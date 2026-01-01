Hostinger Ecommerce

Vende en todas partes. Gestiona todo en un solo lugar.

Conecta tus productos, pedidos, inventario y canales de venta en un panel de control sencillo

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Garantía de reembolso de 30 días

Vende en todas partes. Gestiona todo en un solo lugar.

Empieza a vender en menos de 3 minutos

Nombra tu negocio

Nombra tu negocio

Elige el nombre de tu tienda y crea tu negocio de comercio electrónico en minutos.
Transforma imágenes de productos en listados

Transforma imágenes de productos en listados

Sube una imagen de producto y la IA te ayudará a escribir la descripción, sugerir un precio y preparar tu producto para venderlo más rápido.
Conecta todas tus formas de venta

Conecta todas tus formas de venta

Recibe pagos a través de tu sitio web, redes sociales y enlaces rápidos, sin cambiar entre herramientas.
Amplía a nuevas formas de vender

Amplía a nuevas formas de vender

Añade más formas de llegar a los clientes a medida que tu negocio crece, mientras mantienes productos, pedidos y operaciones conectados.
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Una plataforma para cada tipo de producto

Productos digitales
Para Horizons

Vende donde los clientes compran

Crea tu tienda online con Horizons o el Creador de sitios web de Hostinger, o comparte un enlace rápido y empieza a vender inmediatamente.

Vende donde los clientes compran

Adminístralo desde un panel de control

Gestiona todo desde un panel de control. Gestiona varios negocios de comercio electrónico y añade más formas de vender a medida que creces.

Adminístralo desde un panel de control

Paga 0% de comisiones por transacción

Acepta más de 100 métodos de pago y quédate con lo que ganes. Hostinger no se lleva ninguna comisión de tus ventas.

Paga 0% de comisiones por transacción

Entrega al instante

Envía productos digitales a los clientes automáticamente después de la compra.

Entrega al instante
Vende donde tus clientes compran

Vende donde tus clientes compran

Vender a través de enlaces rápidos

Crea enlaces rápidos para tus productos y compártelos en mensajes directos, correos electrónicos, aplicaciones de chat o publicaciones en redes sociales.

Vende en tu sitio web

Crea una tienda online de marca con Horizons o el Creador de sitios web, donde los clientes pueden descubrir tus productos y comprar directamente.
Próximamente

Vende en redes sociales

Conéctate con TikTok Shops, Meta y otras plataformas sociales a medida que las integraciones estén disponibles.

Canales de venta personalizados

Crea tiendas online personalizadas, conecta tus herramientas favoritas y expande tu negocio con una plataforma de comercio electrónico abierta.

No importa dónde estés empezando, hay un plan para ello

Garantía de reembolso de 30 días

Cancela en cualquier momento

Asistencia las 24 horas

-25%
Starter
Para vendedores de redes sociales que necesitan una forma rápida y económica de empezar a aceptar pedidos.
3,99 
2,99  /mes
Elegir plan
Obtén 12 meses por 35,88 € (valorado en 47,88 €). Se renueva por 2,99 €/mes.
Vende hasta 5 productos

Beneficios de Starter:

Vende productos físicos y digitales
Acepta más de 100 métodos de pago seguros
Paga 0% de comisiones por transacción de Hostinger
Genera descripciones de productos y precios sugeridos a partir de imágenes con IA
Crea enlaces de pago con Hostinger.store
Obtén ayuda del chatbot de Kodee
Más vendido
-50%
Growth
Para quienes venden y construyen un negocio de marca en varias tiendas y sitios web.
13,99 
6,99  /mes
Elegir plan
Obtén 12 meses por 83,88 € (valorado en 167,88 €). Se renueva por 10,99 €/mes.
Vende hasta 300 productos
Gestiona hasta 3 negocios
Conecta hasta 3 canales de venta por negocio

Todo lo del plan Starter, y además:

Vende suscripciones con las tiendas de Horizons
Vende productos personalizados con impresión bajo demanda
Dominio personalizado gratis durante 1 año
Email profesional personalizado
Hosting Premium
Más de 300 plantillas optimizadas para móvil
Creación de tiendas online con IA
Cuentas de clientes e historial de pedidos
Inventario centralizado en todas las tiendas
Kodee IA: gestiona tu tienda por chat
-33%
Scale
Para vendedores que gestionan varias marcas y tiendas, con necesidades de conexión avanzadas.
26,99 
17,99  /mes
Elegir plan
Obtén 12 meses por 215,88 € (valorado en 323,88 €). Se renueva por 21,99 €/mes.
Vende ilimitados productos
Gestionar negocios ilimitados
Conecta canales de venta ilimitados

Todo lo del plan Growth, y además:

Conexiones de API
MUY PRONTO
Hosting escalable
Soporte multilingüe prioritario las 24 horas
-25%
Starter
Para vendedores de redes sociales que necesitan una forma rápida y económica de empezar a aceptar pedidos.
3,99 
2,99  /mes
Elegir plan
Obtén 12 meses por 35,88 € (valorado en 47,88 €). Se renueva por 2,99 €/mes.
Vende hasta 5 productos

Beneficios de Starter:

Vende productos físicos y digitales
Acepta más de 100 métodos de pago seguros
Paga 0% de comisiones por transacción de Hostinger
Genera descripciones de productos y precios sugeridos a partir de imágenes con IA
Crea enlaces de pago con Hostinger.store
Obtén ayuda del chatbot de Kodee
Más vendido
-50%
Growth
Para quienes venden y construyen un negocio de marca en varias tiendas y sitios web.
13,99 
6,99  /mes
Elegir plan
Obtén 12 meses por 83,88 € (valorado en 167,88 €). Se renueva por 10,99 €/mes.
Vende hasta 300 productos
Gestiona hasta 3 negocios
Conecta hasta 3 canales de venta por negocio

Todo lo del plan Starter, y además:

Vende suscripciones con las tiendas de Horizons
Vende productos personalizados con impresión bajo demanda
Dominio personalizado gratis durante 1 año
Email profesional personalizado
Hosting Premium
Más de 300 plantillas optimizadas para móvil
Creación de tiendas online con IA
Cuentas de clientes e historial de pedidos
Inventario centralizado en todas las tiendas
Kodee IA: gestiona tu tienda por chat
-33%
Scale
Para vendedores que gestionan varias marcas y tiendas, con necesidades de conexión avanzadas.
26,99 
17,99  /mes
Elegir plan
Obtén 12 meses por 215,88 € (valorado en 323,88 €). Se renueva por 21,99 €/mes.
Vende ilimitados productos
Gestionar negocios ilimitados
Conecta canales de venta ilimitados

Todo lo del plan Growth, y además:

Conexiones de API
MUY PRONTO
Hosting escalable
Soporte multilingüe prioritario las 24 horas
Ver todo
Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Trabaja más rápido con herramientas de ecommerce con IA

Ahorra tiempo con herramientas de IA que te ayudan a escribir, optimizar, actualizar y mejorar tu tienda mientras vendes.

Obtén ayuda y actúa en segundos

Kodee es tu asistente con IA 24/7. Pídele que actualice los precios, organice una venta flash, solucione el SEO y te ayude con las tareas diarias del negocio en segundos, sin necesidad de conocimientos técnicos.

Obtén ayuda y actúa en segundos
Haz que te encuentren en línea

Un panel de control para impulsar tu negocio

Haz que te encuentren en línea

Usa herramientas de SEO integradas para ayudar a los compradores a encontrar tus productos.

Sabe lo que se vende

Rastrea las ventas, los pedidos y el valor medio del pedido en un solo lugar.

Recupera a tus compradores

Usa el email marketing y Meta Pixel para recuperar compradores, recuperar carritos abandonados y crear audiencias para futuras campañas.
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Haralabos Lukatos

Review provider

Esta empresa tiene excelentes características intuitivas en el modo de edición del sitio web. Además, al añadir una tienda online, los pasos son sencillos y sin complicaciones.

Mitul

Review provider

Los servidores son increíblemente rápidos. Mi tienda online carga en 1.8 segundos constantemente. Su hPanel es intuitivo y hace que gestionar sitios sea sencillo, incluso para principiantes.

Andrea King

Review provider

Hostinger es una plataforma versátil de diseño web. Es fácil de usar y puedes usar IA para diseñar partes individuales del diseño de tu página. Definitivamente recomendaría Hostinger para diseñar un sitio web de comercio electrónico o un portafolio.

Vende en todas partes, con todo conectado.

Empieza a vender

Preguntas frecuentes: Hostinger Ecommerce

Respondemos las preguntas más frecuentes sobre cómo puedes empezar o escalar tu negocio de ecommerce con Hostinger.

¿Qué es el comercio electrónico de Hostinger?

Hostinger Ecommerce es una plataforma de gestión empresarial todo en uno centrada en el ecommerce que te pone al mando de todo tu negocio online desde un único panel de control.

A diferencia de las plataformas tradicionales que empiezan con un sitio web, Hostinger Ecommerce empieza con tu negocio. Primero configuras tus productos, pagos y operaciones, luego eliges dónde y cómo vender: tu propio sitio web, redes sociales, marketplaces o a través de un simple enlace compartible. Hostinger Ecommerce no está ligado a una única tienda, así tu negocio puede crecer dondequiera que estén tus clientes.

¿Para quién es la solución de comercio electrónico de Hostinger?

Hostinger Ecommerce está diseñado para vendedores en cada etapa, desde tu primera venta hasta gestionar un negocio multicanal.

  • Vendedores principiantes. ¿Quieres vender en línea sin complicaciones técnicas ni costosos complementos? Estarás listo y funcionando en cuestión de minutos, sin necesidad de experiencia previa.
  • Vendedores en redes sociales. Si actualmente vendes a través de mensajes directos de Instagram, WhatsApp o TikTok, Hostinger Ecommerce te proporciona una tienda adecuada: sencilla, rápida y sin complicaciones.
  • Vendedores multicanal. ¿Ya vendes en varios lugares y estás cansado de hacer malabares con herramientas separadas? Hostinger Ecommerce centraliza tus productos, inventario y pedidos en un solo panel de control.

No necesitas conocimientos técnicos. Ponle nombre a tu negocio, añade tu primer producto, configura los pagos y elige cómo quieres vender, ya sea en tu propio sitio web, en una tienda existente o simplemente con un enlace compartible. Las herramientas están ahí para encargarse del trabajo pesado, para que puedas centrarte en hacer crecer tu negocio.

¿Necesito un sitio web para empezar a vender?

No, y eso es lo que hace que Hostinger Ecommerce sea diferente. Puedes empezar a vender de inmediato generando un enlace de producto rápido: una URL sencilla y compartible que lleva a los clientes directamente a tu producto, sin necesidad de un sitio web. Compártelo en WhatsApp, Instagram o cualquier otro canal que ya utilices. Cuando estés listo para añadir un sitio web o conectar canales de venta adicionales, esa opción siempre estará disponible.

¿Cómo puedo crear un sitio web ecommerce con Hostinger?

Tienes tres formas de crear tu tienda: elige la que mejor se adapte a ti, sin necesidad de programación.

¿Puedo usar Hostinger Ecommerce si ya tengo un sitio web?

Sí. Piensa en Hostinger Ecommerce como la cocina que impulsa tu restaurante: gestiona tus productos, inventario y pedidos entre bastidores, mientras que tu sitio web es solo uno de los comedores a los que entran los clientes. Conecta tu sitio web existente, ya sea que esté construido con Hostinger Website Builder, Horizons vibe coding builder, WordPress u otra plataforma, y todo funciona desde el mismo lugar. También puedes añadir más canales de venta junto a tu sitio existente sin empezar de cero.

¿Puedo gestionar múltiples canales de venta?

Sí. Esa es una de las mayores ventajas de Hostinger Comercio electrónico. Ya sea que vendas en tu sitio web, TikTok, Instagram o un marketplace como Etsy o Amazon, te ofrece una gestión de inventario centralizada para todas tus tiendas, lo que significa que tus productos, inventario y pedidos se gestionan desde un único panel de control. Ya no tendrás que cambiar entre herramientas ni preocuparte por que las existencias se desincronicen.

¿Qué puedo vender con Hostinger Ecommerce?

Prácticamente cualquier cosa. Productos físicos, descargas digitales (como libros electrónicos, música o plantillas), servicios que requieren reservas, productos de impresión bajo demanda y ofertas basadas en suscripciones. Sea cual sea tu modelo de negocio, hay un plan diseñado para ello.

¿Aún no sabes qué vender? Hemos elaborado una lista de ideas de productos en tendencia para ayudarte a encontrar tu nicho.

¿Hay alguna comisión por transacción?

Ninguno. Tú conservas el 100% de lo que ganas. Hostinger Ecommerce no cobra comisiones por transacción en la plataforma, así que, ya sea que estés procesando tu primera venta o la milésima, cada dólar va directamente a ti.

¿Qué métodos de pago hay disponibles para mis clientes?

Puedes aceptar +100 métodos de pago a nivel mundial, incluyendo Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay y Google Pay), PayPal, RazorPay y Alipay. Todo ello con una experiencia de pago segura e integrada.

¿Cómo funciona el envío?

Para productos físicos, puedes conectar Shippo para automatizar todo el proceso de cumplimiento de pedidos: imprimir etiquetas en segundos, ofrecer seguimiento en tiempo real y realizar envíos con más de 40 transportistas, incluyendo DHL, FedEx y UPS. Para productos de impresión bajo demanda, Printful gestiona la producción y el envío automáticamente una vez que se realiza un pedido.

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