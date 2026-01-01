Lidarr es un gestor de bibliotecas de música automatizado construido sobre el probado framework arr. Rastrea las discografías de los artistas, monitoriza los feeds RSS en busca de nuevos lanzamientos de álbumes, activa las descargas a través de tu cliente preferido y organiza todo en carpetas correctamente etiquetadas y estructuradas. Todo ello sin intervención manual.

Ejecutar Lidarr en un VPS lo mantiene activo 24/7, asegurando que los nuevos lanzamientos se capturen en el momento en que aparecen incluso cuando tus máquinas domésticas están apagadas. Se integra con qBittorrent, SABnzbd, NZBGet y otros clientes de descarga, y se conecta a Plex, Jellyfin y Emby para actualizar tu biblioteca del servidor de música después de cada adquisición.