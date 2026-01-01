Seguro por defecto
Mantenimiento automático
Telegram listo para usar
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Elige tu plan de Hermes Agent
Gestionado para usted
Incluido en tu plan
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Descubre qué puede hacer Hermes Agent
Asistente personal
Mantén organizadas las tareas, los recordatorios y los chats. Tu agente lo aprende y lo recuerda todo.
Asistente de programación
Escribe y depura más rápido con un agente que puede aprender tu código fuente.
Investigador
Resume temas y compara opciones manteniendo el contexto entre sesiones.
Asistente de ventas
Capta y cualifica clientes potenciales en tu propia infraestructura.
¿Por qué empezar con Hermes administrado en Hostinger?
Configuración en 1 clic
Créditos de IA preinstalados
Seguro por defecto
Listo para Telegram
Interfaz de usuario visual fácil de usar
Acceso a la CLI de Hermes
Elige cómo ejecutar Hermes Agent
Funciones principales de Hermes Agent
Ciclo de aprendizaje de automejora
Memoria persistente
Mensajería multiplataforma
Más de 200 modelos de LLM
Planificador de tareas integrado
Preguntas frecuentes: Hermes Agent de Hostinger
¿Necesito algún conocimiento técnico para configurar Hermes Agent?
En absoluto. Hermes administrado está diseñado para quienes nunca han tocado un servidor. El despliegue con un solo clic se encarga de todo, desde el entorno del servidor hasta la configuración de la IA. Simplemente haz clic en "Desplegar" y tu asistente estará listo en minutos. Sin programar, sin líneas de comando y sin complicaciones técnicas.
¿Cómo funcionan los créditos de IA? ¿Necesito cuentas externas?
Tus créditos vienen preintegrados para que puedas arrancar fácilmente: no necesitas cuentas de terceros ni claves API complejas. Simplemente recarga directamente desde tu panel de control y comienza a automatizar al instante. Sin embargo, la elección es tuya: puedes usar estos créditos integrados para una máxima simplicidad o conectar manualmente tus propias cuentas externas de proveedores como OpenAI o Anthropic a través de API si lo prefieres.
¿Mis datos son privados y seguros?
Por supuesto. Cada Hermes Agent se ejecuta en un entorno aislado, manteniendo tus datos y conversaciones completamente privados. Aseguramos cada contenedor para evitar el acceso no autorizado y proporcionamos una puerta de enlace de seguridad personalizada por defecto. Obtienes protección de nivel profesional sin tener que configurar nada.
¿Cuál es la diferencia entre Hermes administrado y Hermes Agent en un VPS?
Un VPS te da acceso root, pero tú te encargas de la configuración, la seguridad y las actualizaciones. Hermes administrado elimina esa complejidad. Nosotros nos encargamos de la infraestructura, las actualizaciones y los backups para que puedas centrarte en usar tu IA, no en administrar un servidor. Si necesitas una personalización total del entorno, un VPS es la mejor opción. Para todos los demás, la opción administrada es la solución ideal.
¿Qué puedo hacer con Hermes Agent administrado?
Hermes es un agente de IA que aprende y trabaja sin descanso, incluso cuando tú no estás. A diferencia de las herramientas estáticas, cuenta con un ciclo de autoaprendizaje y memoria persistente, lo que significa que aprende de la experiencia y perfecciona sus habilidades a medida que lo usas. Puedes conectarlo a aplicaciones como Telegram para automatizar tareas, gestionar clientes potenciales y ejecutar automatizaciones del navegador. Piensa en él como un miembro del equipo digital que nunca descansa y que se vuelve más valioso con el tiempo.