Implementa Postiz con instalación de un solo clic.
Plataforma de programación de redes sociales de código abierto con creación de contenido impulsada por IA para más de 15 redes desde un único panel de control.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Postiz
Postiz es una alternativa de código abierto a las costosas herramientas SaaS de redes sociales, que te permite programar, gestionar y analizar tu presencia en X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord y más desde una interfaz unificada. Su integración de IA integrada con OpenAI genera sugerencias de publicaciones y autocompletado, mientras que un editor tipo Canva gestiona el contenido visual.
Alojar Postiz tú mismo en tu VPS mantiene tu estrategia de contenido y tus datos analíticos privados, elimina las tarifas de suscripción por usuario y ofrece a los equipos una capacidad de programación ilimitada con integraciones personalizadas a través de N8N, Make.com y Zapier.
Funciones clave de Postiz
Programación multiplataforma
Programa y publica en más de 15 redes sociales simultáneamente desde un calendario de contenido compartido con reprogramación de arrastrar y soltar e importación masiva de CSV.
Generación de contenido con IA
La integración de OpenAI sugiere el texto de las publicaciones, completa borradores y ayuda a adaptar los mensajes a la audiencia de cada plataforma — ahorrando horas de escritura manual.
Editor visual integrado
Un editor similar a Canva te permite diseñar imágenes y gráficos de marca directamente dentro de Postiz sin cambiar a una herramienta de diseño aparte.
Colaboración en equipo
El control de acceso basado en roles y los flujos de trabajo de aprobación permiten que varios colaboradores gestionen las cuentas de redes sociales mientras mantienen la coherencia de la marca y la supervisión.
Integraciones de automatización
Los conectores nativos para N8N, Make.com y Zapier te permiten activar publicaciones a partir de eventos externos y construir flujos de automatización de contenido de extremo a extremo.
¿Por qué ejecutar Postiz en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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