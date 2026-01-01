Hostinger Ecommerce
Vende en todas partes. Gestiona todo en un solo lugar.
Conecta tus productos, pedidos, inventario y canales de venta en un panel de control sencillo
Garantía de reembolso de 30 días
Historias de negocios como los tuyos
Empieza a vender en menos de 3 minutos
Nombra tu negocio
Transforma imágenes de productos en listados
Conecta todas tus formas de venta
Amplía a nuevas formas de vender
Una plataforma para cada tipo de producto
Vende donde los clientes compran
Crea tu tienda online con Horizons o el Creador de sitios web de Hostinger, o comparte un enlace rápido y empieza a vender inmediatamente.
Adminístralo desde un panel de control
Gestiona todo desde un panel de control. Gestiona varios negocios de comercio electrónico y añade más formas de vender a medida que creces.
Paga 0% de comisiones por transacción
Acepta más de 100 métodos de pago y quédate con lo que ganes. Hostinger no se lleva ninguna comisión de tus ventas.
Entrega al instante
Envía productos digitales a los clientes automáticamente después de la compra.
Vende donde tus clientes compran
Vender a través de enlaces rápidos
Vende en tu sitio web
Vende en redes sociales
Canales de venta personalizados
No importa dónde estés empezando, hay un plan para ello
Garantía de reembolso de 30 días
Cancela en cualquier momento
Asistencia las 24 horas
Beneficios de Starter:
Todo lo del plan Starter, y además:
Todo lo del plan Growth, y además:
Beneficios de Starter:
Todo lo del plan Starter, y además:
Todo lo del plan Growth, y además:
Trabaja más rápido con herramientas de ecommerce con IA
Obtén ayuda y actúa en segundos
Kodee es tu asistente con IA 24/7. Pídele que actualice los precios, organice una venta flash, solucione el SEO y te ayude con las tareas diarias del negocio en segundos, sin necesidad de conocimientos técnicos.
Un panel de control para impulsar tu negocio
Haz que te encuentren en línea
Sabe lo que se vende
Recupera a tus compradores
Haralabos Lukatos
Esta empresa tiene excelentes características intuitivas en el modo de edición del sitio web. Además, al añadir una tienda online, los pasos son sencillos y sin complicaciones.
Mitul
Los servidores son increíblemente rápidos. Mi tienda online carga en 1.8 segundos constantemente. Su hPanel es intuitivo y hace que gestionar sitios sea sencillo, incluso para principiantes.
Vende en todas partes, con todo conectado.
Preguntas frecuentes: Hostinger Ecommerce
¿Qué es el comercio electrónico de Hostinger?
Hostinger Ecommerce es una plataforma de gestión empresarial todo en uno centrada en el ecommerce que te pone al mando de todo tu negocio online desde un único panel de control.
A diferencia de las plataformas tradicionales que empiezan con un sitio web, Hostinger Ecommerce empieza con tu negocio. Primero configuras tus productos, pagos y operaciones, luego eliges dónde y cómo vender: tu propio sitio web, redes sociales, marketplaces o a través de un simple enlace compartible. Hostinger Ecommerce no está ligado a una única tienda, así tu negocio puede crecer dondequiera que estén tus clientes.
¿Para quién es la solución de comercio electrónico de Hostinger?
Hostinger Ecommerce está diseñado para vendedores en cada etapa, desde tu primera venta hasta gestionar un negocio multicanal.
- Vendedores principiantes. ¿Quieres vender en línea sin complicaciones técnicas ni costosos complementos? Estarás listo y funcionando en cuestión de minutos, sin necesidad de experiencia previa.
- Vendedores en redes sociales. Si actualmente vendes a través de mensajes directos de Instagram, WhatsApp o TikTok, Hostinger Ecommerce te proporciona una tienda adecuada: sencilla, rápida y sin complicaciones.
- Vendedores multicanal. ¿Ya vendes en varios lugares y estás cansado de hacer malabares con herramientas separadas? Hostinger Ecommerce centraliza tus productos, inventario y pedidos en un solo panel de control.
No necesitas conocimientos técnicos. Ponle nombre a tu negocio, añade tu primer producto, configura los pagos y elige cómo quieres vender, ya sea en tu propio sitio web, en una tienda existente o simplemente con un enlace compartible. Las herramientas están ahí para encargarse del trabajo pesado, para que puedas centrarte en hacer crecer tu negocio.
¿Necesito un sitio web para empezar a vender?
No, y eso es lo que hace que Hostinger Ecommerce sea diferente. Puedes empezar a vender de inmediato generando un enlace de producto rápido: una URL sencilla y compartible que lleva a los clientes directamente a tu producto, sin necesidad de un sitio web. Compártelo en WhatsApp, Instagram o cualquier otro canal que ya utilices. Cuando estés listo para añadir un sitio web o conectar canales de venta adicionales, esa opción siempre estará disponible.
¿Cómo puedo crear un sitio web ecommerce con Hostinger?
Tienes tres formas de crear tu tienda: elige la que mejor se adapte a ti, sin necesidad de programación.
- Creador de páginas web de ecommerce de arrastrar y soltar. Simplemente describe tu negocio a la IA y obtén una página web lista para usar en segundos. Luego personalízala para hacerla tuya arrastrando y soltando elementos en su lugar.
- Vibe code tu tienda online con Horizons. Crea tu tienda conversando. Describe tu visión, afínala en la conversación: la IA lo construye todo por ti.
- Plantillas de páginas web de ecommerce. ¿Prefieres empezar con ventaja? Elige de una biblioteca de plantillas de ecommerce listas para usar: elige una que se adapte a tu marca y personalízala para hacerla realmente tuya.
¿Puedo usar Hostinger Ecommerce si ya tengo un sitio web?
Sí. Piensa en Hostinger Ecommerce como la cocina que impulsa tu restaurante: gestiona tus productos, inventario y pedidos entre bastidores, mientras que tu sitio web es solo uno de los comedores a los que entran los clientes. Conecta tu sitio web existente, ya sea que esté construido con Hostinger Website Builder, Horizons vibe coding builder, WordPress u otra plataforma, y todo funciona desde el mismo lugar. También puedes añadir más canales de venta junto a tu sitio existente sin empezar de cero.
¿Puedo gestionar múltiples canales de venta?
Sí. Esa es una de las mayores ventajas de Hostinger Comercio electrónico. Ya sea que vendas en tu sitio web, TikTok, Instagram o un marketplace como Etsy o Amazon, te ofrece una gestión de inventario centralizada para todas tus tiendas, lo que significa que tus productos, inventario y pedidos se gestionan desde un único panel de control. Ya no tendrás que cambiar entre herramientas ni preocuparte por que las existencias se desincronicen.
¿Qué puedo vender con Hostinger Ecommerce?
Prácticamente cualquier cosa. Productos físicos, descargas digitales (como libros electrónicos, música o plantillas), servicios que requieren reservas, productos de impresión bajo demanda y ofertas basadas en suscripciones. Sea cual sea tu modelo de negocio, hay un plan diseñado para ello.
¿Aún no sabes qué vender? Hemos elaborado una lista de ideas de productos en tendencia para ayudarte a encontrar tu nicho.
¿Hay alguna comisión por transacción?
Ninguno. Tú conservas el 100% de lo que ganas. Hostinger Ecommerce no cobra comisiones por transacción en la plataforma, así que, ya sea que estés procesando tu primera venta o la milésima, cada dólar va directamente a ti.
¿Qué métodos de pago hay disponibles para mis clientes?
Puedes aceptar +100 métodos de pago a nivel mundial, incluyendo Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay y Google Pay), PayPal, RazorPay y Alipay. Todo ello con una experiencia de pago segura e integrada.
¿Cómo funciona el envío?
Para productos físicos, puedes conectar Shippo para automatizar todo el proceso de cumplimiento de pedidos: imprimir etiquetas en segundos, ofrecer seguimiento en tiempo real y realizar envíos con más de 40 transportistas, incluyendo DHL, FedEx y UPS. Para productos de impresión bajo demanda, Printful gestiona la producción y el envío automáticamente una vez que se realiza un pedido.