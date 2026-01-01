Crea tus propias herramientas de IA personalizadas: sin configuración, sin complicaciones

Con la IA ya integrada en Horizons, puedes crear tus propias herramientas con IA: para usar, vender o compartir.
Empezar gratis

Planes de pago desde solo 2,59 €/mes

Crea tus propias herramientas de IA personalizadas: sin configuración, sin complicaciones

Desde proyectos personales divertidos hasta herramientas útiles

Crea herramientas para ti, ahorra en suscripciones o crea algo les encante a tus usuarios y por lo que pagarían. Aquí tienes algunas ideas para que empieces.
Herramientas de texto

Herramientas de texto

Crea apps que leen, escriben y responden. Desde chatbots que gestionan las preguntas de los clientes las 24 horas, hasta asistentes que ayudan a los usuarios a redactar cartas de presentación, planificar viajes o encontrar la receta perfecta.Empezar a crear
Crea aplicaciones que transforman y generan elementos visuales. Permite a los usuarios convertir fotos en ilustraciones, diseñar avatares personalizados, visualizar rediseños de habitaciones o generar conceptos de productos, sin necesidad de habilidades de diseño.Empezar a crear
Crea herramientas inteligentes que ahorren tiempo a tus usuarios. Piensa en formularios de clientes potenciales con IA, revisores de currículums, asesores de presupuesto o planificadores de entrenamiento: apps prácticas que ofrecen valor real, siempre.Empezar a crear
Crea el tipo de herramientas que la gente no para de compartir. Tests de personalidad, lectores de tarot con IA, buscadores de parecidos con famosos, generadores de cuentos para dormir... divertidos de usar, aún más divertidos de compartir.Empezar a crear

Todo lo que necesitas para crear herramientas con IA

IA ya integrada

Sin cuentas de terceros ni facturación separada. La IA está integrada en Horizons. Simplemente abre tu proyecto y úsala.

Crea chateando, no programando

Describe lo que quieres en lenguaje sencillo y Horizons lo crea para ti. Sin programar, sin configuración técnica: solo tu idea y una conversación.

Tu idea establece los límites, no la tecnología

Chatbots, asistentes personales con IA, generadores de imágenes, herramientas de redacción, motores de recomendación, todo lo que puedas imaginar, Horizons tiene la IA para hacerlo posible.

Crea una vez, sigue ganando

Comparte tu proyecto como plantilla y gana un 20% de comisión cada vez que alguien la use para crear su propia app y compre su primer plan Horizons.

Cómo funciona

01

Inicia tu proyecto Horizons

Inicia sesión en Horizons y empieza un nuevo proyecto o elige una de nuestras plantillas listas para IA para ir un paso por delante.
02

Crea, ajusta y prueba

Describe lo que quieres que haga tu app, edítala hasta que sea perfecta y pruébala, todo ello sin salir de Horizons.
03

Publica y comparte

Cuando tengas todo listo, publica. Tu herramienta con IA está activa y lista para los usuarios. Puedes hacer seguimiento del uso de créditos en cualquier momento desde tu panel de control.

Elige una plantilla y hazla tuya.

Elige una plantilla diseñada profesionalmente, personalízala con IA o ediciones visuales y publica tu web más rápido.
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Lo que dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hace poco tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta de IA de creación de aplicaciones de @Hostinger Horizons y debo decir que me impresionó. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons puede ser la herramienta sin código más eficiente para crear apps de millones de euros.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de lanzarse por completo.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

¡No creerá lo fácil que es crear lo que desea para su sitio web y sus clientes utilizando el Creador de Inteligencia Artificial de Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger AI Builder! La nueva actualización de IA ha sido muy divertida de interactuar. Ha sido un cambio de juego no solo para mí, sino que también conozco a muchos otros.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo Hostinger logró AI Builder... es una locura lo rápido que permite a cualquiera desplegarse en el front y back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

Hostinger Horizons es toda una innovación en comparación con el resto. Fue facilísimo configurar un subdominio para un blog en mi app web. ¡Es impresionante!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora puedes crear aplicaciones web simplemente ingresando un mensaje en Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Probé Hostinger Horizons y ¡es una revolución! Este creador de apps con IA, sin código, crea sitios web y apps impecables en minutos: diseña, programa y escribe por ti. ¡Vale la pena probarlo!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Puedes crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es diferente a un creador de páginas web convencional, es mucho más.

¿Todo listo para crear tu primera herramienta con IA?

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No necesitas tarjeta de crédito.

Preguntas frecuentes: creación de herramientas de IA personalizadas

Respondemos las preguntas más frecuentes sobre la creación de herramientas con IA con Horizons.

Solo abre tu proyecto de Horizons y empieza a chatear: describe lo que quieres crear en lenguaje sencillo y la IA de Horizons le dará vida. Una integración de IA generativa ya está integrada en tu proyecto, así que no hay cuentas de terceros, ni selección de modelos ni facturación separada. Puedes pedirle que personalice cualquier cosa, y editar texto o actualizar imágenes manualmente cuando quieras sin gastar créditos. Cuando tengas todo listo, pulsa publicar: el hosting y el dominio ya están incluidos en tu plan.

Más información en nuestro resumen de la IA integrada de Horizons (en inglés).

Las funciones de IA de Horizons están diseñadas para cualquiera que tenga una idea, sin necesidad de saber programar. Tanto si tienes una pequeña empresa que quiere crear herramientas de IA personalizadas en lugar de pagar por soluciones de terceros, si eres un creador que busca monetizar a su público con una app con IA, como un entrenador de fitness o un nutricionista que quiere empaquetar sus conocimientos en una herramienta que pueda vender a sus clientes, Horizons lo hace posible.

Si puedes describir lo que quieres crear, puedes crearlo. Y si buscas inspiración o simplemente quieres empezar con ventaja, explora nuestras plantillas prediseñadas para encontrar una que se adapte a tu idea.

Horizons admite la generación y el análisis de texto, así como la generación y el análisis de imágenes (PNG, WebP, JPEG). Puedes usar todo esto para crear tus propios chatbots de IA, asistentes personales de IA, herramientas de escritura, conversores de imágenes, motores de recomendación y mucho más.

Puedes empezar con Horizons gratis. Tu plan incluye créditos de IA para empezar a crear y experimentar desde el primer momento. Una vez que hayas usado tus créditos gratuitos, puedes recargar en cualquier momento para seguir creando y para potenciar las funciones de IA en tu app o sitio web. Sin cargos sorpresa, sin tarifas ocultas: siempre tienes el control de lo que gastas.

Los créditos de IA sirven para dos cosas: crear tu web o app (1 mensaje = 1 crédito), y las funciones de IA dentro de tu proyecto web publicado. Para el uso de las funciones de IA dentro de tu sitio web o app web, utilizamos créditos fraccionados, lo que significa que tus créditos se consumen solo cuando tus usuarios interactúan con tu herramienta de IA.

Sí. Tu panel de control de uso de créditos de IA muestra un desglose de los créditos utilizados para la creación y edición, así como los créditos consumidos por las funciones de IA de tu app, para que sepas siempre exactamente adónde van tus créditos.

Para nada. AI Builder está diseñado para todos – desde fabricantes no técnicos hasta desarrolladores experimentados. Si puede describir lo que desea construir, AI Builder puede ayudarle a construirlo.

Sí – si previamente has construido un proyecto con AI App Builder o has codificado por vibras un sitio web con AI Builder, la función de IA integrada ya está incluida en tu plan sin costo adicional. Solo tienes que abrir un proyecto existente o comenzar uno nuevo, recargar tus créditos de IA, y ya estás listo.

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