Implementa Smocker con un solo clic.
Sencillo y eficiente servidor mock HTTP y proxy con una interfaz de administración integrada para probar y depurar API.
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Smocker es un servidor simulado HTTP y proxy de código abierto, diseñado para ingenieros que necesitan respuestas de API realistas y deterministas durante el desarrollo y las pruebas. Los desarrolladores definen los puntos finales simulados de forma declarativa en YAML o JSON, reproducen escenarios e inspeccionan cada solicitud entrante en una interfaz de usuario de administración en vivo sin escribir ningún código de conexión.
Alojar Smocker en tu propio VPS proporciona a los equipos un entorno de simulación compartido para pruebas de integración, verificación de contratos y demostraciones, con control total sobre el acceso a la red, el tráfico registrado y garantías de tiempo de actividad que los servicios de simulación públicos no pueden igualar.
Funciones clave de Smocker
Mocks declarativos
Define las respuestas HTTP en YAML o JSON con emparejadores de solicitudes, plantillas dinámicas y escenarios ordenados para ejecuciones de prueba predecibles.
UI de administración en tiempo real
Inspecciona cada solicitud entrante, visualiza las maquetas coincidentes y restablece el estado desde un panel de control basado en navegador, diseñado para ciclos de retroalimentación rápidos.
Proxy y registro
Reenviar solicitudes no coincidentes a un origen real y capturar las respuestas como simulaciones reutilizables para pruebas sin conexión.
Sesiones e historial
Agrupa las llamadas en sesiones con nombre para aislar las ejecuciones de prueba, reproducir el tráfico y comparar el comportamiento entre versiones.
Control de la API REST
Gestionar simulaciones, sesiones e historial programáticamente desde pipelines de CI utilizando una API REST completa.
Contenedor ligero
Un único binario de Go empaquetado como una pequeña imagen de Docker se inicia en milisegundos y se ejecuta cómodamente en cualquier plan de VPS.
¿Por qué ejecutar Smocker en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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