Rebajas de verano: aplica el código AIPOWER10 y ahorra un 10% más
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-10% extra en planes anuales

Tu propio agente de IA. Privado, siempre activo y listo en 60 segundos.

Instala con 1 solo clic y deja que trabaje por ti las 24 horas.
Empezar ya

Garantía de reembolso de 30 días

Configuración rápida

OpenClaw se instala en minutos y pone los agentes de IA al alcance de cualquiera, sin complicaciones.

Cero mantenimiento

OpenClaw administrado se encarga de la seguridad, las actualizaciones y los backups. Tus agentes de IA funcionan las 24 horas, todos los días sin intervención manual.

Herramientas integradas

OpenClaw incluye todo lo que necesitas para empezar fácilmente, con modelos de IA, navegación web y un buzón con agentes, todo integrado.

Ahorra con las rebajas de verano por tiempo limitado

Usa AIPOWER10 para conseguir un -10% adicional en planes de 12 meses o más
Más de 100 000 agentes ya desplegados
-71%
Aplicaciones de automatización de IA
18,99
5,49/mes
Empezar ya
Se renueva a 10,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.

Gestionado para usted

Inicia la aplicación que prefieras sin tener que configurar, mantener ni gestionar la infraestructura.

Incluido en tu plan

Listo para usar
No requiere mantenimiento
Interfaz visual incluida
Acceso a la CLI incluido
Integración con Telegram
Créditos de IA incluidos
Usa tu ChatGPT
Búsqueda web incluida
Email de agentes preconfigurado
Seguridad gestionada para ti
-71%
Aplicaciones de automatización de IA
18,99
5,49/mes
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Seguridad gestionada para ti

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Despliega OpenClaw en 3 sencillos pasos

Configurar OpenClaw manualmente puede llevar horas. Con Hostinger, lo lanzas al instante, no necesitas aprender nada nuevo.

Instala OpenClaw con un solo clic

Empieza tu plan y nosotros nos encargamos de la configuración automáticamente. No necesitas experiencia técnica.

Elige dónde te gustaría chatear

Conéctate a través de Telegram o WhatsApp y comienza la conversación con tu asistente de IA en segundos.

OpenClaw está listo para usarse

No necesitas configurar nada más, tu asistente de IA OpenClaw está activo y listo para comenzar a trabajar.
Empezar ya

Un agente. Infinitas posibilidades.

Asistente personal de productividad

Una fundadora conectó iMessage y Google Calendar. El agente ahora organiza sus mensajes, reprograma reuniones y le prepara un resumen cada mañana.

Asistente de ventas

Un consultor conectó el agente a Telegram. Ahora califica leads, registra contactos y redacta seguimientos automáticamente.

Asistente de programación

Un equipo de desarrollo puso en marcha un agente de revisión de código en 5 minutos. Detecta fallos, propone refactorizaciones y redujo el tiempo de revisión de PR de horas a minutos.

Investigador

Una gestora de proyectos usa su agente para comparar herramientas antes de elegir proveedor. Resume ventajas, desventajas y precios ahorrando horas de análisis.

Planificador de redes sociales

Un creador dio acceso a OpenClaw a su carpeta de borradores. Convierte sus notas en publicaciones listas y las programa automáticamente. Adiós a la falta de inspiración.

Especialista en asistencia

Un equipo de ecommerce integró el soporte de Discord con OpenClaw. Ahora resuelve el 60% de los tickets antes de que los vea un humano.

OpenClaw con Hostinger frente a otros proveedores

¿Cuál es la diferencia entre OpenClaw con Hostinger y la competencia? Nos centramos en la simplicidad para que puedas disfrutar de tu agente de IA en segundos.
Image
Otro proveedor
Listo en segundos
Instalación manual y configuración del entorno
No se requiere configuración.
Requiere claves API
Créditos de IA preinstalados
Se requieren cuentas API externas
Gestión de agentes visuales
No
Infraestructura gestionada
Autogestionado
Soporte experto las 24 horas, los 7 días de la semana
No
Integraciones de canales con un solo clic
Empezar ya

¿Por qué desplegar OpenClaw con Hostinger?

Instalación con 1 clic

Ejecuta OpenClaw al instante. Sin configuración manual ni compleja: nosotros nos encargamos de eso.

Créditos de IA preinstalados

Los asistentes de IA usan créditos para generar respuestas y completar tareas. Nosotros los añadimos para que puedas empezar a usar OpenClaw de inmediato.

Privado y seguro por defecto

OpenClaw funciona en un entorno privado, por lo que tus datos y registros de chat siguen siendo privados.

Configurado y probado para ti

Tienes una versión estable y verificada de OpenClaw desde el principio. Nosotros nos encargamos de las pruebas y la compatibilidad.

Ayudándote las 24 horas

Tu asistente OpenClaw trabaja las 24 horas del día, gestionando tareas y conversaciones incluso cuando no estás.

Tu IA tiene su propia bandeja de entrada

En lugar de utilizar tu email personal, puedes elegir un buzón de OpenClaw separado para mayor seguridad.

¿Quieres profundizar en OpenClaw?

Configura OpenClaw correctamente (Lo que nadie te cuenta)

Guía de OpenClaw + WordPress: ¡Lo probé y el potencial es INFINITO!

Los 5 casos de uso más populares de OpenClaw (¡Los probé todos!)

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Configura tu OpenClaw hoy mismo

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.
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Preguntas frecuentes: Hostinger OpenClaw

Respondemos las preguntas más frecuentes sobre nuestro OpenClaw en 1 clic.

Para nada. OpenClaw en 1 clic se ha diseñado para personas que nunca han tocado un servidor en su vida. Nuestra implementación en 1 clic se encarga de toda la instalación, desde el entorno del servidor hasta la configuración de la IA. Solo tienes que elegir tu plan, hacer clic en desplegar y tu asistente de IA personal estará activo en cuestión de minutos. Sin programar, sin líneas de comandos, sin paneles complicados.

Tus créditos de IA vienen preintegrados y listos para usar desde el primer momento. A diferencia de una instalación estándar de OpenClaw, no necesitas crear cuentas con proveedores de IA como OpenAI o Anthropic, generar claves API ni encargarte de ninguna configuración técnica. Simplemente compra créditos a través de tu panel de control de Hostinger y tu asistente se activa al instante. Cuando necesites más, recarga directamente desde el mismo panel de control. Es así de sencillo.

Por supuesto. Cada instancia de OpenClaw se ejecuta en su propio entorno aislado, lo que significa que tus datos y conversaciones se mantienen totalmente separados de los de otros usuarios. Bloqueamos cada contenedor para evitar el acceso no autorizado o los cambios externos, y cada instancia incluye una puerta de enlace de seguridad personalizada y de gran complejidad que se genera por defecto. Obtienes protección de nivel profesional sin tener que configurar nada por tu cuenta.

Con un VPS, obtienes acceso root completo y control total sobre el servidor, pero eso también significa que eres responsable de la configuración, las actualizaciones y la seguridad. OpenClaw en 1 clic elimina toda esa complejidad. Nos encargamos de la infraestructura, mantenemos tu instancia en la última versión estable y añadimos capas de seguridad adicionales para que puedas centrarte por completo en usar tu Asistente de IA y no en gestionar un servidor. Si eres desarrollador y buscas una personalización total, nuestros planes VPS OpenClaw son una mejor opción.

OpenClaw es tu asistente de IA personal que funciona las 24 horas del día, incluso cuando tú no estás. Puedes conectarlo a tus aplicaciones de mensajería favoritas (como WhatsApp, Telegram, Slack y Discord) y usarlo para automatizar tareas diarias, gestionar conversaciones en distintas plataformas, administrar clientes potenciales, ejecutar automatizaciones del navegador y mucho más. Piensa en él como un miembro digital del equipo que nunca duerme y siempre está listo para ayudar.

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