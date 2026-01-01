Correo Agente

Correo electrónico diseñado para agentes de IA. Deja de gestionar bandejas de entrada: deja que los agentes se encarguen.

Enviar, recibir y reaccionar automáticamente.
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Garantía de reembolso de 30 días

Correo electrónico diseñado para agentes de IA. Deja de gestionar bandejas de entrada: deja que los agentes se encarguen.

Los agentes de IA funcionan al instante. El correo electrónico tradicional no lo hace.

Correo Agente
Correo electrónico tradicional

Disparadores

Callbacks de webhook instantáneos
Sondeo o IDLE frágil

Control de interacción

Listas de permitidos/bloqueados integradas
Crea tus propios filtros

Automatización

API REST limpia
SMTP e IMAP de bajo nivel

Seguridad de la bandeja de entrada

Bandeja de entrada aislada por agente
Bandeja de entrada compartida, riesgo real

Integraciones

Herramientas agénticas con un solo clic
Configuración manual por herramienta

Conectividad de stack

Servidor MCP
Pronto
Sin soporte para MCP

Control de acceso

Reglas a nivel de dominio & correo electrónico
No hay reglas nativas a nivel de agente

Convertir el correo electrónico en acción automatizada

Alcance automatizado

Envía comunicaciones personalizadas, califica las respuestas y pasa automáticamente los clientes potenciales cualificados a tu CRM.

Gestión de soporte

Analiza los correos electrónicos de soporte entrantes y envíalos a la persona adecuada al instante.

Reserva y programación

Gestiona las solicitudes de reunión, confirma las reservas y envía recordatorios automáticamente por correo electrónico.

Automatización de la bandeja de entrada

Clasifica, responde a, delega y archiva correos electrónicos automáticamente.

Verificación de cuenta

Capturar códigos de verificación y correos electrónicos de confirmación para mantener los flujos de trabajo de los agentes en movimiento.

Obtén Correo Agéntico con el Plan Business Premium

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

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Agentic Mail Preguntas frecuentes

Respondemos las preguntas más frecuentes sobre el email de Hostinger para agentes de IA.

¿Qué es el email agéntico y en qué se diferencia del email normal?

Agentic email es una infraestructura de correo electrónico diseñada específicamente para agentes de IA y flujos de trabajo de automatización. Los servicios de correo electrónico tradicionales están creados para humanos: bandejas de entrada pasivas donde los mensajes esperan a ser leídos. Agentic Mail trata el correo electrónico como una capa activa y programable: con prioridad en webhooks, impulsado por API y diseñado para gestionar el envío y la recepción programáticos sin restricciones de plataforma, límites de tasa o el riesgo de ser marcado por actividad impulsada por IA.

¿Para quién es Hostinger Agentic Mail?

El email agéntico de Hostinger está diseñado para desarrolladores y creadores de automatización que necesitan una capa de email fiable para sus agentes de IA y flujos de trabajo. Si estás desarrollando con OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier o herramientas similares, y te has topado con un muro con proveedores de email tradicionales que bloquean tu automatización, esto es para ti.

También es para los propios agentes. Ya sea que tu agente necesite una dirección dedicada para prospección en frío, soporte al cliente, flujos de reserva o procesamiento de documentos, el correo agéntico le proporciona una bandeja de entrada real y programable desde la que trabajar.

¿Cómo funcionan los webhooks con el correo electrónico del agente?

Cada vez que llega un correo electrónico, Agentic Mail dispara un webhook al instante. Sin sondeo, sin demora. Tu agente o herramienta de automatización recibe el disparador y puede actuar sobre él de inmediato, ya sea analizando el mensaje, activando un flujo de trabajo en n8n o pasándolo a un agente de LangChain.

¿Qué herramientas de automatización y frameworks de agentes soporta Agentic Mail?

El correo del agente de Hostinger funciona con OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier y otras plataformas de automatización. Hay habilidades predefinidas disponibles para las pilas más comunes para que puedas conectarte en minutos. El acceso completo a la API y un servidor MCP también estarán disponibles pronto para integraciones más profundas y personalizadas.

¿Puedo controlar con qué remitentes interactúan mis agentes?

Sí. Las listas de permitidos y bloqueados te permiten definir exactamente qué dominios o direcciones de correo electrónico pueden llegar a la bandeja de entrada de tu agente, tanto a nivel de dominio como de correo electrónico individual. Esto mantiene tus flujos de trabajo centrados y protegidos de ruido no deseado o abuso.

¿Es Agentic Mail un producto separado que necesito comprar?

No, Agentic Mail está integrado en Email profesional de Hostinger. Tienes acceso a todas las funciones de Agentic Mail como parte del Email profesional Premium, no necesitas una suscripción aparte.

¿Hay una API completa disponible para el control programático del correo electrónico?

El acceso completo a la API es una característica próxima. Una vez que esté activa, te dará control programático completo sobre el envío, la recepción y la gestión de la bandeja de entrada de tu agente, sin necesidad de interfaz de usuario. Mientras tanto, los webhooks y las habilidades predefinidas cubren los casos de uso de automatización más comunes ahora mismo.

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