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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Eclipse Hawkbit

Eclipse Hawkbit es un framework de backend independiente del dominio para desplegar actualizaciones de software en dispositivos de borde restringidos, pasarelas y controladores conectados a redes basadas en IP. Basado en Java y Spring, proporciona la infraestructura del lado del servidor que los operadores de flotas necesitan para programar, dirigir y monitorizar actualizaciones inalÃ¡mbricas a escala industrial.

Alojar Hawkbit por tu cuenta en tu propio VPS mantiene los inventarios de dispositivos, los binarios de artefactos y la telemetrÃ­a de despliegue bajo tu control, sin tarifas por dispositivo ni dependencia de proveedor. Expone la API de integraciÃ³n directa de dispositivos para los dispositivos y una API de gestiÃ³n para orquestar campaÃ±as desde tus propias herramientas.

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Funciones clave de Eclipse Hawkbit

Lanzamientos dirigidos

Define grupos de despliegue por atributos de dispositivo y actualizaciones de progreso en oleadas controladas con umbrales de Ã©xito y disparadores de reversiÃ³n automÃ¡tica.

Repositorio de artefactos

Cargar, versionar y distribuir imÃ¡genes de firmware, paquetes de SO y paquetes de aplicaciones desde un almacÃ©n de artefactos integrado con verificaciÃ³n de suma de comprobaciÃ³n.

API Directa de Dispositivo

Los dispositivos consultan la interfaz REST de DDI para obtener las actualizaciones asignadas, informar sobre el progreso y confirmar los resultados de la instalaciÃ³n sin cÃ³digo de transporte a medida.

Listo para multicliente

Aislar flotas de dispositivos, usuarios y repositorios de software por inquilino â€” Ãºtil para gestionar implementaciones de clientes o separar lÃ­neas de productos.

API REST de AdministraciÃ³n

Gestionar despliegues, objetivos, conjuntos de distribuciÃ³n y mÃ³dulos de software programÃ¡ticamente para integrarse con pipelines de CI/CD y herramientas de operaciones existentes.

Bus de eventos de RabbitMQ

Transmitir los cambios de estado del dispositivo y los eventos de despliegue a RabbitMQ para que los sistemas posteriores puedan reaccionar en tiempo real sin consultar la base de datos.

Â¿Por quÃ© ejecutar Eclipse Hawkbit en Hostinger?

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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