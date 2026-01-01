Los agentes de IA funcionan al instante. El correo electrónico tradicional no lo hace.
Convertir el correo electrónico en acción automatizada
Alcance automatizado
Envía comunicaciones personalizadas, califica las respuestas y pasa automáticamente los clientes potenciales cualificados a tu CRM.
Gestión de soporte
Analiza los correos electrónicos de soporte entrantes y envíalos a la persona adecuada al instante.
Reserva y programación
Gestiona las solicitudes de reunión, confirma las reservas y envía recordatorios automáticamente por correo electrónico.
Automatización de la bandeja de entrada
Clasifica, responde a, delega y archiva correos electrónicos automáticamente.
Verificación de cuenta
Capturar códigos de verificación y correos electrónicos de confirmación para mantener los flujos de trabajo de los agentes en movimiento.
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Garantía de reembolso de 30 días
Cancela en cualquier momento
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Cuando uso un proveedor de email, quiero que toda la experiencia sea totalmente fluida, sin interrupciones, fácil de renovar, etc. Y tengo esta experiencia con Hostinger.
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Agentic Mail Preguntas frecuentes
¿Qué es el email agéntico y en qué se diferencia del email normal?
¿Para quién es Hostinger Agentic Mail?
También es para los propios agentes. Ya sea que tu agente necesite una dirección dedicada para prospección en frío, soporte al cliente, flujos de reserva o procesamiento de documentos, el correo agéntico le proporciona una bandeja de entrada real y programable desde la que trabajar.