Desarrolla aplicaciones SaaS de forma fácil y rápida

Convierta su idea de aplicación micro SaaS en un producto vivo con facilidad utilizando la plataforma sin código de Hostinger AI Builder.
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Planes de pago desde solo 2,59 €/mes

Desarrolla aplicaciones SaaS de forma fácil y rápida

Crea más rápido y sin complicaciones con el generador de SaaS sin código de Horizons

Todo lo que necesitas para crear, publicar y hacer crecer tu SaaS.

Ayudante con IA todo en uno

Solo describe tu idea de SaaS y la IA la desarrolla, desde la lógica del backend hasta el diseño, creando un producto totalmente funcional listo para su lanzamiento en minutos. Sin programación, sin equipo técnico, sin esperas.
Ayudante con IA todo en uno

Todo lo que necesitas

Hosting web, dominio, email y optimización SEO: todo incluido. Sin cuentas separadas ni configuraciones complicadas.

Todo lo que necesitas

Backend integrado

Bases de datos, cuentas de usuario y almacenamiento de archivos integrados: no necesitas herramientas externas. Así, tu SaaS funciona como un producto adecuado desde el primer momento.

Backend integrado

Monetiza desde el primer día

Ofrece múltiples niveles de suscripción con mejoras o degradaciones de plan sin interrupciones. 0% de tarifas de transacción y una integración nativa con Stripe facilitan los ingresos recurrentes.
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Soluciones SaaS que puedes crear: sin código, solo con tu creatividad

Descubre ejemplos reales de productos SaaS que puedes crear con Hostinger Horizons: todos ellos se desarrollan simplemente describiendo lo que necesitas.
Soluciones SaaS que puedes crear: sin código, solo con tu creatividad

Micro SaaS educativo

Crea herramientas de aprendizaje: minicursos, práctica de idiomas y certificados que ayuden a tutores y pequeños equipos de formación a impartir lecciones estructuradas y a hacer un seguimiento del progreso sin un LMS completo.Empezar a crear
Ayuda a las empresas a gestionar clientes potenciales, hacer seguimiento de las relaciones con los clientes y cerrar más negocios: crea un CRM totalmente personalizado y ofrécelo como suscripción a equipos de ventas y agencias.Empezar a crear
Ayuda a los usuarios a crear descripciones, ideas para publicaciones, hashtags, hooks y contenido listo para la plataforma a partir de prompts sencillos.Empezar a crear
Permite que los restaurantes gestionen las reservas, controlen la disponibilidad de mesas y envíen emails de confirmación. Crea una herramienta especializada de reservas y ofrécela a las empresas del sector de la hostelería.Empezar a crear
Crea apps para planificar entrenamientos, hacer un seguimiento del progreso, planificar comidas y crear desafíos que mantengan la constancia de los usuarios, al tiempo que ofrecen a los entrenadores y creadores una forma de vender programas.Empezar a crear
Crea tu propia plataforma de podcasts: comparte episodios, aumenta tu audiencia y cobra por contenido premium o exclusivo mediante suscripciones.Empezar a crear
Crea una plataforma de acceso restringido donde los miembros pagan para acceder a contenido exclusivo, cursos o una comunidad. Establece tus propios precios, gestiona las suscripciones y aumenta tus ingresos recurrentes.Empezar a crear

Cómo crear una aplicación SaaS

01

Describe tu idea

Dile a la IA qué debe hacer tu producto SaaS y observa cómo cobra vida, o elige una plantilla para empezar aún más rápido.
02

Personaliza y prueba

Perfecciona tu proyecto chateando con la IA: ajusta las funciones, configura los pagos y los datos de inicio de sesión, y previsualízalo en tiempo real antes de lanzarlo.
03

Publica con un solo clic

Haz clic en publicar y tu SaaS estará online: hosting, dominio y optimización SEO incluidos. Empieza a incorporar a tus primeros usuarios de inmediato.

Elige una plantilla y hazla tuya.

Elige una plantilla diseñada profesionalmente, personalízala con IA o ediciones visuales y publica tu web más rápido.

Plantillas prediseñadas

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

¿Quieres saber más?

Explora tutoriales completos, guías prácticas e instrucciones paso a paso que te ayudarán a dominar la IA en un abrir y cerrar de ojos. Consigue todo lo que necesitas para crear tu primer proyecto de IA y mucho más.
¿Qué es SaaS?

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Cómo crear un producto SaaS

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Ideas de micro SaaS

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Video

Más formas de monetizar con Horizons

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Crea herramientas con IA personalizadas

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Lo que dicen los usuarios sobre Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hace poco tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta de IA de creación de aplicaciones de @Hostinger Horizons y debo decir que me impresionó. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons puede ser la herramienta sin código más eficiente para crear apps de millones de euros.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de lanzarse por completo.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

¡No creerá lo fácil que es crear lo que desea para su sitio web y sus clientes utilizando el Creador de Inteligencia Artificial de Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger AI Builder! La nueva actualización de IA ha sido muy divertida de interactuar. Ha sido un cambio de juego no solo para mí, sino que también conozco a muchos otros.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo Hostinger logró AI Builder... es una locura lo rápido que permite a cualquiera desplegarse en el front y back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

Hostinger Horizons es toda una innovación en comparación con el resto. Fue facilísimo configurar un subdominio para un blog en mi app web. ¡Es impresionante!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora puedes crear aplicaciones web simplemente ingresando un mensaje en Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Probé Hostinger Horizons y ¡es una revolución! Este creador de apps con IA, sin código, crea sitios web y apps impecables en minutos: diseña, programa y escribe por ti. ¡Vale la pena probarlo!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Puedes crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es diferente a un creador de páginas web convencional, es mucho más.

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No necesitas tarjeta de crédito

Preguntas frecuentes: desarrollo de aplicaciones SaaS

El desarrollo de aplicaciones SaaS (software como servicio, por sus siglas en inglés) consiste en crear herramientas o servicios basados en la nube a los que los usuarios acceden a través de un navegador web, normalmente mediante suscripción. A diferencia del software tradicional, las apps SaaS no requieren descargas ni instalaciones, todo funciona online.

Descubre nuevas oportunidades para startups en nuestra lista de ideas SaaS.

No. Puedes aprender código con HTML, CSS y JavaScript, o usar marcos como Node.js o Django o hacerlo sin tantas complicaciones usando plataformas sin código como Hostinger Horizons, donde solo tienes que describir tu idea y dejar que el sistema genere una app SaaS funcional y lista para usar.

Si necesitas inspirarte, descubre algunos de nuestros ejemplos de micro SaaS preferidos (en inglés).

El coste depende de cómo decidas crearlo. Hacerlo por tu cuenta puede salir más barato, pero lleva más tiempo. Contratar desarrolladores suele ser bastante más caro. Una herramienta sin código como Hostinger Horizons te permite mantener los costes bajo control gracias a planes accesibles desde 2,59 €/mes para crear, probar y lanzar tu SaaS sin una gran inversión inicial.

Puedes empezar gratis, sin tarjeta de crédito. Al registrarte, recibes 5 créditos de IA para crear tu primera versión de SaaS y probar Horizons antes de pasar a un plan de pago. Los créditos se consumen según la complejidad de cada prompt: los cambios simples usan menos, mientras que los más grandes pueden requerir más.

Cuando quieras publicarla, solo cambia a uno de nuestros planes de pago. El hosting, el dominio y la optimización SEO ya están incluidos. Solo tienes que hacer clic en publicar para lanzar tu SaaS online.

Si te quedas sin créditos, puedes recargar cuando quieras y consultar tu consumo desde el panel.

Puede monetizar aplicaciones SaaS a través de suscripciones mensuales, planes premium escalonados, compras dentro de la aplicación o anuncios. Hostinger AI Builder se integra con sistemas de pago como Stripe, lo que facilita la configuración de la facturación.

El marketing SaaS eficaz incluye SEO, campañas en redes sociales, anuncios de pago, email marketing y colaboraciones con influencers. Es fundamental identificar a tu público objetivo y definir bien el valor de tu app.

Si quieres saber más visita nuestra guía de marketing SaaS (en inglés).

Un micro SaaS es una aplicación SaaS altamente especializada pensada para un nicho específico, suele ser desarrollada y gestionada por un equipo pequeño o incluso por un único fundador. Estos proyectos pueden publicarse más rápido y ser más fáciles de gestionar.

Consulta nuestra guía de micro SaaS (en inglés) para saber más.

El mantenimiento incluye la actualización regular de su aplicación, la corrección de errores, la mejora de la seguridad y la adición de nuevas características. Hostinger AI Builder simplifica esto al combinar actualizaciones, alojamiento y monitoreo en una plataforma sin problemas.

Las pruebas te ayudan a detectar errores y a garantizar que tu aplicación SaaS funcione en todos los dispositivos. Puedes probar las funciones manualmente o usar herramientas de prueba automatizadas. Hostinger Horizons te permite previsualizar y probar en un entorno de prueba antes de publicar.

La seguridad SaaS implica proteger los datos de los usuarios, implementar una autenticación segura, aplicar SSL y monitorear regularmente las vulnerabilidades. Hostinger Horizons se encarga de las funciones de seguridad clave desde el primer momento, lo que te permite publicar tu web con total confianza.

Tradicionalmente, la implementación y el alojamiento requieren configurar servidores, configurar entornos y administrar dominios. Con Hostinger AI Builder, todo está integrado. Construye y lanza en un solo lugar, con hosting, dominios personalizados y SSL incluidos.

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