Activepieces es una plataforma de automatización gratuita y de código abierto que te permite conectar tus aplicaciones y automatizar tareas repetitivas a través de un constructor visual de arrastrar y soltar, sin necesidad de código. Con más de 200 integraciones que cubren herramientas de productividad, plataformas de comunicación, bases de datos y servicios de IA, sirve como una alternativa autoalojada a Zapier y Make.

Lo que distingue a Activepieces es su diseño nativo centrado en IA: puedes crear agentes inteligentes que utilizan LLMs para razonar y actuar, conectarte a herramientas compatibles con MCP y ejecutar pasos personalizados de JavaScript o Python cuando el no-code no es suficiente. Dado que todo se ejecuta en tu propia infraestructura, tus claves API, datos de clientes y lógica de negocio nunca abandonan tus servidores, y no hay tarifas de uso por tarea, independientemente de cuántas automatizaciones ejecutes.