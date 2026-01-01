Clona un sitio web. Personalízalo con IA.

Pega una URL para recrear cualquier sitio web en una versión totalmente editable y personalízala con IA. Sin código ni agencias.

No se requiere tarjeta de crédito

Un clonador web con infinitas posibilidades

Quédate con la estructura. Haz el resto a tu manera.
Un clonador web con infinitas posibilidades

Generar desde URL

Pega el enlace de cualquier sitio web y la IA recrea el contenido, la estructura y el diseño en una versión editable que puedes adaptar a tu gusto.
Reescribe el contenido, añade secciones o cambia el diseño chateando con la IA o con el editor de arrastrar y soltar. Conserva lo que funciona y cambia el resto.
Edita, aloja y publica tu sitio web desde un solo lugar, sin depender de desarrolladores ni escribir código.

Haz cualquier tarea más rápido con IA

Ahórrate las tareas repetitivas de configuración y céntrate en lo que importa. Migraciones, rediseños, proyectos para clientes y mucho más.
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Migrar sin empezar de cero

Migra tu sitio desde WordPress, otro creador web o cualquier otra plataforma sin tener que rehacer cada página desde cero.
Renueva un sitio web con nuevas funciones, desde reservas y paneles para clientes hasta ecommerce.
Toma un sitio web como base y adapta su contenido, estructura y funciones a una nueva marca, oferta o audiencia.
Importa el sitio web de tu cliente y personalízalo según sus necesidades, sin tener que rehacerlo manualmente.
Recrea tu sitio web y usa la IA para adaptar el contenido a nuevos idiomas y mercados.
Convierte un sitio web en un entorno editable para probar nuevos diseños, estilos o mensajes antes de publicarlo.

Cómo clonar un sitio web con IA

01

Pegue la URL

Introduce el enlace de un sitio web y pídele a la IA que lo clone. La IA analiza el contenido, el diseño y la estructura para recrearlo como un sitio web editable.
02

Revisar y personalizar

Tu sitio web ya está listo para editar. Chatea con la IA para reescribir el contenido, actualizar el diseño o añadir nuevas secciones hasta que quede como quieres.
03

Publica con un solo clic.

Cuando tengas todo listo, publica con un clic. Hosting, dominio y todo lo necesario para lanzar tu sitio web incluido.

Descubre qué más puedes crear con el Creador con IA de Hostinger

Prototipos

Jugadores más valiosos

aplicaciones SaaS

Herramientas personalizadas impulsadas por IA

Aplicaciones y tiendas de comercio electrónico

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Preguntas frecuentes sobre el clonador de sitios web con IA

El clonador de sitios web es una función de Hostinger AI Builder que recrea un sitio web existente a partir de una URL, capturando su estructura, estilos y contenido como un proyecto interactivo y editable. Simplemente pega un enlace y la IA creará un punto de partida que podrás personalizar libremente.

La clonación de sitios web está diseñada para cualquier persona que ya tenga un sitio web en mente, ya sea propio, de un cliente o de uno del que esté migrando. Es especialmente útil para propietarios de pequeñas empresas que desean actualizar un sitio web obsoleto sin contratar una agencia, para autónomos y agencias que necesitan reconstruir los sitios web de sus clientes con mayor rapidez, y para cualquier persona que migre desde otro creador de sitios web, WordPress o una plataforma similar.

Puedes generar una nueva versión de cualquier sitio web cuya URL proporciones, siempre que seas el propietario o tengas permiso para usarla. AI Builder analiza el contenido visible y la estructura del sitio para crear tu versión; los resultados pueden variar según la complejidad del sitio original.

Sí, la edición es la clave. Una vez que se genera tu sitio web, puedes cambiar el texto, los colores, las imágenes, el diseño y los componentes, ya sea seleccionando elementos directamente o describiendo el cambio en el chat de IA.

Sí. Si desea un mayor control, dispone de edición de código completa, lo que le permite personalizar el proyecto más allá del editor visual y adaptarlo a sus necesidades.

El resultado generado es un punto de partida aproximado, no una copia exacta. Es posible que algunos diseños, animaciones o elementos altamente personalizados no se reproduzcan con precisión. A partir de ahí, puede ajustar cualquier cosa, desde el diseño hasta el contenido, utilizando las indicaciones de la IA o editando manualmente arrastrando y soltando elementos.

Ninguno. Simplemente pega una URL y describe los cambios que quieras hacer en lenguaje sencillo. AI Builder se encarga del resto; no se requieren conocimientos técnicos ni de diseño.

Puedes empezar gratis, no se requiere tarjeta de crédito. Obtendrás créditos de IA para generar y editar tu primer sitio web recreado. Cuando estés listo para publicar, elige un plan de pago, hosting y dominio ya están incluidos.

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