plex y Jellyfin

Desplegar
Meilisearch

Meilisearch

Motor de búsqueda ultrarrápido para aplicaciones modernas

Desplegar
Memgraph

Memgraph

Base de datos de grafos en memoria para análisis en tiempo real sobre datos conectados

Desplegar
Memos

Memos

Memos es una app ligera y centrada en la privacidad para tomar notas

Desplegar
MeshCentral

MeshCentral

Plataforma de monitorización y gestión remota autohospedada para ordenadores de escritorio, servidores y dispositivos IoT

Desplegar
Metabase

Metabase

Plataforma de inteligencia de negocios de código abierto para visualización de datos y análisis

Desplegar
MetaTrader 5

MetaTrader 5

Terminal de operaciones MetaTrader 5 accesible desde el navegador para operaciones 24/7 de forex y CFD.

Desplegar
MeTube

MeTube

MeTube es un descargador de vídeos basado en la web para YouTube y otras plataformas

Desplegar
MicroBin

MicroBin

Ligero pastebin, compartidor de archivos y acortador de URL autoalojado en Rust

Desplegar
Milvus

Milvus

Base de datos vectorial de código abierto para aplicaciones de IA y búsqueda de similitud

Desplegar
MindsDB

MindsDB

MindsDB es una plataforma de IA para crear modelos de aprendizaje automático a partir de datos empresariales

Desplegar
Mini QR

Mini QR

Generador de códigos QR autohospedado con estilos personalizados y exportación por lotes

Desplegar
Miniflux

Miniflux

Lector de feeds RSS minimalista y con un enfoque definido, con una interfaz web limpia

Desplegar
MiroFish

MiroFish

Motor de predicción con IA basado en una simulación de inteligencia colectiva multiagente

Desplegar
MiroTalk

MiroTalk

Videoconferencia P2P autohospedada con salas ilimitadas y compartir pantalla

Desplegar
Mongo Express

Mongo Express

Interfaz de usuario de administración de MongoDB basada en web para navegar, editar y gestionar bases de datos

Desplegar
MongoDB 4

MongoDB 4

Base de datos NoSQL orientada a documentos con almacenamiento de documentos similar a JSON

Desplegar
Monica

Monica

Sistema de gestión de relaciones personales para documentar tu vida

Desplegar
Moodist

Moodist

Mezclador de paisajes sonoros ambientales con herramientas de productividad para una concentración profunda y relajación

Desplegar
Moodle

Moodle

Sistema de gestión de aprendizaje de código abierto elegido por más de 489 millones de usuarios en todo el mundo

Desplegar
Morphic

Morphic

Motor de búsqueda de IA de código abierto con respuestas generativas y citas de fuentes

Desplegar
mStream

mStream

Servidor de música autoalojado ligero con streaming y aplicaciones nativas para iOS y Android.

Desplegar
Mylar3

Mylar3

Descargador de cómics y gestor de biblioteca autoalojado y automatizado

Desplegar
MySQL

MySQL

Base de datos relacional de código abierto rápida y confiable para cargas de trabajo web y de aplicaciones

Desplegar
n8n

n8n

Plataforma de automatización de flujos de trabajo con interfaz visual basada en nodos

Desplegar
Nango

Nango

Plataforma de integración de OAuth y API de código abierto para más de 300 servicios

Desplegar
NATS

NATS

Sistema de mensajería nativo de la nube con publicación/suscripción, solicitud-respuesta y JetStream

Desplegar
Navidrome

Navidrome

Navidrome es un servidor de música autoalojado con streaming web y móvil

Desplegar
Neko

Neko

Navegador virtual autoalojado para navegación web y streaming colaborativos

Desplegar
Neo4j

Neo4j

La base de datos de grafos de código abierto líder en el mundo para datos conectados

Desplegar
NetBird Client

NetBird Client

Cliente de VPN mesh seguro basado en WireGuard con SSO y controles de acceso detallados

Desplegar
NetBox

NetBox

Modelado de infraestructura de red de código abierto para IPAM, DCIM y documentación

Desplegar
Netdata

Netdata

Agente de monitorización de infraestructura en tiempo real con más de 800 integraciones

Desplegar
New API

New API

New API es una pasarela de LLM y un sistema de gestión de activos de IA para múltiples proveedores

Desplegar
Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud es una potente plataforma de productividad autoalojada

Desplegar
Nexterm

Nexterm

Gestión de servidores basada en navegador para conexiones SSH, VNC y RDP

Desplegar
Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Gestor de repositorio de artefactos universal para Maven, npm, Docker y PyPI

Desplegar
NocoBase

NocoBase

NocoBase es una plataforma extensible sin código o de bajo código para crear aplicaciones

Desplegar
NocoDB

NocoDB

Alternativa de código abierto a Airtable que convierte bases de datos en hojas de cálculo inteligentes

Desplegar
Node-RED

Node-RED

Herramienta visual low-code para interconectar dispositivos IoT, API y servicios en línea

Desplegar
NodeBB

NodeBB

NodeBB es una plataforma de debate moderna y en tiempo real para crear foros comunitarios

Desplegar
Norish

Norish

Gestor de recetas autohospedado con importación de redes sociales y sincronización del hogar

Desplegar
NoteDiscovery

NoteDiscovery

Base de conocimientos Markdown autohospedada con vista de gráfico e integración de IA

Desplegar
Notifuse

Notifuse

Plataforma de email marketing y email transaccional autoalojada

Desplegar
Novu

Novu

Infraestructura de notificaciones de código abierto para la entrega de correo electrónico, SMS y notificaciones push

Desplegar
ntfy

ntfy

Servidor de notificaciones push autoalojado para enviar alertas mediante solicitudes HTTP sencillas

Desplegar
NZBGet

NZBGet

Eficiente descargador de binarios de Usenet en C++ con reparación PAR2 e interfaz de usuario web

Desplegar
NZBHydra2

NZBHydra2

Agregador de metabúsqueda de Usenet que unifica indexadores detrás de una API de Newznab

Desplegar
October CMS

October CMS

CMS de PHP basado en Laravel para crear sitios web y aplicaciones web flexibles

Desplegar
Odoo

Odoo

Plataforma ERP y CRM de código abierto para gestionar empresas y ecommerce

Desplegar
Odysseus

Odysseus

Espacio de trabajo de IA autoalojado con chat, agentes, investigación profunda y memoria persistente

Desplegar
OliveTin

OliveTin

IU web autohospedada para ejecutar comandos de shell predefinidos de forma segura

Desplegar
Ollama

Ollama

Ejecutar grandes modelos de lenguaje localmente con una API sencilla para aplicaciones de IA

Desplegar
Ombi

Ombi

Sistema de solicitudes de contenido multimedia autohospedado para Plex, Emby y Jellyfin con cumplimiento automático.

Desplegar
OmniTools

OmniTools

OmniTools es un set de herramientas web todo en uno con más de 80 utilidades para tareas cotidianas

Desplegar
OneDev

OneDev

OneDev es un servidor Git autoalojado con CI/CD y gestión de proyectos integrados

Desplegar
OneTimeSecret

OneTimeSecret

Comparte secretos autodestructivos a través de enlaces de visualización única

Desplegar
ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

Suite ofimática en línea autoalojada con edición colaborativa compatible con MS Office

Desplegar
Onyx

Onyx

Plataforma de chat de IA y búsqueda empresarial de código abierto que funciona con cada LLM

Desplegar
Open Journal Systems

Open Journal Systems

Gestión de revistas académicas de código abierto y plataforma de publicación de acceso abierto

Desplegar
Open Notebook

Open Notebook

App de cuaderno nativa con IA para escribir, investigar y organizar el conocimiento en un solo espacio de trabajo

Desplegar
Open WebUI

Open WebUI

Interfaz de chat con IA autoalojada compatible con múltiples proveedores de LLM y con capacidades RAG

Desplegar
OpenBao

OpenBao

Gestor de secretos de código abierto para almacenar y acceder a credenciales sensibles

Desplegar
OpenClaw

OpenClaw

Asistente de IA personal con soporte para mensajería multicanal (antes Moltbot/Clawdbot)

Desplegar
OpenCloud

OpenCloud

Sincronización y colaboración de archivos de código abierto con gestión de identidad integrada

Desplegar
OpenEMR

OpenEMR

Historias clínicas electrónicas de código abierto y gestión de consultas para clínicas

Desplegar
Opengist

Opengist

Pastebin autoalojado impulsado por Git, alternativa de código abierto a GitHub Gist

Desplegar
OpenHands

OpenHands

Agente de IA autónomo de código abierto para tareas de ingeniería de software

Desplegar
OpenHuman

OpenHuman

Núcleo de IA personal autoalojado con memoria, agentes y más de 118 integraciones de aplicaciones

Desplegar
OpenObserve

OpenObserve

Plataforma de observabilidad nativa en la nube para registros, métricas, trazas y paneles

Desplegar
OpenPanel

OpenPanel

Analíticas de producto que priorizan la privacidad con paneles de control en tiempo real y repetición de sesiones

Desplegar
OpenProject

OpenProject

Gestión de proyectos de código abierto con diagramas de Gantt, tableros ágiles y seguimiento del tiempo

Desplegar
OpenSearch

OpenSearch

Motor de búsqueda y análisis de código abierto, bifurcación comunitaria de Elasticsearch

Desplegar
OpenSign

OpenSign

Alternativa gratuita y de código abierto a DocuSign para la firma de documentos legalmente vinculantes

Desplegar
OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

Prueba de velocidad de red HTML5 autoalojada sin Flash ni Java

Desplegar
OpenViking

OpenViking

OpenViking es una base de datos de contexto de código abierto creada para agentes de IA

Desplegar
OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

Servidor VPN completo con panel de administración web y gestión de clientes

Desplegar
OpnForm

OpnForm

Creador de formularios de código abierto con lógica condicional, incrustaciones y gestión de respuestas

Desplegar
OrangeHRM

OrangeHRM

Plataforma de RRHH de código abierto para la gestión de empleados, ausencias y contratación

Desplegar
Outline

Outline

Outline es una wiki moderna para equipos y una biblioteca de conocimiento con colaboración en tiempo real

Desplegar
Overleaf

Overleaf

Editor de LaTeX colaborativo de código abierto para escritura científica y académica

Desplegar
Overseerr

Overseerr

Herramienta de gestión de solicitudes y descubrimiento de contenido multimedia para Plex con flujo de trabajo de aprobación

Desplegar
Owncast

Owncast

Servidor de transmisión en vivo y chat autoalojado con soporte para RTMP y Fediverse

Desplegar
ownCloud

ownCloud

Plataforma autoalojada de sincronización de archivos, uso compartido y colaboración para equipos

Desplegar
OxiCloud

OxiCloud

Almacenamiento en la nube autoalojado y ligero basado en Rust con soporte para clientes de Nextcloud.

Desplegar
PairDrop

PairDrop

PairDrop es una herramienta basada en web para compartir archivos que permite realizar transferencias instantáneas entre dispositivos

Desplegar
Paisa

Paisa

Seguimiento de finanzas personales con contabilidad de partida doble y seguimiento de inversiones

Desplegar
Pangolin Newt

Pangolin Newt

Cliente de túnel WireGuard en el espacio de usuario para un acceso remoto seguro a través de Pangolin

Desplegar
Paperclip

Paperclip

Paperclip es una plataforma de orquestación de IA/ML para equipos autónomos

Desplegar
Paperless-ngx

Paperless-ngx

Sistema de gestión documental que transforma documentos físicos en archivos digitales con capacidad de búsqueda

Desplegar
Papermerge

Papermerge

Sistema de gestión documental de código abierto para escaneo, OCR y organización de PDFs

Desplegar
Papra

Papra

Plataforma minimalista de código abierto para la gestión y archivo de documentos

Desplegar
Parseable

Parseable

Lago de datos de observabilidad de código abierto para registros, métricas y trazas

Desplegar
Passbolt

Passbolt

Gestor de contraseñas para equipos de código abierto con cifrado OpenPGP de extremo a extremo y uso compartido.

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