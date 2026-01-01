Despliega Eclipse Hawkbit con un solo clic.
GestiÃ³n de actualizaciones de IoT de cÃ³digo abierto para desplegar firmware y software en flotas de dispositivos de borde conectados.
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Todo lo que puedes crear con Eclipse Hawkbit
Eclipse Hawkbit es un framework de backend independiente del dominio para desplegar actualizaciones de software en dispositivos de borde restringidos, pasarelas y controladores conectados a redes basadas en IP. Basado en Java y Spring, proporciona la infraestructura del lado del servidor que los operadores de flotas necesitan para programar, dirigir y monitorizar actualizaciones inalÃ¡mbricas a escala industrial.
Alojar Hawkbit por tu cuenta en tu propio VPS mantiene los inventarios de dispositivos, los binarios de artefactos y la telemetrÃa de despliegue bajo tu control, sin tarifas por dispositivo ni dependencia de proveedor. Expone la API de integraciÃ³n directa de dispositivos para los dispositivos y una API de gestiÃ³n para orquestar campaÃ±as desde tus propias herramientas.
Funciones clave de Eclipse Hawkbit
Lanzamientos dirigidos
Define grupos de despliegue por atributos de dispositivo y actualizaciones de progreso en oleadas controladas con umbrales de Ã©xito y disparadores de reversiÃ³n automÃ¡tica.
Repositorio de artefactos
Cargar, versionar y distribuir imÃ¡genes de firmware, paquetes de SO y paquetes de aplicaciones desde un almacÃ©n de artefactos integrado con verificaciÃ³n de suma de comprobaciÃ³n.
API Directa de Dispositivo
Los dispositivos consultan la interfaz REST de DDI para obtener las actualizaciones asignadas, informar sobre el progreso y confirmar los resultados de la instalaciÃ³n sin cÃ³digo de transporte a medida.
Listo para multicliente
Aislar flotas de dispositivos, usuarios y repositorios de software por inquilino â€” Ãºtil para gestionar implementaciones de clientes o separar lÃneas de productos.
API REST de AdministraciÃ³n
Gestionar despliegues, objetivos, conjuntos de distribuciÃ³n y mÃ³dulos de software programÃ¡ticamente para integrarse con pipelines de CI/CD y herramientas de operaciones existentes.
Bus de eventos de RabbitMQ
Transmitir los cambios de estado del dispositivo y los eventos de despliegue a RabbitMQ para que los sistemas posteriores puedan reaccionar en tiempo real sin consultar la base de datos.
Â¿Por quÃ© ejecutar Eclipse Hawkbit en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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