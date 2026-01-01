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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Activepieces

Activepieces es una plataforma de automatización gratuita y de código abierto que te permite conectar tus aplicaciones y automatizar tareas repetitivas a través de un constructor visual de arrastrar y soltar, sin necesidad de código. Con más de 200 integraciones que cubren herramientas de productividad, plataformas de comunicación, bases de datos y servicios de IA, sirve como una alternativa autoalojada a Zapier y Make.

Lo que distingue a Activepieces es su diseño nativo centrado en IA: puedes crear agentes inteligentes que utilizan LLMs para razonar y actuar, conectarte a herramientas compatibles con MCP y ejecutar pasos personalizados de JavaScript o Python cuando el no-code no es suficiente. Dado que todo se ejecuta en tu propia infraestructura, tus claves API, datos de clientes y lógica de negocio nunca abandonan tus servidores, y no hay tarifas de uso por tarea, independientemente de cuántas automatizaciones ejecutes.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Activepieces

Creador visual de flujos de trabajo

La interfaz de arrastrar y soltar permite a cualquiera crear automatizaciones multipaso sin escribir código, reduciendo el tiempo desde la idea hasta la puesta en marcha del flujo de trabajo a minutos.

Más de 200 integraciones

Conecta Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion y cientos más listos para usar, cubriendo las herramientas que la mayoría de los equipos ya utilizan.

Soporte del agente de IA

Crea agentes que utilizan grandes modelos de lenguaje para razonar, buscar y tomar acciones, yendo más allá de la automatización basada en reglas para manejar tareas que requieren juicio.

Pasos de código personalizado

Integra JavaScript o Python en cualquier flujo para una lógica que va más allá del no-code, otorgando a los desarrolladores total flexibilidad sin abandonar el constructor visual.

Sin precios basados en el uso

El autoalojamiento significa ejecuciones de flujos de trabajo ilimitadas sin coste adicional, lo que hace que Activepieces sea económico para pipelines de automatización de alto volumen que serían costosos en plataformas en la nube.

¿Por qué ejecutar Activepieces en Hostinger?

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