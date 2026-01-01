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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con n8n

n8n es una plataforma de automatización de flujos de trabajo que conecta aplicaciones, servicios y API a través de una interfaz visual basada en nodos. Permite a individuos y equipos automatizar tareas repetitivas, sincronizar datos entre herramientas y construir flujos de integración personalizados, todo ello sin bloquear los datos en una nube de terceros. Con cientos de nodos integrados, soporte para lógica JavaScript personalizada y ejecución basada en eventos a través de webhooks y programaciones, n8n gestiona desde simples notificaciones hasta complejos procesos de negocio de varios pasos.

Autoalojar n8n en tu VPS significa que tu lógica de flujo de trabajo, las credenciales de API y los datos de ejecución nunca abandonan tu infraestructura. Obtienes ejecuciones de flujo de trabajo ilimitadas sin precios por tarea, y control total para extender, hacer copias de seguridad y versionar tus automatizaciones exactamente como lo necesites.

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Funciones clave de n8n

Creador visual de flujos de trabajo

El editor de nodos de arrastrar y soltar te permite diseñar automatizaciones multipaso visualmente, con previsualizaciones de ejecución en tiempo real para depurar cada paso.

Cientos de integraciones

Los nodos integrados cubren aplicaciones populares, bases de datos y API, desde Slack y GitHub hasta PostgreSQL y solicitudes HTTP, listos para usar sin código personalizado.

Lógica JavaScript personalizada

Escribe JavaScript directamente en los nodos de flujo de trabajo para transformar datos, aplicar lógica de negocio o llamar a cualquier API externa no cubierta por las integraciones incorporadas.

Webhooks y Reserva de citas

Activa flujos de trabajo al instante mediante webhooks, según una programación cron o en respuesta a eventos de servicios conectados sin sondeo.

Propiedad de los datos autohospedados

Todas las definiciones de flujo de trabajo, las credenciales de API y los registros de ejecución permanecen en tu VPS sin tarifas por ejecución y sin límites de uso.

¿Por qué ejecutar n8n en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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