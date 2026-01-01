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Lo que opinan los usuarios sobre Hostinger Horizons
La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.
Hace poco tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta de IA de creación de aplicaciones de @Hostinger Horizons y debo decir que me impresionó. 😎
Hostinger Horizons puede ser la herramienta sin código más eficiente para crear apps de millones de euros.
Hostinger Horizons es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de lanzarse por completo.
¡No creerá lo fácil que es crear lo que desea para su sitio web y sus clientes utilizando el Creador de Inteligencia Artificial de Hostinger!
Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.
¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger AI Builder! La nueva actualización de IA ha sido muy divertida de interactuar. Ha sido un cambio de juego no solo para mí, sino que también conozco a muchos otros.
Me pregunto cómo Hostinger logró AI Builder... es una locura lo rápido que permite a cualquiera desplegarse en el front y back end.
No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons es toda una innovación en comparación con el resto. Fue facilísimo configurar un subdominio para un blog en mi app web. ¡Es impresionante!
Ahora puedes crear aplicaciones web simplemente ingresando un mensaje en Hostinger AI Builder.
Probé Hostinger Horizons y ¡es una revolución! Este creador de apps con IA, sin código, crea sitios web y apps impecables en minutos: diseña, programa y escribe por ti. ¡Vale la pena probarlo!
Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.
Puedes crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es diferente a un creador de páginas web convencional, es mucho más.
Preguntas frecuentes: creador de herramientas internas
¿Qué es una herramienta interna?
Una herramienta interna es cualquier app, panel o sistema creado específicamente para que lo use tu equipo. Piensa en sistemas de seguimiento de proyectos, flujos de aprobación, portales de RR. HH. o paneles de ventas. En lugar de pagar por un software estándar que no termina de encajar, puedes crear exactamente lo que tu equipo necesita con Horizons.
¿Quién puede crear herramientas internas con Horizons?
Para cualquier persona que tenga una idea y un problema de negocio que resolver, sin necesidad de conocimientos de ingeniería. Ya sea que estés cansado de gestionar todo con hojas de cálculo, quieras simplificar el flujo de trabajo de tu equipo o necesites una herramienta personalizada para tu negocio pero no tengas un equipo de desarrollo, Horizons está hecho para ti. Si puedes describir lo que necesitas, Horizons puede crearlo.
¿Necesito saber de diseño o de código para crear mi propia herramienta?
No necesitas nada. Horizons funciona de forma conversacional, un enfoque conocido como vibe coding. Solo tienes que describir lo que quieres con tus propias palabras y la IA lo crea por ti al momento. ¿Quieres añadir un nuevo campo de datos? Solo tienes que pedirlo. ¿Necesitas cambiar un flujo de trabajo? Descríbelo.
¿Cuánto cuesta construir una herramienta con AI Builder internal tool builder?
Puedes empezar gratis, sin tarjeta de crédito. Al entrar, recibirás 5 créditos de IA para empezar a crear de inmediato. La cantidad de créditos que uses dependerá de la complejidad de cada prompt: los cambios simples cuestan menos de un crédito, mientras que los más grandes pueden requerir más. Con tus créditos gratis, puedes describir tu herramienta, crear una primera versión y probar Horizons antes de pasar a un plan de pago.
Ten en cuenta que los créditos de IA también se usan para activar funciones de IA dentro de tu herramienta, como un chatbot o una búsqueda inteligente, pero solo cuando tus usuarios interactúan con ellas.
Cuando quieras publicarla, los planes de pago empiezan desde 2,59 €/mes e incluyen hosting y dominio, así que no tienes que configurar nada más. Haz clic en publicar y estará online.
¿Te estás quedando sin créditos? Puedes recargar cuando quieras y consultar tu consumo desde el panel.
¿Puedo controlar quién tiene acceso a mi herramienta interna?
Sí. Horizons incluye un backend integrado, lo que te permite crear apps web con autenticación de usuarios, almacenamiento de datos y control de acceso incorporados. Así puedes decidir exactamente quién puede iniciar sesión, qué puede ver y qué puede hacer, sin configurar sistemas externos ni bases de datos.
¿Mi equipo puede utilizar la herramienta en cualquier dispositivo?
Sí. Cada herramienta creada con AI Builder es totalmente responsive, por lo que funciona en escritorio, tableta y móvil, dondequiera que su equipo esté trabajando.
¿Y si necesito hacer cambios cuando mi negocio crezca?
Sin problema. Actualizar tu herramienta interna es tan fácil como crearla. Solo tienes que volver a tu proyecto, abrirlo y seguir chateando con Horizons: cuéntale qué quieres cambiar y la IA se encarga del resto. Todo forma parte de la experiencia sin código, sin necesidad de contratar desarrolladores.
Y si tienes conocimientos técnicos o más adelante quieres llevar tu herramienta más lejos, Horizons te da acceso completo al código para que puedas escalarla como necesites.