Implementa AllTube con un solo clic.
Interfaz web para descargar videos de YouTube y más de 1000 plataformas adicionales sin herramientas de línea de comandos.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con AllTube
AllTube Download es una aplicación web autoalojada que integra youtube-dl en una interfaz intuitiva basada en navegador, permitiendo a cualquiera descargar o reproducir videos en streaming de más de mil plataformas de alojamiento sin necesidad de instalar software localmente. A diferencia de las extensiones de navegador que dejan de funcionar con las actualizaciones de la plataforma, AllTube se ejecuta de forma centralizada en tu servidor para que cada dispositivo de tu red pueda usarlo a través de cualquier navegador.
Alojar AllTube por tu cuenta mantiene tu actividad de descarga privada, evita las prácticas de registro de datos de los servicios de descarga de terceros y te da control total sobre los formatos compatibles, los niveles de calidad y la configuración del sitio. También puedes programar descargas por lotes y acceder a los metadatos de video de forma programática a través de la API JSON integrada.
Funciones clave de AllTube
1000+ Soporte de plataforma
Descarga videos de YouTube, Vimeo y cientos de otros sitios de alojamiento usando la misma interfaz unificada, sin necesidad de configuración por plataforma.
Conversión de formato
Convierte los vídeos descargados a tu formato y nivel de calidad preferidos sin necesitar herramientas adicionales instaladas en tu dispositivo.
Streaming en el navegador
Previsualiza videos directamente en la interfaz web antes de descargarlos, para que puedas confirmar la calidad y el contenido antes de ocupar espacio de almacenamiento.
Remuxado sin pérdidas
Cambia los formatos de contenedor sin recodificar, preservando la calidad original de vídeo y audio mientras haces que los archivos sean compatibles con tus reproductores.
Acceso a la API JSON
Recuperar metadatos de vídeo detallados y automatizar descargas mediante programación, permitiendo flujos de trabajo de archivado programados sin intervención manual.
¿Por qué ejecutar AllTube en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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