Configuración rápida
Cero mantenimiento
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Despliega OpenClaw en 3 sencillos pasos
Instala OpenClaw con un solo clic
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OpenClaw está listo para usarse
Un agente. Infinitas posibilidades.
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OpenClaw con Hostinger frente a otros proveedores
¿Por qué desplegar OpenClaw con Hostinger?
Instalación con 1 clic
Créditos de IA preinstalados
Privado y seguro por defecto
Configurado y probado para ti
Ayudándote las 24 horas
Tu IA tiene su propia bandeja de entrada
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Configura OpenClaw correctamente (Lo que nadie te cuenta)
Guía de OpenClaw + WordPress: ¡Lo probé y el potencial es INFINITO!
Los 5 casos de uso más populares de OpenClaw (¡Los probé todos!)
Preguntas frecuentes: Hostinger OpenClaw
¿Necesito algún conocimiento técnico para configurar OpenClaw?
Para nada. OpenClaw en 1 clic se ha diseñado para personas que nunca han tocado un servidor en su vida. Nuestra implementación en 1 clic se encarga de toda la instalación, desde el entorno del servidor hasta la configuración de la IA. Solo tienes que elegir tu plan, hacer clic en desplegar y tu asistente de IA personal estará activo en cuestión de minutos. Sin programar, sin líneas de comandos, sin paneles complicados.
¿Cómo funcionan los créditos de IA? ¿Necesito configurar cuentas externas?
Tus créditos de IA vienen preintegrados y listos para usar desde el primer momento. A diferencia de una instalación estándar de OpenClaw, no necesitas crear cuentas con proveedores de IA como OpenAI o Anthropic, generar claves API ni encargarte de ninguna configuración técnica. Simplemente compra créditos a través de tu panel de control de Hostinger y tu asistente se activa al instante. Cuando necesites más, recarga directamente desde el mismo panel de control. Es así de sencillo.
¿Mis datos son privados y seguros?
Por supuesto. Cada instancia de OpenClaw se ejecuta en su propio entorno aislado, lo que significa que tus datos y conversaciones se mantienen totalmente separados de los de otros usuarios. Bloqueamos cada contenedor para evitar el acceso no autorizado o los cambios externos, y cada instancia incluye una puerta de enlace de seguridad personalizada y de gran complejidad que se genera por defecto. Obtienes protección de nivel profesional sin tener que configurar nada por tu cuenta.
¿Cuál es la diferencia entre usar OpenClaw en 1 clic y ejecutar OpenClaw en un VPS?
Con un VPS, obtienes acceso root completo y control total sobre el servidor, pero eso también significa que eres responsable de la configuración, las actualizaciones y la seguridad. OpenClaw en 1 clic elimina toda esa complejidad. Nos encargamos de la infraestructura, mantenemos tu instancia en la última versión estable y añadimos capas de seguridad adicionales para que puedas centrarte por completo en usar tu Asistente de IA y no en gestionar un servidor. Si eres desarrollador y buscas una personalización total, nuestros planes VPS OpenClaw son una mejor opción.
¿Qué puedo hacer con OpenClaw?
OpenClaw es tu asistente de IA personal que funciona las 24 horas del día, incluso cuando tú no estás. Puedes conectarlo a tus aplicaciones de mensajería favoritas (como WhatsApp, Telegram, Slack y Discord) y usarlo para automatizar tareas diarias, gestionar conversaciones en distintas plataformas, administrar clientes potenciales, ejecutar automatizaciones del navegador y mucho más. Piensa en él como un miembro digital del equipo que nunca duerme y siempre está listo para ayudar.