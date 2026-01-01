AllTube Download es una aplicación web autoalojada que integra youtube-dl en una interfaz intuitiva basada en navegador, permitiendo a cualquiera descargar o reproducir videos en streaming de más de mil plataformas de alojamiento sin necesidad de instalar software localmente. A diferencia de las extensiones de navegador que dejan de funcionar con las actualizaciones de la plataforma, AllTube se ejecuta de forma centralizada en tu servidor para que cada dispositivo de tu red pueda usarlo a través de cualquier navegador.

Alojar AllTube por tu cuenta mantiene tu actividad de descarga privada, evita las prácticas de registro de datos de los servicios de descarga de terceros y te da control total sobre los formatos compatibles, los niveles de calidad y la configuración del sitio. También puedes programar descargas por lotes y acceder a los metadatos de video de forma programática a través de la API JSON integrada.