Hasta un 69% de descuento en Ampache

Despliega Ampache con un solo clic.

Servidor de streaming de música y vídeo de código abierto que convierte tu colección personal de medios en un servicio de streaming privado.

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VPS administrado con IA
5,49  € /mes
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Despliega Ampache con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes
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Obtén 24 meses por 131,76 € (valorado en 431,76 €). Se renueva por 11,99 €/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
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Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 131,76 € (valorado en 431,76 €). Se renueva por 11,99 €/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Ampache

Ampache es una plataforma de streaming de medios autoalojada que transforma las colecciones personales de música y vídeo en un servicio privado accesible desde cualquier dispositivo conectado a internet. Lanzado originalmente en 2001 y mantenido continuamente bajo la licencia AGPL, ofrece soporte multiusuario, listas de reproducción inteligentes, transcodificación al vuelo y compatibilidad con la API de Subsonic para un amplio soporte de clientes en aplicaciones móviles, reproductores de escritorio y sistemas de automatización del hogar.

A diferencia de los servicios de streaming comerciales, Ampache no almacena datos de escucha con terceros, no impone tarifas de suscripción y no establece límites en el tamaño de la biblioteca. El autoalojamiento te da la propiedad total de tu música y asegura que tu colección permanezca accesible independientemente de los cambios en las licencias de la plataforma o los cierres de servicio.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Ampache

Transcodificación sobre la marcha

Convierte automáticamente archivos FLAC sin pérdida a tasas de bits aptas para móviles en tiempo real, para que puedas transmitir audio de alta calidad en redes móviles sin almacenar copias comprimidas duplicadas.

Listas de reproducción inteligentes

Crea listas de reproducción que se llenan automáticamente según el género, la calificación, el número de reproducciones o criterios personalizados, recreando la experiencia de descubrimiento de los servicios de streaming con tu propia biblioteca.

Soporte de múltiples usuarios

Crea cuentas individuales para miembros de la familia o colaboradores, cada una con historial de escucha, listas de reproducción y niveles de permiso separados, sin duplicar archivos multimedia.

Compatibilidad con la API de Subsonic

Conecta cualquier aplicación móvil o cliente de escritorio compatible con Subsonic a tu instancia de Ampache, lo que te da acceso desde prácticamente cualquier dispositivo sin estar limitado a una única interfaz.

Podcasts y Radio

Reproduce emisoras de radio por internet y suscríbete a podcasts junto con tu biblioteca de música, haciendo de Ampache un único destino para todo el contenido de audio.

¿Por qué ejecutar Ampache en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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