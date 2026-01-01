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Qué dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons
La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.
Hace poco tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta de IA de creación de aplicaciones de @Hostinger Horizons y debo decir que me impresionó. 😎
Hostinger Horizons puede ser la herramienta sin código más eficiente para crear apps de millones de euros.
Hostinger Horizons es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de lanzarse por completo.
¡No creerá lo fácil que es crear lo que desea para su sitio web y sus clientes utilizando el Creador de Inteligencia Artificial de Hostinger!
Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.
¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger AI Builder! La nueva actualización de IA ha sido muy divertida de interactuar. Ha sido un cambio de juego no solo para mí, sino que también conozco a muchos otros.
Me pregunto cómo Hostinger logró AI Builder... es una locura lo rápido que permite a cualquiera desplegarse en el front y back end.
No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons es toda una innovación en comparación con el resto. Fue facilísimo configurar un subdominio para un blog en mi app web. ¡Es impresionante!
Ahora puedes crear aplicaciones web simplemente ingresando un mensaje en Hostinger AI Builder.
Probé Hostinger Horizons y ¡es una revolución! Este creador de apps con IA, sin código, crea sitios web y apps impecables en minutos: diseña, programa y escribe por ti. ¡Vale la pena probarlo!
Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.
Puedes crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es diferente a un creador de páginas web convencional, es mucho más.
Preguntas frecuentes: páginas y apps de reservas personalizadas
¿Qué es una página o app de reservas personalizada?
Una página o aplicación de reserva personalizada permite a sus clientes programar citas, reservar una mesa o inscribirse en una clase – directamente en línea, en cualquier momento. A diferencia del software de reserva disponible que bloquea características útiles detrás de planes costosos – o le cobra por cosas que nunca usará – se construye una solución personalizada en función de sus necesidades comerciales exactas. Sus servicios, su marca, su flujo de trabajo y solo las características que realmente le importan.
Con AI Builder, puede construir exactamente lo que necesita – una página de reserva de citas simple para su salón, un sistema de reservas para su restaurante, un sitio web de reserva de clases para su estudio de fitness o una página de registro de eventos para su próximo taller. Nada más y nada menos.
¿Qué tipos de empresas pueden utilizar AI Builder para hacer reservas?
Cualquier negocio que acepte citas o reservas – salones, terapeutas, entrenadores, consultores, restaurantes, estudios de fitness, organizadores de eventos, agentes inmobiliarios, y más. Si su negocio depende de las reservas, AI Builder puede construir una solución personalizada que se adapte a su forma de trabajar.
¿Necesito conocimientos técnicos o de código para crear una página o app de reservas online?
Ninguno en absoluto. Horizons utiliza un enfoque conversacional para crear, a menudo llamado vibe coding. Solo tienes que describir lo que quieres con un lenguaje sencillo y la IA lo crea para ti en tiempo real.
¿Quieres añadir un email de confirmación? Solo tienes que pedirlo. ¿Necesitas sincronizarlo con Google Calendar? Descríbelo. ¿Quieres cambiar el color de tu formulario de reserva? Díselo a Horizons y se hace en segundos.
También funciona en más de 80 idiomas, así que puedes crear con tus propias palabras, sin necesidad de vocabulario técnico. Si el concepto es nuevo para ti, nuestra guía sobre vibe coding te enseña todo lo que necesitas saber para empezar.
¿Puedo enviar confirmaciones de reserva automáticas?
Sí. Cada reserva puede activar un email de confirmación instantáneo para tu cliente, sin necesidad de hacer seguimiento manual y sin riesgo de perder citas.
¿Puedo sincronizar mi página de reservas o app con Google Calendar o Calendly?
Sí. Simplemente solicita a AI Builder que conecte tu página de reservas o aplicación a Google Calendar, Calendly o cualquier otra herramienta que ya uses – luego sigue las instrucciones que AI Builder proporciona para obtener tu clave API. Una vez que compartas los detalles solicitados, AI Builder se encarga del resto.
¿Mis clientes pueden crear cuentas y gestionar sus propias reservas?
Sí, Horizons incluye un backend integrado que te permite crear webs y apps de reservas con autenticación de usuarios y gestión de cuentas. Tus clientes pueden iniciar sesión para ver sus próximas reservas y gestionar sus citas, sin que tengas que usar herramientas externas ni hacer configuraciones técnicas.
¿Y si necesito hacer cambios cuando mi negocio crezca?
Actualizar tu página de reserva o app es tan fácil como construirla. Simplemente regresa a tu proyecto, ábrelo y continúa chateando con AI Builder – describe lo que quieres cambiar y se encarga del resto. Todo es parte de la experiencia de codificación de vibraciones, no se necesita desarrollador.
Y si tienes antecedentes técnicos o quieres escalar más adelante, AI Builder te da acceso completo al código – para que puedas llevarlo tan lejos como lo necesites.
¿Por dónde empiezo con el creador de páginas de reserva y apps personalizadas de Horizons?
Aquí mismo: haz clic en "Empezar gratis". No necesitas tarjeta de crédito. Al entrar, recibirás 5 créditos de IA para empezar a crear de inmediato. La cantidad de créditos que uses dependerá de la complejidad de cada prompt: los cambios simples cuestan menos de un crédito, mientras que los más grandes pueden requerir más. Con tus créditos gratis, puedes describir tu página o app de reservas, crear una primera versión y probar Horizons antes de pasar a un plan de pago.
Ten en cuenta que los créditos de IA también se usan para activar funciones de IA dentro de tu página o app, como un chatbot o una búsqueda inteligente, pero solo cuando tus usuarios interactúan con ellas.
Cuando quieras publicarla, solo mejora a uno de nuestros planes de pago. El hosting y el dominio ya están incluidos, así que no tienes que configurar nada más: haz clic en publicar y tu página o app de reservas estará online.
¿Te estás quedando sin créditos? Puedes recargar cuando quieras y consultar tu consumo desde el panel.
¿Cuál es la diferencia entre Horizons y el Creador de páginas web de Hostinger para las páginas de reservas?
Hostinger ofrece dos formas de construir una página de reservas – con la plataforma de codificación de vibraciones AI Builder y el creador de sitios web arrastrar y soltar de Hostinger – y la diferencia ya está en el nombre.
Hostinger Website Builder te permite comenzar desde una plantilla o generar un sitio web de reservas a partir de una descripción, luego personalizarlo arrastrando y soltando elementos pre-construidos. Es un gran ajuste para cualquier persona que necesite un sitio web de reservas limpio y simple listo y funcionando rápidamente.
Horizons adopta un enfoque conversacional – chateas con la IA y aplica cambios en tiempo real, lo que te da mucha más libertad de personalización. También te permite construir proyectos más avanzados, como aplicaciones de reserva con inicios de sesión de usuario y funcionalidad de membresía, gracias a su backend integrado. Y para aquellos que lo deseen, el acceso completo al código también está disponible.
Ambas herramientas están construidas para personas sin conocimientos técnicos – la diferencia se reduce a cómo te gusta construir y cuánta flexibilidad necesitas.