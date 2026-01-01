Hermes es un agente de IA que aprende y trabaja sin descanso, incluso cuando tú no estás. A diferencia de las herramientas estáticas, cuenta con un ciclo de autoaprendizaje y memoria persistente, lo que significa que aprende de la experiencia y perfecciona sus habilidades a medida que lo usas. Puedes conectarlo a aplicaciones como Telegram para automatizar tareas, gestionar clientes potenciales y ejecutar automatizaciones del navegador. Piensa en él como un miembro del equipo digital que nunca descansa y que se vuelve más valioso con el tiempo.