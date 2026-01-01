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Lo que dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons
La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.
Hace poco tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta de IA de creación de aplicaciones de @Hostinger Horizons y debo decir que me impresionó. 😎
Hostinger Horizons puede ser la herramienta sin código más eficiente para crear apps de millones de euros.
Hostinger Horizons es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de lanzarse por completo.
¡No creerá lo fácil que es crear lo que desea para su sitio web y sus clientes utilizando el Creador de Inteligencia Artificial de Hostinger!
Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.
¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger AI Builder! La nueva actualización de IA ha sido muy divertida de interactuar. Ha sido un cambio de juego no solo para mí, sino que también conozco a muchos otros.
Me pregunto cómo Hostinger logró AI Builder... es una locura lo rápido que permite a cualquiera desplegarse en el front y back end.
No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons es toda una innovación en comparación con el resto. Fue facilísimo configurar un subdominio para un blog en mi app web. ¡Es impresionante!
Ahora puedes crear aplicaciones web simplemente ingresando un mensaje en Hostinger AI Builder.
Probé Hostinger Horizons y ¡es una revolución! Este creador de apps con IA, sin código, crea sitios web y apps impecables en minutos: diseña, programa y escribe por ti. ¡Vale la pena probarlo!
Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.
Puedes crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es diferente a un creador de páginas web convencional, es mucho más.
Preguntas frecuentes: CRM personalizado
¿Qué es un CRM personalizado?
Un CRM personalizado (Customer Relationship Manager) es una herramienta creada específicamente en torno a la forma en que funciona su negocio: sus etapas de canalización, sus campos de contacto, su proceso de seguimiento. A diferencia de los CRM disponibles como HubSpot o Salesforce, que vienen repletos de características que quizás nunca utilice, un CRM personalizado le da exactamente lo que necesita y nada que no. Con AI Builder, puede construir uno simplemente describiendo cómo funciona su negocio, sin codificación ni conocimientos técnicos necesarios.
¿Por qué debería crear mi propio CRM en lugar de usar uno que ya existe?
Los CRM estándar funcionan bien para muchos negocios, pero también tienen sus limitaciones: cuotas mensuales que aumentan a medida que crece tu equipo, funciones bloqueadas en planes superiores y flujos de trabajo que no siempre encajan con tu forma de trabajar. Crear tu propio CRM con Horizons significa tener exactamente la herramienta que tu negocio necesita, sin restricciones de plataforma, sin subidas de precio inesperadas y sin adaptar tus procesos al software de otra empresa.
¿Qué tipos de CRM puedo crear con Horizons?
Horizons puede crear un CRM personalizado para prácticamente cualquier negocio o sector. Estos son algunos de los más populares:
- CRM para equipos de ventas: gestiona clientes potenciales, haz seguimiento de oportunidades y mantén activo tu pipeline.
- CRM para organizaciones sin fines de lucro: haz seguimiento de donantes, gestiona relaciones y controla el avance de tus campañas de recaudación.
- CRM para despachos de abogados: gestiona casos de clientes, haz seguimiento de las comunicaciones y mantén los plazos bajo control.
- CRM para reclutamiento: haz seguimiento de candidatos, gestiona pipelines y agiliza tu proceso de contratación.
- CRM para agentes de seguros: gestiona pólizas, haz seguimiento de renovaciones y fortalece la relación con tus clientes.
- CRM para asesores financieros: haz seguimiento de carteras de clientes, controla las interacciones y gestiona seguimientos.
- CRM para consultores: gestiona proyectos de clientes, registra horas facturables y mantén los entregables bajo control.
¿No ves tu sector? Si puedes describir cómo gestiona tu negocio las relaciones con los clientes, Horizons puede crear un CRM adaptado a ese proceso.
¿Necesito saber programar para crear un CRM personalizado?
No necesitas nada. Horizons funciona de forma conversacional, un enfoque conocido como vibe coding. Solo tienes que contarle cómo funciona tu negocio y la IA crea un CRM adaptado a esa forma de trabajar. ¿Quieres añadir una nueva etapa al pipeline? Pídeselo. ¿Necesitas un campo de contacto personalizado? Descríbelo. ¿Quieres cambiar el diseño? Díselo a Horizons y lo tendrá listo en segundos.
Si es la primera vez que escuchas este concepto, nuestra guía sobre vibe coding te explica todo lo que necesitas saber para empezar.
¿Mi equipo puede usar el CRM en conjunto?
Sí. Horizons incluye un backend integrado con cuentas de usuario y control de acceso incorporados. Puedes decidir exactamente quién puede iniciar sesión, qué puede ver y qué puede hacer, sin configurar sistemas externos ni bases de datos.
¿Y si necesito hacer cambios a medida que mi negocio crece?
Actualizar tu CRM es tan fácil como construirlo. Simplemente regresa a tu proyecto, ábrelo y continúa chateando con AI Builder – describe lo que quieres cambiar y se encarga del resto. Todo es parte de la experiencia de codificación de vibraciones, no se necesita desarrollador.
Y si tienes antecedentes técnicos o quieres escalar más adelante, AI Builder te da acceso completo al código – para que puedas llevarlo tan lejos como necesites.
¿Por dónde empiezo con el creador de CRM personalizado de Horizons?
Aquí mismo – simplemente haz clic en "Comenzar gratis". No se requiere tarjeta de crédito. Una vez que estés dentro, obtendrás 5 créditos de IA para comenzar a construir de inmediato. El uso del crédito depende de la complejidad de cada aviso – ajustes más simples cuestan menos que un crédito, las compilaciones más grandes pueden usar más. Tus créditos gratuitos son suficientes para describir tu CRM, verlo cobrar vida y obtener una sensación real para AI Builder antes de comprometerte con nada.
Vale la pena saber: los créditos de IA también se usan para potenciar cualquier característica de IA dentro de tu CRM – como un chatbot o una búsqueda inteligente – pero solo cuando tus usuarios interactúan realmente con ellos.
Cuando estés listo para publicar, simplemente cambia a uno de nuestros planes de pago. El hosting y el dominio ya están incluidos, así que no hay nada más que configurar – simplemente pulsa publicar y tu CRM se pone en marcha.
¿Te quedas sin créditos? Puedes recargar en cualquier momento y rastrear tu uso desde el panel.