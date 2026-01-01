Crea tus propias herramientas de IA personalizadas: sin configuración, sin complicaciones
Desde proyectos personales divertidos hasta herramientas útiles
Herramientas de texto
Herramientas de imagen
Herramientas útiles
Herramientas divertidas y virales
Todo lo que necesitas para crear herramientas con IA
IA ya integrada
Crea chateando, no programando
Tu idea establece los límites, no la tecnología
Crea una vez, sigue ganando
Cómo funciona
Inicia tu proyecto Horizons
Crea, ajusta y prueba
Publica y comparte
Elige una plantilla y hazla tuya.
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Lo que dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons
La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.
Hace poco tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta de IA de creación de aplicaciones de @Hostinger Horizons y debo decir que me impresionó. 😎
Hostinger Horizons puede ser la herramienta sin código más eficiente para crear apps de millones de euros.
Hostinger Horizons es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de lanzarse por completo.
¡No creerá lo fácil que es crear lo que desea para su sitio web y sus clientes utilizando el Creador de Inteligencia Artificial de Hostinger!
Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.
¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger AI Builder! La nueva actualización de IA ha sido muy divertida de interactuar. Ha sido un cambio de juego no solo para mí, sino que también conozco a muchos otros.
Me pregunto cómo Hostinger logró AI Builder... es una locura lo rápido que permite a cualquiera desplegarse en el front y back end.
No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons es toda una innovación en comparación con el resto. Fue facilísimo configurar un subdominio para un blog en mi app web. ¡Es impresionante!
Ahora puedes crear aplicaciones web simplemente ingresando un mensaje en Hostinger AI Builder.
Probé Hostinger Horizons y ¡es una revolución! Este creador de apps con IA, sin código, crea sitios web y apps impecables en minutos: diseña, programa y escribe por ti. ¡Vale la pena probarlo!
Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.
Puedes crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es diferente a un creador de páginas web convencional, es mucho más.
Preguntas frecuentes: creación de herramientas de IA personalizadas
¿Cómo puedo crear mis propias herramientas de IA?
Solo abre tu proyecto de Horizons y empieza a chatear: describe lo que quieres crear en lenguaje sencillo y la IA de Horizons le dará vida. Una integración de IA generativa ya está integrada en tu proyecto, así que no hay cuentas de terceros, ni selección de modelos ni facturación separada. Puedes pedirle que personalice cualquier cosa, y editar texto o actualizar imágenes manualmente cuando quieras sin gastar créditos. Cuando tengas todo listo, pulsa publicar: el hosting y el dominio ya están incluidos en tu plan.
Más información en nuestro resumen de la IA integrada de Horizons (en inglés).
¿Quién puede usar AI Builder para crear herramientas de IA personalizadas?
Las funciones de IA de Horizons están diseñadas para cualquiera que tenga una idea, sin necesidad de saber programar. Tanto si tienes una pequeña empresa que quiere crear herramientas de IA personalizadas en lugar de pagar por soluciones de terceros, si eres un creador que busca monetizar a su público con una app con IA, como un entrenador de fitness o un nutricionista que quiere empaquetar sus conocimientos en una herramienta que pueda vender a sus clientes, Horizons lo hace posible.
Si puedes describir lo que quieres crear, puedes crearlo. Y si buscas inspiración o simplemente quieres empezar con ventaja, explora nuestras plantillas prediseñadas para encontrar una que se adapte a tu idea.
¿Qué tipo de funciones de IA puedo añadir a mi app?
Horizons admite la generación y el análisis de texto, así como la generación y el análisis de imágenes (PNG, WebP, JPEG). Puedes usar todo esto para crear tus propios chatbots de IA, asistentes personales de IA, herramientas de escritura, conversores de imágenes, motores de recomendación y mucho más.
¿Horizons es gratis?
Puedes empezar con Horizons gratis. Tu plan incluye créditos de IA para empezar a crear y experimentar desde el primer momento. Una vez que hayas usado tus créditos gratuitos, puedes recargar en cualquier momento para seguir creando y para potenciar las funciones de IA en tu app o sitio web. Sin cargos sorpresa, sin tarifas ocultas: siempre tienes el control de lo que gastas.
¿Cómo funcionan los créditos de IA?
Los créditos de IA sirven para dos cosas: crear tu web o app (1 mensaje = 1 crédito), y las funciones de IA dentro de tu proyecto web publicado. Para el uso de las funciones de IA dentro de tu sitio web o app web, utilizamos créditos fraccionados, lo que significa que tus créditos se consumen solo cuando tus usuarios interactúan con tu herramienta de IA.
¿Puedo ver cuántos créditos de IA ha usado mi app?
Sí. Tu panel de control de uso de créditos de IA muestra un desglose de los créditos utilizados para la creación y edición, así como los créditos consumidos por las funciones de IA de tu app, para que sepas siempre exactamente adónde van tus créditos.
¿Necesito saber programar para usar el creador de herramientas con IA de Horizons?
Para nada. AI Builder está diseñado para todos – desde fabricantes no técnicos hasta desarrolladores experimentados. Si puede describir lo que desea construir, AI Builder puede ayudarle a construirlo.
¿Puedo empezar a crear herramientas de IA si ya tengo un plan comprado?
Sí – si previamente has construido un proyecto con AI App Builder o has codificado por vibras un sitio web con AI Builder, la función de IA integrada ya está incluida en tu plan sin costo adicional. Solo tienes que abrir un proyecto existente o comenzar uno nuevo, recargar tus créditos de IA, y ya estás listo.