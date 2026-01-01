Visual Studio Code Server ofrece el entorno de desarrollo completo de VS Code a cualquier navegador. Accede a tus extensiones, IntelliSense, la terminal integrada, las herramientas de Git y el depurador desde cualquier dispositivo sin instalar software localmente. Tu entorno de desarrollo reside en tu VPS y siempre estĆ” listo.

Alojar VS Code Server en un VPS significa que los proyectos y las configuraciones persisten entre sesiones y son accesibles desde cualquier mĆ”quina. El entorno de servidor siempre activo es ideal para la programaciĆ³n en pareja a travĆ©s de la web, los flujos de trabajo de desarrollo en la nube o para programar desde dispositivos donde instalar VS Code no es prĆ”ctico.