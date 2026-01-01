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Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan

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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con OpenClaw

OpenClaw es una plataforma de asistente de IA personal autoalojada que se conecta a los canales de mensajerĆ­a que ya utilizas ā WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage y Microsoft Teams ā a travĆ©s de una Ćŗnica pasarela que se ejecuta en tu propia infraestructura. A diferencia de los asistentes basados en la nube, OpenClaw mantiene todas las conversaciones, el contexto y los datos bajo tu control, mientras permanece siempre disponible en todas las plataformas.

La arquitectura de la pasarela es compatible con mĆŗltiples proveedores de modelos de IA, incluidos Anthropic Claude y OpenAI, para que elijas el modelo que mejor se adapte a cada tarea. Las capacidades de voz, la automatizaciĆ³n del navegador y una plataforma de habilidades extensible significan que OpenClaw puede gestionar todo, desde respuestas rĆ”pidas a mensajes hasta flujos de trabajo automatizados complejos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de OpenClaw

MensajerĆ­a multicanal

Un asistente accesible a travĆ©s de WhatsApp, Telegram, Slack, Discord y mĆ”s de 10 plataformas desde una Ćŗnica pasarela.

MĆŗltiples proveedores de IA

Alterna entre Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini y otros modelos segĆŗn la tarea a realizar.

Control de Voz y Navegador

El modo de conversaciĆ³n siempre activo y la automatizaciĆ³n dedicada de Chrome permiten interacciones de voz y la ejecuciĆ³n de tareas basadas en la web.

Canvas interactivo

Los espacios de trabajo visuales impulsados por agentes permiten al asistente mostrar interfaces interactivas y enriquecidas mĆ”s allĆ” de las respuestas de texto plano.

Plataforma de habilidades extensible

AĆ±ade habilidades agrupadas, gestionadas o personalizadas a nivel de espacio de trabajo para ampliar lo que tu asistente puede hacer sin tener que reconstruir desde cero.

ĀæPor quĆ© ejecutar OpenClaw en Hostinger?

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Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increĆ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Ā”Enhorabuena! š

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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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