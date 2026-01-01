Hermes Agent

Automatiza tu trabajo con Hermes Agent

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
Empezar ya
Garantía de reembolso de 30 días

Seguro por defecto

Tu agente se ejecuta en un entorno seguro con actualizaciones de seguridad y medidas de protección.

Mantenimiento automático

Nos encargamos de las actualizaciones, los backups y las comprobaciones de compatibilidad para que tu agente esté siempre listo.

Telegram listo para usar

Empieza a chatear con tu agente de inmediato: Telegram ya está conectado.

Interfaz de usuario visual fácil de usar

Gestiona Hermes Agent a través de una interfaz visual, sin tener que programar.

Elige tu plan de Hermes Agent

Más de 10 000 Hermes Agents ya están en marcha
-71%
Aplicaciones de automatización de IA
18,99
5,49/mes
Empezar ya
Se renueva a 10,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.

Gestionado para usted

Inicia la aplicación que prefieras sin tener que configurar, mantener ni gestionar la infraestructura.

Incluido en tu plan

Listo para usar
No requiere mantenimiento
Interfaz visual incluida
Acceso a la CLI incluido
Integración con Telegram
Créditos de IA incluidos
Usa tu ChatGPT
Búsqueda web incluida
Email de agentes preconfigurado
Seguridad gestionada para ti
-71%
Aplicaciones de automatización de IA
18,99
5,49/mes
Empezar ya
Se renueva a 10,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.

Gestionado para usted

Inicia la aplicación que prefieras sin tener que configurar, mantener ni gestionar la infraestructura.

Incluido en tu plan

Listo para usar
No requiere mantenimiento
Interfaz visual incluida
Acceso a la CLI incluido
Integración con Telegram
Créditos de IA incluidos
Usa tu ChatGPT
Búsqueda web incluida
Email de agentes preconfigurado
Seguridad gestionada para ti

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Descubre qué puede hacer Hermes Agent

Asistente personal

Asistente personal

Mantén organizadas las tareas, los recordatorios y los chats. Tu agente lo aprende y lo recuerda todo.

Asistente de programación

Asistente de programación

Escribe y depura más rápido con un agente que puede aprender tu código fuente.

Investigador

Investigador

Resume temas y compara opciones manteniendo el contexto entre sesiones.

Asistente de ventas

Asistente de ventas

Capta y cualifica clientes potenciales en tu propia infraestructura.

Empezar ya

¿Por qué empezar con Hermes administrado en Hostinger?

¿Por qué empezar con Hermes administrado en Hostinger?

Configuración en 1 clic

Lanza tu agente autónomo al instante, sin necesidad de código. Con nuestra configuración ya lista, pasas del inicio de sesión a la automatización en un clic.
Olvídate de las complicaciones de las API. Gestiona y recarga tus créditos de IA directamente desde tu panel de control, sin registros en servicios de terceros, claves complejas ni enlaces manuales tras la instalación.
Protege tus datos con aislamiento de contenedores bloqueados y una puerta de enlace de seguridad personalizada que ayuda a reducir los riesgos externos y evitar cambios no autorizados desde el primer día.
Empieza a comunicarte con tu agente al instante, con Telegram integrado desde el primer día y sin necesidad de configurar webhooks ni API.
Gestiona e interactúa con Hermes Agent a través de una interfaz visual, sin tener que programar.
Mantén el control de desarrollo cuando lo necesites. Usa la interfaz de línea de comandos para ejecutar scripts personalizados o profundizar en tu plataforma administrada.
Empezar ya

Elige cómo ejecutar Hermes Agent

Elige un servicio gestionado para una configuración más sencilla y sin mantenimiento, o elige un VPS para un control total y una personalización completa.
Hermes Agent administrado
Hermes Agent en VPS

Configuración

Configuración con 1 clic
Plantilla preinstalada y lista para usar

Créditos de IA

Integrado y listo para usar
Integrado y listo para usar

Plataformas de mensajería

Integración con Telegram integrada
Conéctate usando la terminal

Control

Interfaz web, acceso completo al terminal
Acceso root completo, control total del servidor

Seguridad

SSL, actualizaciones y firewall: gestionados por nosotros
Firewall y protección DDoS (autoadministrado)
Empezar yaEmpezar ya

Funciones principales de Hermes Agent

Funciones principales de Hermes Agent

Ciclo de aprendizaje de automejora

Crea y perfecciona habilidades con cada interacción, creando una base de capacidades que mejora con el tiempo.
Conserva las habilidades, el historial de sesiones y los recuerdos tras los reinicios y las actualizaciones, para que lo aprendido se mantenga entre despliegues.
Conéctate a WhatsApp, Telegram, Discord, Slack, Signal e email al mismo tiempo, sin necesidad de gestionar bots por separado.
Utiliza OpenRouter o conéctate directamente a Anthropic, OpenAI y endpoints personalizados para un acceso flexible a los modelos.
Automatiza las tareas recurrentes con el programador cron integrado y ejecuta flujos de trabajo paralelos con soporte para subagentes.

Lanza Hermes Agent hoy mismo

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra política de reembolsos para saber más.

Empezar ya

Preguntas frecuentes: Hermes Agent de Hostinger

Respondemos las preguntas más frecuentes sobre nuestro Hermes Agent administrado.

En absoluto. Hermes administrado está diseñado para quienes nunca han tocado un servidor. El despliegue con un solo clic se encarga de todo, desde el entorno del servidor hasta la configuración de la IA. Simplemente haz clic en "Desplegar" y tu asistente estará listo en minutos. Sin programar, sin líneas de comando y sin complicaciones técnicas.

Tus créditos vienen preintegrados para que puedas arrancar fácilmente: no necesitas cuentas de terceros ni claves API complejas. Simplemente recarga directamente desde tu panel de control y comienza a automatizar al instante. Sin embargo, la elección es tuya: puedes usar estos créditos integrados para una máxima simplicidad o conectar manualmente tus propias cuentas externas de proveedores como OpenAI o Anthropic a través de API si lo prefieres.

Por supuesto. Cada Hermes Agent se ejecuta en un entorno aislado, manteniendo tus datos y conversaciones completamente privados. Aseguramos cada contenedor para evitar el acceso no autorizado y proporcionamos una puerta de enlace de seguridad personalizada por defecto. Obtienes protección de nivel profesional sin tener que configurar nada.

Un VPS te da acceso root, pero tú te encargas de la configuración, la seguridad y las actualizaciones. Hermes administrado elimina esa complejidad. Nosotros nos encargamos de la infraestructura, las actualizaciones y los backups para que puedas centrarte en usar tu IA, no en administrar un servidor. Si necesitas una personalización total del entorno, un VPS es la mejor opción. Para todos los demás, la opción administrada es la solución ideal.

Hermes es un agente de IA que aprende y trabaja sin descanso, incluso cuando tú no estás. A diferencia de las herramientas estáticas, cuenta con un ciclo de autoaprendizaje y memoria persistente, lo que significa que aprende de la experiencia y perfecciona sus habilidades a medida que lo usas. Puedes conectarlo a aplicaciones como Telegram para automatizar tareas, gestionar clientes potenciales y ejecutar automatizaciones del navegador. Piensa en él como un miembro del equipo digital que nunca descansa y que se vuelve más valioso con el tiempo.

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.