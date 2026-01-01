n8n es una plataforma de automatización de flujos de trabajo que conecta aplicaciones, servicios y API a través de una interfaz visual basada en nodos. Permite a individuos y equipos automatizar tareas repetitivas, sincronizar datos entre herramientas y construir flujos de integración personalizados, todo ello sin bloquear los datos en una nube de terceros. Con cientos de nodos integrados, soporte para lógica JavaScript personalizada y ejecución basada en eventos a través de webhooks y programaciones, n8n gestiona desde simples notificaciones hasta complejos procesos de negocio de varios pasos.

Autoalojar n8n en tu VPS significa que tu lógica de flujo de trabajo, las credenciales de API y los datos de ejecución nunca abandonan tu infraestructura. Obtienes ejecuciones de flujo de trabajo ilimitadas sin precios por tarea, y control total para extender, hacer copias de seguridad y versionar tus automatizaciones exactamente como lo necesites.