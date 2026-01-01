El email agéntico de Hostinger está diseñado para desarrolladores y creadores de automatización que necesitan una capa de email fiable para sus agentes de IA y flujos de trabajo. Si estás desarrollando con OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier o herramientas similares, y te has topado con un muro con proveedores de email tradicionales que bloquean tu automatización, esto es para ti.



También es para los propios agentes. Ya sea que tu agente necesite una dirección dedicada para prospección en frío, soporte al cliente, flujos de reserva o procesamiento de documentos, el correo agéntico le proporciona una bandeja de entrada real y programable desde la que trabajar.