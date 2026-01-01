Clona un sitio web. Personalízalo con IA.
Un clonador web con infinitas posibilidades
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Preguntas frecuentes sobre el clonador de sitios web con IA
¿Qué es un clonador de sitios web?
El clonador de sitios web es una función de Hostinger AI Builder que recrea un sitio web existente a partir de una URL, capturando su estructura, estilos y contenido como un proyecto interactivo y editable. Simplemente pega un enlace y la IA creará un punto de partida que podrás personalizar libremente.
¿Para quién está destinada la función de clonación de sitios web?
La clonación de sitios web está diseñada para cualquier persona que ya tenga un sitio web en mente, ya sea propio, de un cliente o de uno del que esté migrando. Es especialmente útil para propietarios de pequeñas empresas que desean actualizar un sitio web obsoleto sin contratar una agencia, para autónomos y agencias que necesitan reconstruir los sitios web de sus clientes con mayor rapidez, y para cualquier persona que migre desde otro creador de sitios web, WordPress o una plataforma similar.
¿Puedo clonar cualquier sitio web?
Puedes generar una nueva versión de cualquier sitio web cuya URL proporciones, siempre que seas el propietario o tengas permiso para usarla. AI Builder analiza el contenido visible y la estructura del sitio para crear tu versión; los resultados pueden variar según la complejidad del sitio original.
¿Puedo editar el sitio web clonado?
Sí, la edición es la clave. Una vez que se genera tu sitio web, puedes cambiar el texto, los colores, las imágenes, el diseño y los componentes, ya sea seleccionando elementos directamente o describiendo el cambio en el chat de IA.
¿Puedo editar el código?
Sí. Si desea un mayor control, dispone de edición de código completa, lo que le permite personalizar el proyecto más allá del editor visual y adaptarlo a sus necesidades.
¿El sitio web clonado tendrá exactamente el mismo aspecto?
¿Necesito tener experiencia en programación para clonar y editar un sitio web?
Ninguno. Simplemente pega una URL y describe los cambios que quieras hacer en lenguaje sencillo. AI Builder se encarga del resto; no se requieren conocimientos técnicos ni de diseño.
¿Es gratis probar la clonación de sitios web?
Puedes empezar gratis, no se requiere tarjeta de crédito. Obtendrás créditos de IA para generar y editar tu primer sitio web recreado. Cuando estés listo para publicar, elige un plan de pago, hosting y dominio ya están incluidos.