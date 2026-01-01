Despliega Ampache con un solo clic.
Servidor de streaming de música y vídeo de código abierto que convierte tu colección personal de medios en un servicio de streaming privado.
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Todo lo que puedes crear con Ampache
Ampache es una plataforma de streaming de medios autoalojada que transforma las colecciones personales de música y vídeo en un servicio privado accesible desde cualquier dispositivo conectado a internet. Lanzado originalmente en 2001 y mantenido continuamente bajo la licencia AGPL, ofrece soporte multiusuario, listas de reproducción inteligentes, transcodificación al vuelo y compatibilidad con la API de Subsonic para un amplio soporte de clientes en aplicaciones móviles, reproductores de escritorio y sistemas de automatización del hogar.
A diferencia de los servicios de streaming comerciales, Ampache no almacena datos de escucha con terceros, no impone tarifas de suscripción y no establece límites en el tamaño de la biblioteca. El autoalojamiento te da la propiedad total de tu música y asegura que tu colección permanezca accesible independientemente de los cambios en las licencias de la plataforma o los cierres de servicio.
Funciones clave de Ampache
Transcodificación sobre la marcha
Convierte automáticamente archivos FLAC sin pérdida a tasas de bits aptas para móviles en tiempo real, para que puedas transmitir audio de alta calidad en redes móviles sin almacenar copias comprimidas duplicadas.
Listas de reproducción inteligentes
Crea listas de reproducción que se llenan automáticamente según el género, la calificación, el número de reproducciones o criterios personalizados, recreando la experiencia de descubrimiento de los servicios de streaming con tu propia biblioteca.
Soporte de múltiples usuarios
Crea cuentas individuales para miembros de la familia o colaboradores, cada una con historial de escucha, listas de reproducción y niveles de permiso separados, sin duplicar archivos multimedia.
Compatibilidad con la API de Subsonic
Conecta cualquier aplicación móvil o cliente de escritorio compatible con Subsonic a tu instancia de Ampache, lo que te da acceso desde prácticamente cualquier dispositivo sin estar limitado a una única interfaz.
Podcasts y Radio
Reproduce emisoras de radio por internet y suscríbete a podcasts junto con tu biblioteca de música, haciendo de Ampache un único destino para todo el contenido de audio.
¿Por qué ejecutar Ampache en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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